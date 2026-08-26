Η Χριστίνα Παππά με μία σακούλα σκουπιδιών στα χέρια: «Εγώ και η γνώμη σας», η αντίδρασή της μετά από χυδαίο σχόλιο που δέχτηκε
GALA
Χριστίνα Παππά Βίντεο Σκουπίδια

Η Χριστίνα Παππά με μία σακούλα σκουπιδιών στα χέρια: «Εγώ και η γνώμη σας», η αντίδρασή της μετά από χυδαίο σχόλιο που δέχτηκε

«Όσοι βρίζετε, να είστε σίγουροι ότι η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σας βρίσκει», τόνισε η ηθοποιός

Η Χριστίνα Παππά με μία σακούλα σκουπιδιών στα χέρια: «Εγώ και η γνώμη σας», η αντίδρασή της μετά από χυδαίο σχόλιο που δέχτηκε
Ιωάννα Μαρίνου
38 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα βίντεο ανέβασε στα social media η Χριστίνα Παππά όπου κρατούσε μία σακούλα σκουπιδιών στα χέρια, την οποία στη συνέχεια πέταξε στον κάδο, δηλώνοντας πως πρόκειται για «τη γνώμη του κόσμου».

Η ηθοποιός, όπως εξήγησε στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram την Τρίτη 25 Αυγούστου, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες, δέχτηκε χυδαίο σχόλιο και θέλησε να προειδοποιήσει πως όποιος κρύβεται πίσω από αυτό θα εντοπιστεί από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες.

«Εγώ και η γνώμη σας», ακούγεται να λέει στο βίντεο η Χριστίνα Παππά την ώρα που πετούσε τα σκουπίδια, σημειώνοντας παράλληλα στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Κάποιος τόλμησε να γράψει ένα πολύ χυδαίο σχόλιο, και σε σένα, αλλά και σε εσάς τους δύο, τρεις με τις χυδαίες εκφράσεις έρχεται και συνέχεια! Αν πιστεύετε ότι κρύβεστε πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ και μπορείτε να βρίζετε χυδαία την κάθε γυναίκα, γελιέστε! Να είστε σίγουροι ότι η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σας βρίσκει!».

Στο βίντεο η ηθοποιός επισήμανε ακόμη: «Αυτό είναι μόνο η αρχή, έχει και συνέχεια».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
38 ΣΧΟΛΙΑ

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