Μαντώ για Δημήτρη Κόκοτα: Γιατί τα καλύτερα παιδιά της δουλειάς να φεύγουν τόσο νωρίς;
GALA
Μαντώ Δημήτρης Κόκοτας

Μαντώ για Δημήτρη Κόκοτα: Γιατί τα καλύτερα παιδιά της δουλειάς να φεύγουν τόσο νωρίς;

Η τραγουδίστρια αποχαιρέτισε τον καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών με μία συγκινητική ανάρτηση

Μαντώ για Δημήτρη Κόκοτα: Γιατί τα καλύτερα παιδιά της δουλειάς να φεύγουν τόσο νωρίς;
Ιωάννα Μαρίνου
Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε η Μαντώ για να αποχαιρετίσει τον Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από περισσότερο από δυο χρόνια χρόνο που νοσηλευόταν στο Γεώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024.

Η τραγουδίστρια το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία του καλλιτέχνη και δήλωσε πως δεν μπορούσε να πιστέψει πως άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ αναρωτήθηκε γιατί οι καλύτεροι άνθρωποι από τον χώρο της μουσικής, όπως ήταν εκείνος, «φεύγουν» νωρίς.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαντώ έγραψε χαρακτηριστικά: «Δημήτρη μου δεν μπορώ να το πιστέψω... Γιατί τα καλύτερα παιδιά της δουλειάς να φεύγουν τόσο νωρίς; Πόσο θα μας λείψεις…Καλό Παράδεισο ψυχή μου».

Δείτε την ανάρτηση


Η είδηση για τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα έγινε γνωστή την Τρίτη 25 Αυγούστου, με τον τραγουδιστή να αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και την κόρη τους.

Η ανακοίνωση του γενικού κρατικούανέφερε για την απώλειά του: «Σήμερα στις 25/08/2026 και ώρα 15:30μμ στο Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ", απεβίωσε ο Δημήτρης Κόκοτας μετά από μακροχρόνια μάχη στη Μ.Ε.Θ του νοσοκομείου. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης