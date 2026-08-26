Μαντώ για Δημήτρη Κόκοτα: Γιατί τα καλύτερα παιδιά της δουλειάς να φεύγουν τόσο νωρίς;
Μαντώ για Δημήτρη Κόκοτα: Γιατί τα καλύτερα παιδιά της δουλειάς να φεύγουν τόσο νωρίς;
Η τραγουδίστρια αποχαιρέτισε τον καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών με μία συγκινητική ανάρτηση
Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε η Μαντώ για να αποχαιρετίσει τον Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από περισσότερο από δυο χρόνια χρόνο που νοσηλευόταν στο Γεώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024.
Η τραγουδίστρια το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία του καλλιτέχνη και δήλωσε πως δεν μπορούσε να πιστέψει πως άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ αναρωτήθηκε γιατί οι καλύτεροι άνθρωποι από τον χώρο της μουσικής, όπως ήταν εκείνος, «φεύγουν» νωρίς.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαντώ έγραψε χαρακτηριστικά: «Δημήτρη μου δεν μπορώ να το πιστέψω... Γιατί τα καλύτερα παιδιά της δουλειάς να φεύγουν τόσο νωρίς; Πόσο θα μας λείψεις…Καλό Παράδεισο ψυχή μου».
Δείτε την ανάρτηση
Η είδηση για τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα έγινε γνωστή την Τρίτη 25 Αυγούστου, με τον τραγουδιστή να αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και την κόρη τους.
Η ανακοίνωση του γενικού κρατικούανέφερε για την απώλειά του: «Σήμερα στις 25/08/2026 και ώρα 15:30μμ στο Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ", απεβίωσε ο Δημήτρης Κόκοτας μετά από μακροχρόνια μάχη στη Μ.Ε.Θ του νοσοκομείου. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».
Η τραγουδίστρια το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία του καλλιτέχνη και δήλωσε πως δεν μπορούσε να πιστέψει πως άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ αναρωτήθηκε γιατί οι καλύτεροι άνθρωποι από τον χώρο της μουσικής, όπως ήταν εκείνος, «φεύγουν» νωρίς.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαντώ έγραψε χαρακτηριστικά: «Δημήτρη μου δεν μπορώ να το πιστέψω... Γιατί τα καλύτερα παιδιά της δουλειάς να φεύγουν τόσο νωρίς; Πόσο θα μας λείψεις…Καλό Παράδεισο ψυχή μου».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η είδηση για τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα έγινε γνωστή την Τρίτη 25 Αυγούστου, με τον τραγουδιστή να αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και την κόρη τους.
Η ανακοίνωση του γενικού κρατικούανέφερε για την απώλειά του: «Σήμερα στις 25/08/2026 και ώρα 15:30μμ στο Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ", απεβίωσε ο Δημήτρης Κόκοτας μετά από μακροχρόνια μάχη στη Μ.Ε.Θ του νοσοκομείου. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».
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