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Μετωπική Σαπίρο - Κένεντι για τους θανάτους από ιλαρά στην Πενσιλβάνια, στους 4 οι νεκροί στην πολιτεία
ΚΟΣΜΟΣ
Ιλαρά ΗΠΑ Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ Πενσιλβάνια

Μετωπική Σαπίρο - Κένεντι για τους θανάτους από ιλαρά στην Πενσιλβάνια, στους 4 οι νεκροί στην πολιτεία

Ο κυβερνήτης κατηγορεί τον υπουργό Υγείας ότι υποβαθμίζει τον απολογισμό, ενώ τα κρούσματα στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τα 3.290

Μετωπική Σαπίρο - Κένεντι για τους θανάτους από ιλαρά στην Πενσιλβάνια, στους 4 οι νεκροί στην πολιτεία
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Σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ ανάμεσα στον κυβερνήτη της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο και τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, με φόντο τους θανάτους που συνδέονται με την ιλαρά. Ο Σαπίρο κατηγορεί τον Κένεντι ότι επιχειρεί να υποβαθμίσει την έκταση της κρίσης, ενώ στην πολιτεία έχουν πλέον καταγραφεί τέσσερις θάνατοι και τα κρούσματα αυξάνονται σε όλη τη χώρα.

Ο Σαπίρο κατηγόρησε τον Κένεντι ότι ενισχύει τη δυσπιστία απέναντι στα εμβόλια και ότι επιχειρεί να καταστήσει λιγότερο ορατούς τους θανάτους από την επιδημία.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, ο υπουργός Υγείας ζήτησε από την ομοσπονδιακή υπηρεσία δημόσιας υγείας να μην προσμετρηθούν στον εθνικό απολογισμό οι τέσσερις θάνατοι στην Πενσιλβάνια, επειδή, όπως υποστήριξε ο Σαπίρο, δεν συμβαδίζουν με τη δημόσια ρητορική του Κένεντι.



Ο υπουργός Υγείας απορρίπτει τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για πολιτικοποίηση των θανάτων και αμφισβητώντας ότι σε όλες τις περιπτώσεις η ιλαρά ήταν η αιτία θανάτου.

Τέσσερις νεκροί στην Πενσιλβάνια

Οι υγειονομικές αρχές της πολιτείας επιβεβαίωσαν ακόμη δύο θανάτους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους τέσσερις.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των ιατροδικαστικών αρχών, πρόκειται για δύο ανεμβολίαστα βρέφη, έναν 18χρονο και μία 40χρονη.

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Οι νέοι θάνατοι προστίθενται σε άλλους τρεις που είχαν καταγραφεί στις ΗΠΑ από το 2025, όταν άρχισε η σημερινή έξαρση της νόσου.

Πάνω από 3.290 κρούσματα μέσα στο 2026

Από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ περισσότερα από 3.290 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα ιλαράς, εκ των οποίων σχεδόν 700 στην Πενσιλβάνια.

Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων από το 1991.

Η ιλαρά είναι εξαιρετικά μεταδοτική και προκαλεί υψηλό πυρετό, αναπνευστικά προβλήματα και εξανθήματα, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονία, εγκεφαλίτιδα και θάνατο.

Η επιστροφή μιας νόσου που είχε εξαλειφθεί

Η ιλαρά είχε κηρυχθεί εξαλειφθείσα στις ΗΠΑ το 2000, χάρη στην εκτεταμένη εμβολιαστική κάλυψη. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει επανεμφανιστεί δυναμικά, καθώς μειώνονται τα ποσοστά εμβολιασμού και αυξάνεται η δυσπιστία απέναντι στις υγειονομικές αρχές.

Παρότι ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε πολλές πολιτείες προβλέπονται εξαιρέσεις για θρησκευτικούς ή ακόμη και φιλοσοφικούς λόγους.

Οι μη ιατρικές εξαιρέσεις αυξήθηκαν σημαντικά μετά την πανδημία του κορωνοϊού και την έξαρση της παραπληροφόρησης γύρω από τα εμβόλια.

Πριν από την ανάπτυξη του εμβολίου, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η ιλαρά προκαλούσε εκατοντάδες θανάτους παιδιών κάθε χρόνο στις ΗΠΑ και εξακολουθεί σήμερα να στοιχίζει δεκάδες χιλιάδες ζωές παγκοσμίως.
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