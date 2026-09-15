Γιάννης Αϊβάζης κατά Αφροδίτης Μάνου για τη δήλωση πως «δεν ήξερε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη δουλειά του»: Φτάνει με τη χολή σας
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Γιάννης Αϊβάζης Αφροδίτη Μάνου Γιώργος Μαζωνάκης

Γιάννης Αϊβάζης κατά Αφροδίτης Μάνου για τη δήλωση πως «δεν ήξερε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη δουλειά του»: Φτάνει με τη χολή σας

Ο ηθοποιός στράφηκε εναντίον της τραγουδίστριας έπειτα από ανάρτηση που έκανε για τον καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή στα 54 του, την ημέρα της κηδείας του

Γιάννης Αϊβάζης κατά Αφροδίτης Μάνου για τη δήλωση πως «δεν ήξερε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη δουλειά του»: Φτάνει με τη χολή σας
Ιωάννα Μαρίνου
31 ΣΧΟΛΙΑ
Κατά της Αφροδίτης Μάνου στράφηκε ο Γιάννης Αϊβάζης με αφορμή τη δήλωση που έκανε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, επισημαίνοντας πως δεν γνώριζε ούτε τον ίδιο αλλά ούτε και τη δουλειά του.

Ο ηθοποιός, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ανέβασε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram κατά το οποίο ανέφερε πως η τραγουδίστρια δεν θα έπρεπε να κάνει αυτού του είδους τα σχόλια δημόσια.

«Ούτε και εμείς έχουμε κάτι με “εσάς” που καταστρέψατε πολλά ταλαντούχα παιδιά επειδή δεν ήταν σαν “εσάς” ! Φτάνει με τη χολή σας, κρατήστε τη για το είδος σας!!! Καλημέρα σας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Αϊβάζης.

Δείτε την ανάρτηση

Γιάννης Αϊβάζης κατά Αφροδίτης Μάνου για τη δήλωση πως «δεν ήξερε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη δουλειά του»: Φτάνει με τη χολή σας

«Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του»

Η Αφροδίτη Μάνου, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, που ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία παρουσία συγγενών, φίλων και συνεργατών, θέλησε να σχολιάσει τη λαϊκή αγρυπνία που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του μία ημέρα πριν σε ανάρτησή της στο Facebook, γεγονός που προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων. 

Στην ανάρτησή της η τραγουδίστρια έγραψε: «Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα -κι αυτόν και τη δουλειά του- αλλά το "λαϊκό προσκύνημα" στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας...».

Γιάννης Αϊβάζης κατά Αφροδίτης Μάνου για τη δήλωση πως «δεν ήξερε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη δουλειά του»: Φτάνει με τη χολή σας
Κλείσιμο

Πέρα από τον Γιάννη Αϊβάζη, ο οποίος τοποθετήθηκε δημόσια, κάτω από την ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου πολλοί θαυμαστές του τραγουδιστή ξέσπασαν εναντίον της. «Άστοχο» χαρακτήρισαν το σχόλιό της, με πολλούς να απορούν για τον τρόπο που επέλεξε να μιλήσει σε τέτοια στιγμή.

Γιάννης Αϊβάζης κατά Αφροδίτης Μάνου για τη δήλωση πως «δεν ήξερε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη δουλειά του»: Φτάνει με τη χολή σας
Γιάννης Αϊβάζης κατά Αφροδίτης Μάνου για τη δήλωση πως «δεν ήξερε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη δουλειά του»: Φτάνει με τη χολή σας
Γιάννης Αϊβάζης κατά Αφροδίτης Μάνου για τη δήλωση πως «δεν ήξερε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη δουλειά του»: Φτάνει με τη χολή σας
Γιάννης Αϊβάζης κατά Αφροδίτης Μάνου για τη δήλωση πως «δεν ήξερε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη δουλειά του»: Φτάνει με τη χολή σας
Γιάννης Αϊβάζης κατά Αφροδίτης Μάνου για τη δήλωση πως «δεν ήξερε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη δουλειά του»: Φτάνει με τη χολή σας
Γιάννης Αϊβάζης κατά Αφροδίτης Μάνου για τη δήλωση πως «δεν ήξερε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη δουλειά του»: Φτάνει με τη χολή σας
Γιάννης Αϊβάζης κατά Αφροδίτης Μάνου για τη δήλωση πως «δεν ήξερε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη δουλειά του»: Φτάνει με τη χολή σας
Ιωάννα Μαρίνου
31 ΣΧΟΛΙΑ

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