Γιάννης Αϊβάζης κατά Αφροδίτης Μάνου για τη δήλωση πως «δεν ήξερε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη δουλειά του»: Φτάνει με τη χολή σας
Γιάννης Αϊβάζης κατά Αφροδίτης Μάνου για τη δήλωση πως «δεν ήξερε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη δουλειά του»: Φτάνει με τη χολή σας
Ο ηθοποιός στράφηκε εναντίον της τραγουδίστριας έπειτα από ανάρτηση που έκανε για τον καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή στα 54 του, την ημέρα της κηδείας του
Κατά της Αφροδίτης Μάνου στράφηκε ο Γιάννης Αϊβάζης με αφορμή τη δήλωση που έκανε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, επισημαίνοντας πως δεν γνώριζε ούτε τον ίδιο αλλά ούτε και τη δουλειά του.
Ο ηθοποιός, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ανέβασε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram κατά το οποίο ανέφερε πως η τραγουδίστρια δεν θα έπρεπε να κάνει αυτού του είδους τα σχόλια δημόσια.
«Ούτε και εμείς έχουμε κάτι με “εσάς” που καταστρέψατε πολλά ταλαντούχα παιδιά επειδή δεν ήταν σαν “εσάς” ! Φτάνει με τη χολή σας, κρατήστε τη για το είδος σας!!! Καλημέρα σας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Αϊβάζης.
Δείτε την ανάρτηση
«Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του»
Η Αφροδίτη Μάνου, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, που ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία παρουσία συγγενών, φίλων και συνεργατών, θέλησε να σχολιάσει τη λαϊκή αγρυπνία που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του μία ημέρα πριν σε ανάρτησή της στο Facebook, γεγονός που προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων.
Στην ανάρτησή της η τραγουδίστρια έγραψε: «Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα -κι αυτόν και τη δουλειά του- αλλά το "λαϊκό προσκύνημα" στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας...».
Πέρα από τον Γιάννη Αϊβάζη, ο οποίος τοποθετήθηκε δημόσια, κάτω από την ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου πολλοί θαυμαστές του τραγουδιστή ξέσπασαν εναντίον της. «Άστοχο» χαρακτήρισαν το σχόλιό της, με πολλούς να απορούν για τον τρόπο που επέλεξε να μιλήσει σε τέτοια στιγμή.
Ο ηθοποιός, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ανέβασε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram κατά το οποίο ανέφερε πως η τραγουδίστρια δεν θα έπρεπε να κάνει αυτού του είδους τα σχόλια δημόσια.
«Ούτε και εμείς έχουμε κάτι με “εσάς” που καταστρέψατε πολλά ταλαντούχα παιδιά επειδή δεν ήταν σαν “εσάς” ! Φτάνει με τη χολή σας, κρατήστε τη για το είδος σας!!! Καλημέρα σας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Αϊβάζης.
Δείτε την ανάρτηση
«Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του»
Η Αφροδίτη Μάνου, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, που ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία παρουσία συγγενών, φίλων και συνεργατών, θέλησε να σχολιάσει τη λαϊκή αγρυπνία που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του μία ημέρα πριν σε ανάρτησή της στο Facebook, γεγονός που προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων.
Στην ανάρτησή της η τραγουδίστρια έγραψε: «Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα -κι αυτόν και τη δουλειά του- αλλά το "λαϊκό προσκύνημα" στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας...».
Πέρα από τον Γιάννη Αϊβάζη, ο οποίος τοποθετήθηκε δημόσια, κάτω από την ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου πολλοί θαυμαστές του τραγουδιστή ξέσπασαν εναντίον της. «Άστοχο» χαρακτήρισαν το σχόλιό της, με πολλούς να απορούν για τον τρόπο που επέλεξε να μιλήσει σε τέτοια στιγμή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα