Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Εντοπίστηκαν 37 μετανάστες σε λέμβο ανοιχτά των Καλών Λιμένων Κρήτης
Εντοπίστηκαν 37 μετανάστες σε λέμβο ανοιχτά των Καλών Λιμένων Κρήτης
Τους περισυνέλεξε φορτηγό πλοίο με σημαία Μπαρμπάντος, με τη συνδρομή σκάφους του Λιμενικού
Περίπου 37 αλλοδαποί εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή, 33 ναυτικά μίλια ανατολικά-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
Η λέμβος εντοπίστηκε από αεροσκάφος της Frontex, το οποίο συμμετείχε στην επιχείρηση στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.
Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μπαρμπάντος, με τη συνδρομή πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος.
Οι 37 αλλοδαποί μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.
Η λέμβος εντοπίστηκε από αεροσκάφος της Frontex, το οποίο συμμετείχε στην επιχείρηση στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.
Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μπαρμπάντος, με τη συνδρομή πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος.
Οι 37 αλλοδαποί μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.
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