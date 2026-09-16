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Εντοπίστηκαν 37 μετανάστες σε λέμβο ανοιχτά των Καλών Λιμένων Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
Μετανάστες Κρήτη Λιμενικό Σώμα

Εντοπίστηκαν 37 μετανάστες σε λέμβο ανοιχτά των Καλών Λιμένων Κρήτης

Τους περισυνέλεξε φορτηγό πλοίο με σημαία Μπαρμπάντος, με τη συνδρομή σκάφους του Λιμενικού

Εντοπίστηκαν 37 μετανάστες σε λέμβο ανοιχτά των Καλών Λιμένων Κρήτης
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Περίπου 37 αλλοδαποί εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή, 33 ναυτικά μίλια ανατολικά-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Η λέμβος εντοπίστηκε από αεροσκάφος της Frontex, το οποίο συμμετείχε στην επιχείρηση στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μπαρμπάντος, με τη συνδρομή πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος.

Οι 37 αλλοδαποί μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.
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