ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβοίας, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα - Ήχησε το 112

Eπιδικάστηκε συμβολική αποζημίωση 1 ευρώ στην Κιμ Καρντάσιαν για τη ληστεία κοσμημάτων στο Παρίσι
GALA
Κιμ Καρντάσιαν Παρίσι Ληστεία Αποζημίωση

Eπιδικάστηκε συμβολική αποζημίωση 1 ευρώ στην Κιμ Καρντάσιαν για τη ληστεία κοσμημάτων στο Παρίσι

Η Καρντάσιαν, η οποία είχε καταθέσει ότι φοβήθηκε πως θα την σκότωναν, επεδίωξε αυτή την συμβολική αποζημίωση από ορισμένους εκ των καταδικασθέντων τον Μάιο του 2025 για τη ληστεία

Eπιδικάστηκε συμβολική αποζημίωση 1 ευρώ στην Κιμ Καρντάσιαν για τη ληστεία κοσμημάτων στο Παρίσι
Στην Αμερικανίδα τηλεπερσόνα και επιχειρηματία Κιμ Καρντάσιαν επιδικάστηκε σήμερα συμβολική αποζημίωση 1 ευρώ από τους ληστές που το 2016 την ακινητοποίησαν υπό την απειλή όπλου σε ξενοδοχείο του Παρισιού και της άρπαξαν κοσμήματα - μεταξύ αυτών το δαχτυλίδι των αρραβώνων της, αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων -, όπως έγινε γνωστό από δικηγόρο.

Η Καρντάσιαν, η οποία είχε καταθέσει ότι φοβήθηκε πως θα την σκότωναν, επεδίωξε αυτή την συμβολική αποζημίωση από ορισμένους εκ των καταδικασθέντων τον Μάιο του 2025 για τη ληστεία, σύμφωνα με τον δικηγόρο του ρεσεψιονίστ του ξενοδοχείου, ο οποίος ήταν επίσης ενάγων στην υπόθεση.

Οι δράστες, ευρέως γνωστοί στη Γαλλία ως «παππούδες ληστές» λόγω της ηλικίας τους, φορούσαν κουκούλες και ήταν μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς. Η ληστεία στο ξενοδοχείο του Παρισιού είχε χαρακτηριστεί τότε ως η μεγαλύτερη στη Γαλλία εδώ και 20 χρόνια. Τα περισσότερα κοσμήματα δεν βρέθηκαν ποτέ, συμπεριλαμβανομένου του πανάκριβου δαχτυλιδιού που είχε χαρίσει στην Κιμ Καρντάσιαν ο τότε σύζυγός της, ο ράπερ Κάνιε Γουέστ (πλέον γνωστός ως Γε).



Στον ρεσεψιονίστ του ξενοδοχείου, ο οποίος είχε αξιώσει αποζημίωση 500.000 ευρώ, επιδικάστηκαν περίπου 110.000 ευρώ, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης