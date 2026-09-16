Ελληνική παρέμβαση στον ΟΗΕ για την Υεμένη: Στο επίκεντρο Χούθι, ναυσιπλοΐα και Μπαμπ ελ-Μαντέμπ

Η Αθήνα ζήτησε άμεση αποκλιμάκωση, ανθρωπιστική πρόσβαση και απελευθέρωση των 73 εργαζομένων του ΟΗΕ





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Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προέλαση των



Η κ. Μπαλτά υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας της ναυσιπλοΐας, επισημαίνοντας ότι πρόσφατες επιθέσεις έχουν πλήξει και ελληνόκτητα πλοία. Τόνισε ότι «η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και το δικαίωμα διέλευσης πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά και να προστατεύονται» βάσει του διεθνούς δικαίου και της UNCLOS, ενώ επανέλαβε τη δέσμευσή της μέσω της επιχείρησης της ΕΕ «ΑΣΠΙΔΕΣ».







Παράλληλα, εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για τον εκτοπισμό αμάχων και ζήτησε «ασφαλή, ταχεία και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση». Καταδίκασε επίσης την κράτηση 73 μελών του προσωπικού του ΟΗΕ από τους Χούθι, ζητώντας την «άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους».



Η κ. Μπαλτά κάλεσε σε άμεση αποκλιμάκωση και διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας, υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρέπει να χάσουμε από το οπτικό μας πεδίο την πολιτική διαδικασία» και ότι στόχος παραμένει «μια διαρκής και συνολική πολιτική διευθέτηση στην Υεμένη».



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Στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ έχει καταγραφεί αύξηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ οι Χούθι κατέλαβαν αρκετά νησιά την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) Από τις 6 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 2.883 θύματα, ενώ εκτοπίστηκαν 93.864 άνθρωποι με βάση στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).



Επτά υγειονομικές εγκαταστάσεις και υποδομές υπέστησαν ζημιές, τέθηκαν εκτός λειτουργίας ή επλήγησαν άμεσα μέσα σε διάστημα δέκα ημερών, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΠΟΥ για την κατάσταση.



Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) τονίζει μεταξύ άλλων ότι η ταχεία κλιμάκωση των εχθροπραξιών κατά μήκος της δυτικής ακτής της Υεμένης έχει αναγκάσει χιλιάδες ακόμη ανθρώπους να αναζητήσουν ασφάλεια περνώντας το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ προς το Τζιμπουτί.



Εν μέσω της κλιμάκωσης της βίας στην Υεμένη , το Συμβούλιο Ασφαλείας συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση το απόγευμα της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου προκειμένου να συζητήσει την κατάσταση στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό του Στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, την ώρα που υπηρεσίες του ΟΗΕ προειδοποιούν για αύξηση των εκτοπισμών, με χιλιάδες Υεμενίτες να καταφεύγουν στο Τζιμπουτί. Ελλάδα καταδίκασε τη διεύρυνση των εχθροπραξιών στην Υεμένη και τις επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία, επισημαίνοντας ότι οι Χούθι συνεχίζουν τη στρατιωτική κλιμάκωση, «φέρνοντας την Υεμένη στο χείλος μιας σύγκρουσης πλήρους κλίμακας».Η Mόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Αγ. Μπαλτά ζήτησε την άμεση και άνευ όρων παύση της στρατιωτικής κλιμάκωσης και εξέφρασε αλληλεγγύη προς τη Σαουδική Αραβία και την κυβέρνηση της Υεμένης.Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προέλαση των Χούθι κατά μήκος της δυτικής ακτής της Υεμένης και στην κατάληψη του λιμανιού Αλ Μόχα και των νησιών Μεγάλο και Μικρό Χανίς, κοντά στο Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ. Η Αθήνα προειδοποίησε ότι η εξέλιξη αυτή «σηματοδοτεί μια επικίνδυνη καμπή για την ασφάλεια της Ερυθράς Θάλασσας», σημειώνοντας ότι οι συνέπειες αφορούν τη διεθνή θαλάσσια ασφάλεια, το παγκόσμιο εμπόριο και την ευημερία.Η κ. Μπαλτά υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας της ναυσιπλοΐας, επισημαίνοντας ότι πρόσφατες επιθέσεις έχουν πλήξει και ελληνόκτητα πλοία. Τόνισε ότι «η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και το δικαίωμα διέλευσης πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά και να προστατεύονται» βάσει του διεθνούς δικαίου και της UNCLOS, ενώ επανέλαβε τη δέσμευσή της μέσω της επιχείρησης της ΕΕ «ΑΣΠΙΔΕΣ»."Τα δικαιώματα διέλευσης μέσω διεθνών στενών δεν μπορούν να υπόκεινται σε παράνομους περιορισμούς, μέτρα που εισάγουν διακρίσεις, τέλη ή προηγούμενες άδειες" ανέφερε η κ. Μπαλτά.Παράλληλα, εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για τον εκτοπισμό αμάχων και ζήτησε «ασφαλή, ταχεία και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση». Καταδίκασε επίσης την κράτηση 73 μελών του προσωπικού του ΟΗΕ από τους Χούθι, ζητώντας την «άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους».Η κ. Μπαλτά κάλεσε σε άμεση αποκλιμάκωση και διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας, υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρέπει να χάσουμε από το οπτικό μας πεδίο την πολιτική διαδικασία» και ότι στόχος παραμένει «μια διαρκής και συνολική πολιτική διευθέτηση στην Υεμένη».Σύμφωνα με τον ΟΗΕ οι πρόσφατες συνεχιζόμενες συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων της κυβέρνησης της Υεμένης, που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία και των υποστηριζόμενων από το Ιράν πολιτοφυλακών των Χούθι έχουν προκαλέσει εκτεταμένους εκτοπισμούς στις περιοχές 'Αντεν, Αλ Χοντέιντα, Αμπιάν και Ταΐζ, καταδεικνύοντας τη διεύρυνση της κρίσης.Στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ έχει καταγραφεί αύξηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ οι Χούθι κατέλαβαν αρκετά νησιά την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) Από τις 6 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 2.883 θύματα, ενώ εκτοπίστηκαν 93.864 άνθρωποι με βάση στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).Επτά υγειονομικές εγκαταστάσεις και υποδομές υπέστησαν ζημιές, τέθηκαν εκτός λειτουργίας ή επλήγησαν άμεσα μέσα σε διάστημα δέκα ημερών, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΠΟΥ για την κατάσταση.Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) τονίζει μεταξύ άλλων ότι η ταχεία κλιμάκωση των εχθροπραξιών κατά μήκος της δυτικής ακτής της Υεμένης έχει αναγκάσει χιλιάδες ακόμη ανθρώπους να αναζητήσουν ασφάλεια περνώντας το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ προς το Τζιμπουτί.

Ο ΟΗΕ υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη ανασφάλεια ενδέχεται να επηρεάσει τις ανθρωπιστικές και εμπορικές θαλάσσιες μεταφορές και τον ανεφοδιασμό. Σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Υεμένης, που ανέρχεται σε 41 εκατομμύρια ανθρώπους, έχει ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ η οξεία επισιτιστική ανασφάλεια συνεχίζει να επιδεινώνεται.



Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Υεμένης στον ΟΗΕ, Αμπντάλα Αλί Φαντέλ αλ-Σαάντι, προειδοποίησε ότι η κλιμάκωση από τους Χούθι δεν αποτελεί πλέον εσωτερική υπόθεση, αλλά μια αυξανόμενη απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια, την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, τον ενεργειακό εφοδιασμό και το παγκόσμιο εμπόριο.



Όπως ανέφερε, η κυβέρνησή του απαντά στην προέλαση των Χούθι κατά μήκος της δυτικής ακτής της Υεμένης και προς το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, με τις κυβερνητικές δυνάμεις να αναδιοργανώνονται προκειμένου να ανακτήσουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και να αποτρέψουν τους Χούθι από το να χρησιμοποιούν τις ακτές για να απειλούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα.



Είπε ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας και ενεργειακών υποδομών αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης περιφερειακής απειλής, ενώ προειδοποίησε για διασυνδέσεις μεταξύ της αστάθειας γύρω από την Ερυθρά Θάλασσα, τρομοκρατικών οργανώσεων και δικτύων διακίνησης στο Κέρας της Αφρικής.



Καλώντας το Συμβούλιο Ασφαλείας να προχωρήσει πέρα από την απλή καταδίκη, ζήτησε την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων, την εξάρθρωση των δικτύων διακίνησης όπλων, χρηματοδότησης και λαθρεμπορίου, τη στήριξη της Υεμένης στην αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας επί του εδάφους και των ακτών της, καθώς και άμεση ανταπόκριση στις αυξανόμενες ανθρωπιστικές ανάγκες.