«Για εμένα ο Μίκης Θεοδωράκης είναι πρότυπο, δεν θα γυρνούσα ποτέ να πω ότι του μοιάζω όμως», είπε ο εγγονός του
«Για εμένα ο Μίκης Θεοδωράκης είναι πρότυπο, δεν θα γυρνούσα ποτέ να πω ότι του μοιάζω όμως», είπε ο εγγονός του
Ο Άγγελος Θεοδωράκης μίλησε για τη σχέση του με τον σπουδαίο καλλιτέχνη - «Ήταν πραγματικά ένας πολύ τρυφερός άνθρωπος και παππούς, άνοιγε την αγκαλιά του για όλους», πρόσθεσε
Τη σχέση του με τον Μίκη Θεοδωράκη περιέγραψε ο Άγγελος Θεοδωράκης, την οποία κάθε άλλο παρά κλασική δεν χαρακτήρισε. Ο εγγονός του σπουδαίου καλλιτέχνη δήλωσε πως αποτελεί πρότυπο για εκείνον ο παππούς του, ωστόσο τόνισε πως δεν μπορεί να μιλήσει ο ίδιος για την ομοιότητά τους.
Σε συνέντευξη που έδωσε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Studio στις 3», ο Άγγελος Θεοδωράκης εξήγησε αρχικά πως ενώ από παιδί καταλάβαινε πως ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν σημαντικός, όταν αντιλήφθηκε το «μέγεθός» του, τρόμαξε: «Μέχρι την τρίτη Δημοτικού μέναμε στο ίδιο σπίτι με τον παππού μου, ο παππούς έμενε δυο ορόφους πιο πάνω…Από τη στιγμή που αντιλήφθηκα το "μέγεθος" του παππού μου, μου βγήκε μια συστολή. Δημιουργήθηκε ένας φόβος, ένα δέος, δεν ξέρεις πώς να πλησιάσεις έναν τέτοιο άνθρωπο», είπε μεταξύ άλλων.
Όπως επισήμανε στη συνέχεια, είχαν μία πολύ ιδιαίτερη σχέση: «Σε καμία περίπτωση δεν είχαμε την κλασική σχέση παππού-εγγονού. Αλλά ήταν πραγματικά ένας πολύ τρυφερός άνθρωπος και παππούς, άνοιγε την αγκαλιά του για όλους, όχι μόνο για την οικογένειά του», ανέφερε ο Άγγελος Θεοδωράκης και σημείωσε πως θαύμαζε τον παππού του για πολλούς λόγους: «Για εμένα είναι πρότυπο ο παππούς ως φιλοσοφία, ως σκέψη, ως αντίληψη. Είναι ένας άνθρωπος που δούλευε πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, δεν μπορώ να πω εγώ ότι μοιάζω στον παππού μου. Δεν θα γύρναγα να πω εγώ κάτι τέτοιο».
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Αποκαλύπτοντας ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχέση τους, ο Άγγελος Θεοδωράκης επισήμανε πως ήθελε πάντα να βλέπει το ενδιαφέρον του Μίκη Θεοδωράκη προς το πρόσωπό του: «Πάντα περίμενα κάτι από τον παππού. Θα το πω όπως το σκέφτομαι. Ως ένα μικρό παιδάκι - γιατί αυτό ήμουν εγώ για τον Μίκη Θεοδωράκη - θα περίμενα ένα δώρο, ένα οποιοδήποτε δώρο. Ένα παιχνίδι, να σκεφτεί τι αρέσει στον Άγγελο… Το παιδί θέλει να δει κάτι που να καταλάβει ότι έχει ασχοληθεί ο μεγάλος. Το ξέρω πολύ καλά αυτό γιατί έτσι προσπαθώ να κάνω κι εγώ με τα παιδιά μου».
Μεγαλώνοντας, αυτό που επιθυμούσε περισσότερο από τον παππού του είναι να δείξει ενδιαφέρον για τη μουσική του, όπως και έγινε: «Με ενδιέφερε να δω ότι όντως άκουσε τις μουσικές μου… Μου είπε να μην σταματήσω να δουλεύω, να γράφω όλη την ώρα μουσική. Εμένα με ενδιέφερε να δω ότι όντως άκουσε τις μουσικές μου. Τίποτα παραπάνω», είπε.
Σε συνέντευξη που έδωσε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Studio στις 3», ο Άγγελος Θεοδωράκης εξήγησε αρχικά πως ενώ από παιδί καταλάβαινε πως ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν σημαντικός, όταν αντιλήφθηκε το «μέγεθός» του, τρόμαξε: «Μέχρι την τρίτη Δημοτικού μέναμε στο ίδιο σπίτι με τον παππού μου, ο παππούς έμενε δυο ορόφους πιο πάνω…Από τη στιγμή που αντιλήφθηκα το "μέγεθος" του παππού μου, μου βγήκε μια συστολή. Δημιουργήθηκε ένας φόβος, ένα δέος, δεν ξέρεις πώς να πλησιάσεις έναν τέτοιο άνθρωπο», είπε μεταξύ άλλων.
Όπως επισήμανε στη συνέχεια, είχαν μία πολύ ιδιαίτερη σχέση: «Σε καμία περίπτωση δεν είχαμε την κλασική σχέση παππού-εγγονού. Αλλά ήταν πραγματικά ένας πολύ τρυφερός άνθρωπος και παππούς, άνοιγε την αγκαλιά του για όλους, όχι μόνο για την οικογένειά του», ανέφερε ο Άγγελος Θεοδωράκης και σημείωσε πως θαύμαζε τον παππού του για πολλούς λόγους: «Για εμένα είναι πρότυπο ο παππούς ως φιλοσοφία, ως σκέψη, ως αντίληψη. Είναι ένας άνθρωπος που δούλευε πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, δεν μπορώ να πω εγώ ότι μοιάζω στον παππού μου. Δεν θα γύρναγα να πω εγώ κάτι τέτοιο».
Δείτε το βίντεο
Αποκαλύπτοντας ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχέση τους, ο Άγγελος Θεοδωράκης επισήμανε πως ήθελε πάντα να βλέπει το ενδιαφέρον του Μίκη Θεοδωράκη προς το πρόσωπό του: «Πάντα περίμενα κάτι από τον παππού. Θα το πω όπως το σκέφτομαι. Ως ένα μικρό παιδάκι - γιατί αυτό ήμουν εγώ για τον Μίκη Θεοδωράκη - θα περίμενα ένα δώρο, ένα οποιοδήποτε δώρο. Ένα παιχνίδι, να σκεφτεί τι αρέσει στον Άγγελο… Το παιδί θέλει να δει κάτι που να καταλάβει ότι έχει ασχοληθεί ο μεγάλος. Το ξέρω πολύ καλά αυτό γιατί έτσι προσπαθώ να κάνω κι εγώ με τα παιδιά μου».
Μεγαλώνοντας, αυτό που επιθυμούσε περισσότερο από τον παππού του είναι να δείξει ενδιαφέρον για τη μουσική του, όπως και έγινε: «Με ενδιέφερε να δω ότι όντως άκουσε τις μουσικές μου… Μου είπε να μην σταματήσω να δουλεύω, να γράφω όλη την ώρα μουσική. Εμένα με ενδιέφερε να δω ότι όντως άκουσε τις μουσικές μου. Τίποτα παραπάνω», είπε.
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