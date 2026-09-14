Αρχαία Νικόπολη: Θα είναι η επόμενη ελληνική υποψηφιότητα για τον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Οι συζητήσεις της Λίνας Μενδώνη με τους επικεφαλής του οργανισμού και η ημερίδα για τη σχέση της Τεχνητής Νοημοσύνης με τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά