Τσέφεριν: «Γίνεται καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να βελτιωθούν οι σχέσεις των συλλόγων με τους διαιτητές», δείτε βίντεο

Ο πρόεδρος της UEFA μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την ΕΠΟ, με αφορμή την εκδήλωση που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή της ομοσπονδία, ενώ έστειλε και το δικό του μήνυμα προς τους συλλόγους