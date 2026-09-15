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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ελλάδα-Σουηδία στο βόλεϊ και τους προκριματικούς Προμηθέα, Κολοσσού για το Basketball Champions League
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ελλάδα-Σουηδία στο βόλεϊ και τους προκριματικούς Προμηθέα, Κολοσσού για το Basketball Champions League
Tο αναλυτικό πρόγραμμα των σημερινών αθλητικών μεταδόσεων
Τρίτη (15/09) και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας περιλαμβάνει αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ.
Η δράση ξεκινάει στις 19:00 (Nova Sports Prime), με την Τζένοα να υποδέχεται τη Σουντιρόλ για το Κύπελλο Ιταλίας, ενώ στις 20:00 (Magenta Sport 3) η Ράγιο Βαγιεκάνο θα φιλοξενήσει την Εσπανιόλ. Στις 21:00 (Nova Sports Start) o Άγιαξ θα αναμετρηθεί με την Βίλεμ και την ίδια ώρα η Αλαβές με την Βαλένθια (Magenta Sport 4). Στις 22:00 (Nova Sports Prime) η Φιορεντίνα θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Πάρμα και στις 22:30 (Magenta Sport 3) η Έλτσε με την Ρεάλ Μαδρίτης.
Στο μπάσκετ ο Προμηθέας Πατρών θα αναμετρηθεί με την Βιέννη (14:15, Magenta Sport 4) και ο Κολοσσός Ρόδου με την Μανίσα (16:30, Magenta Sport 4) για τα προκριματικά του Basketball Champions League.
Τέλος στο βόλεϊ, λίγες ώρες μετά την σπουδαία νίκη επί της Σλοβενίας, η Ελλάδα θα αγωνιστεί με την Σουηδία για την 4η αγωνιστική του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος βόλεϊ(17:00, ΕΡΤ2 Σπορ).
Πηγή: gazzetta.gr
Η δράση ξεκινάει στις 19:00 (Nova Sports Prime), με την Τζένοα να υποδέχεται τη Σουντιρόλ για το Κύπελλο Ιταλίας, ενώ στις 20:00 (Magenta Sport 3) η Ράγιο Βαγιεκάνο θα φιλοξενήσει την Εσπανιόλ. Στις 21:00 (Nova Sports Start) o Άγιαξ θα αναμετρηθεί με την Βίλεμ και την ίδια ώρα η Αλαβές με την Βαλένθια (Magenta Sport 4). Στις 22:00 (Nova Sports Prime) η Φιορεντίνα θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Πάρμα και στις 22:30 (Magenta Sport 3) η Έλτσε με την Ρεάλ Μαδρίτης.
Στο μπάσκετ ο Προμηθέας Πατρών θα αναμετρηθεί με την Βιέννη (14:15, Magenta Sport 4) και ο Κολοσσός Ρόδου με την Μανίσα (16:30, Magenta Sport 4) για τα προκριματικά του Basketball Champions League.
Τέλος στο βόλεϊ, λίγες ώρες μετά την σπουδαία νίκη επί της Σλοβενίας, η Ελλάδα θα αγωνιστεί με την Σουηδία για την 4η αγωνιστική του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος βόλεϊ(17:00, ΕΡΤ2 Σπορ).
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- Προμηθέας Πατρών - Βιέννη (14:15, Magenta Sport 4)
- Κολοσσός Ρόδου - Μανίσα (16:30, Magenta Sport 4)
- Ελλάδα - Σουηδία (17:00, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Τζένοα - Σουντιρόλ (19:00, Nova Sports Prime)
- Ράγιο Βαγιεκάνο - Εσπανιόλ (20:00, Magenta Sport 3)
- Άγιαξ - Βίλεμ (21:00, Nova Sports Start)
- Αλαβές - Βαλένθια (21:00, Magenta Sport 4)
- Φιορεντίνα - Πάρμα (22:00, Nova Sports Prime)
- Έλτσε - Ρεάλ Μαδρίτης (22:30, Magenta Sport 3)
Πηγή: gazzetta.gr
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