Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ελλάδα-Σουηδία στο βόλεϊ και τους προκριματικούς Προμηθέα, Κολοσσού για το Basketball Champions League
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Αθλητικές μεταδόσεις Basketball Champions League Προμηθέας Πατρών Κολοσσός Ρόδου Βόλεϊ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ελλάδα-Σουηδία στο βόλεϊ και τους προκριματικούς Προμηθέα, Κολοσσού για το Basketball Champions League

Tο αναλυτικό πρόγραμμα των σημερινών αθλητικών μεταδόσεων

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ελλάδα-Σουηδία στο βόλεϊ και τους προκριματικούς Προμηθέα, Κολοσσού για το Basketball Champions League
Τρίτη (15/09) και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας περιλαμβάνει αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ.

Η δράση ξεκινάει στις 19:00 (Nova Sports Prime), με την Τζένοα να υποδέχεται τη Σουντιρόλ για το Κύπελλο Ιταλίας, ενώ στις 20:00 (Magenta Sport 3) η Ράγιο Βαγιεκάνο θα φιλοξενήσει την Εσπανιόλ. Στις 21:00 (Nova Sports Start) o Άγιαξ θα αναμετρηθεί με την Βίλεμ και την ίδια ώρα η Αλαβές με την Βαλένθια (Magenta Sport 4). Στις 22:00 (Nova Sports Prime) η Φιορεντίνα θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Πάρμα και στις 22:30 (Magenta Sport 3) η Έλτσε με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο μπάσκετ ο Προμηθέας Πατρών θα αναμετρηθεί με την Βιέννη (14:15, Magenta Sport 4) και ο Κολοσσός Ρόδου με την Μανίσα (16:30, Magenta Sport 4) για τα προκριματικά του Basketball Champions League.

Τέλος στο βόλεϊ, λίγες ώρες μετά την σπουδαία νίκη επί της Σλοβενίας, η Ελλάδα θα αγωνιστεί με την Σουηδία για την 4η αγωνιστική του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος βόλεϊ(17:00, ΕΡΤ2 Σπορ).

  • Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
  • Προμηθέας Πατρών - Βιέννη (14:15, Magenta Sport 4)
  • Κολοσσός Ρόδου - Μανίσα (16:30, Magenta Sport 4)
  • Ελλάδα - Σουηδία (17:00, ΕΡΤ2 Σπορ)
  • Τζένοα - Σουντιρόλ (19:00, Nova Sports Prime)
  • Ράγιο Βαγιεκάνο - Εσπανιόλ (20:00, Magenta Sport 3)
  • Άγιαξ - Βίλεμ (21:00, Nova Sports Start)
  • Αλαβές - Βαλένθια (21:00, Magenta Sport 4)
  • Φιορεντίνα - Πάρμα (22:00, Nova Sports Prime)
  • Έλτσε - Ρεάλ Μαδρίτης (22:30, Magenta Sport 3)



Πηγή: gazzetta.gr

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