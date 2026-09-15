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Παναγιώτης Πετράκης: Όταν γνώρισα την Άννα Βίσση σε ακρόαση στο σπίτι της είχα πάθει σοκ
Παναγιώτης Πετράκης: Όταν γνώρισα την Άννα Βίσση σε ακρόαση στο σπίτι της είχα πάθει σοκ
Ο ηθοποιός και η τραγουδίστρια συνεργάστηκαν το 2013 για τις ανάγκες της παράστασης «Δαίμονες», σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα
Την πρώτη φορά που γνώρισε την Άννα Βίσση σε ακρόαση στο σπίτι της περιέγραψε ο Παναγιώτης Πετράκης, δηλώνοντας πως είχε πάθει σοκ όταν την είδε από κοντά.
Ο ηθοποιός μίλησε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και, όπως ανέφερε, η πρώτη τους συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την παράσταση «Δαίμονες» που σκηνοθέτησε ο Γιάννης Κακλέας το 2013, στην οποία έπαιξαν τελικά μαζί. Για εκείνον ήταν μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία το γεγονός πως τραγούδησε μπροστά στην ερμηνεύτρια τότε.
Ο Παναγιώτης Πετράκης εξήγησε πως οι «Δαίμονες» ήταν ένα έργο που λάτρευε από μικρό παιδί, γι' αυτό και όταν έπαιξε στην παράσταση με την Άννα Βίσση δεν μπορούσε να το πιστέψει: «Η Βίσση ήταν πάντα υπέροχη. Τότε γνωριστήκαμε, σε ακρόαση στο σπίτι της. Εγώ είχα πάθει σοκ... Το να τραγουδάω στη Βίσση "Δαίμονες"... Τότε είχα κολλήσει με την παράσταση στο σχολείο, πρέπει να την είχα δει 15 φορές όταν ήμουν παιδί. Τα τραγούδαγα όταν ήμουν μικρός μέσα στην τάξη, στο σχολείο. Και ξαφνικό αυτό να γίνεται πραγματικότητα... Ήταν σαν να με προετοίμαζε η ζωή για αυτό που θα συνέβαινε αργότερα», είπε και συμπλήρωσε πως ήταν μία ξεχωριστή περίοδος της ζωής του: «Ήταν μια πολύ ωραία παράσταση και μια πολύ ωραία εμπειρία».
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Στη συνέχεια της συνέντευξης, η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης ρώτησαν τον ηθοποιό εάν υπήρξε στιγμή που να είχε έπαρση: «Παλαιότερα είχα πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου και τις ικανότητές μου. Ποτέ όμως, δεν θεωρούσα ότι έχω μεγαλύτερη αξία από άλλους ανθρώπους. Είχα μια ματαιοδοξία του τύπου "εγώ αυτό μπορώ να το κάνω καλύτερα", που εγώ θεωρώ ότι ήταν αρνητικό. Ευτυχώς, με τα χρόνια και την ωριμότητα πέρασε», εξομολογήθηκε.
Ο ηθοποιός μίλησε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και, όπως ανέφερε, η πρώτη τους συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την παράσταση «Δαίμονες» που σκηνοθέτησε ο Γιάννης Κακλέας το 2013, στην οποία έπαιξαν τελικά μαζί. Για εκείνον ήταν μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία το γεγονός πως τραγούδησε μπροστά στην ερμηνεύτρια τότε.
Ο Παναγιώτης Πετράκης εξήγησε πως οι «Δαίμονες» ήταν ένα έργο που λάτρευε από μικρό παιδί, γι' αυτό και όταν έπαιξε στην παράσταση με την Άννα Βίσση δεν μπορούσε να το πιστέψει: «Η Βίσση ήταν πάντα υπέροχη. Τότε γνωριστήκαμε, σε ακρόαση στο σπίτι της. Εγώ είχα πάθει σοκ... Το να τραγουδάω στη Βίσση "Δαίμονες"... Τότε είχα κολλήσει με την παράσταση στο σχολείο, πρέπει να την είχα δει 15 φορές όταν ήμουν παιδί. Τα τραγούδαγα όταν ήμουν μικρός μέσα στην τάξη, στο σχολείο. Και ξαφνικό αυτό να γίνεται πραγματικότητα... Ήταν σαν να με προετοίμαζε η ζωή για αυτό που θα συνέβαινε αργότερα», είπε και συμπλήρωσε πως ήταν μία ξεχωριστή περίοδος της ζωής του: «Ήταν μια πολύ ωραία παράσταση και μια πολύ ωραία εμπειρία».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια της συνέντευξης, η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης ρώτησαν τον ηθοποιό εάν υπήρξε στιγμή που να είχε έπαρση: «Παλαιότερα είχα πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου και τις ικανότητές μου. Ποτέ όμως, δεν θεωρούσα ότι έχω μεγαλύτερη αξία από άλλους ανθρώπους. Είχα μια ματαιοδοξία του τύπου "εγώ αυτό μπορώ να το κάνω καλύτερα", που εγώ θεωρώ ότι ήταν αρνητικό. Ευτυχώς, με τα χρόνια και την ωριμότητα πέρασε», εξομολογήθηκε.
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