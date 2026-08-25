Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα
Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα
Ο τραγουδιστής νοσηλευόταν στο «Γεώργιος Γεννηματάς» λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς
Σε ηλικία 57 ετών έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, οποίος περισσότερο από δυο χρόνια χρόνο νοσηλευόταν στο Γεώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024, ενώ ήταν στα γυρίσματα του Just The Two Of Us.
Το γενικό κρατικό εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εκφράζει τα συλληπητήριά του για τον θάνατο του τραγουδιστή. Η ανακοίνωση του νοσοκομείου: «Σήμερα στις 25/08/2026 και ώρα 15:30μμ στο Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ", απεβίωσε ο Δημήτρης Κόκοτας μετά από μακροχρόνια μάχη στη Μ.Ε.Θ του νοσοκομείου. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».
Γιος του σπουδαίου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, ακολούθησε και ο ίδιος τον δρόμο της μουσικής, κάνοντας ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του στην ελληνική δισκογραφία κυρίως τη δεκαετία του 1990.
Στη διάρκεια της καριέρας του κυκλοφόρησε προσωπικούς δίσκους, συνεργάστηκε με καταξιωμένους συνθέτες, στιχουργούς και τραγουδιστές και πραγματοποίησε πολυάριθμες εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα και μουσικές σκηνές.
Ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν παντρεμένος και είχε μια κόρη 15 ετών.
Το γενικό κρατικό εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εκφράζει τα συλληπητήριά του για τον θάνατο του τραγουδιστή. Η ανακοίνωση του νοσοκομείου: «Σήμερα στις 25/08/2026 και ώρα 15:30μμ στο Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ", απεβίωσε ο Δημήτρης Κόκοτας μετά από μακροχρόνια μάχη στη Μ.Ε.Θ του νοσοκομείου. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».
Γιος του σπουδαίου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, ακολούθησε και ο ίδιος τον δρόμο της μουσικής, κάνοντας ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του στην ελληνική δισκογραφία κυρίως τη δεκαετία του 1990.
Στη διάρκεια της καριέρας του κυκλοφόρησε προσωπικούς δίσκους, συνεργάστηκε με καταξιωμένους συνθέτες, στιχουργούς και τραγουδιστές και πραγματοποίησε πολυάριθμες εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα και μουσικές σκηνές.
Ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν παντρεμένος και είχε μια κόρη 15 ετών.
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