Η Σάλμα Χάγιεκ κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με τη ρομαντική ταινία «Arena»
Η Σάλμα Χάγιεκ κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με τη ρομαντική ταινία «Arena»
Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο Μεξικό
Πίσω από την κάμερα βρίσκεται η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός Σάλμα Χάγιεκ Πινό.
Η ηθοποιός και παραγωγός θα κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στον κινηματογράφο με την επική ρομαντική περιπέτεια «Arena», σύμφωνα με το Variety.
Στην ανεξάρτητα χρηματοδοτούμενη ταινία πρωταγωνιστούν ο Γιούρα Μπορίσοφ, ο οποίος κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ρόλο του στην ταινία «Anora» του Σον Μπέικερ και πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη ταινία «Artificial» σε σκηνοθεσία Λούκα Γκουαντανίνο, μαζί με την Κάρα Ντελεβίν, η οποία συμπρωταγωνιστεί στη φετινή επιτυχία «Club Kid».
Η ταινία περιγράφεται ως ιστορία απαγορευμένου έρωτα για τη θεραπευτική δύναμη της αγάπης και της επιθυμίας. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο Μεξικό, στις πολιτείες Κιντάνα Ρόο και Βερακρούς περιοχές, τις οποίες η Σάλμα Χάγιεκ περιγράφει τόσο ως παρθένους καμβάδες για σκηνικά.
«Η αισθητηριακή εμπειρία της σύνδεσης με τη γη και τη φύση ενισχύεται χάρη στα εντυπωσιακά τοπία. Πρόκειται για περιοχές με εξαιρετική κινηματογραφική αισθητική, ωστόσο η ανακάλυψη άγνωστων, πανέμορφων τοποθεσιών για τα γυρίσματα αποτέλεσε για εμάς πηγή πραγματικής υπερηφάνειας και θριάμβου. Ανυπομονώ να δείξω στον κόσμο αυτά τα κρυμμένα διαμάντια που δεν έχουν παρουσιαστεί ξανά», τόνισε Σάλμα Χάγιεκ σε δηλώσεις της στο Variety.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ηθοποιός και παραγωγός θα κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στον κινηματογράφο με την επική ρομαντική περιπέτεια «Arena», σύμφωνα με το Variety.
Στην ανεξάρτητα χρηματοδοτούμενη ταινία πρωταγωνιστούν ο Γιούρα Μπορίσοφ, ο οποίος κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ρόλο του στην ταινία «Anora» του Σον Μπέικερ και πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη ταινία «Artificial» σε σκηνοθεσία Λούκα Γκουαντανίνο, μαζί με την Κάρα Ντελεβίν, η οποία συμπρωταγωνιστεί στη φετινή επιτυχία «Club Kid».
EXCLUSIVE: Salma Hayek Pinault is stepping behind the camera to make her theatrical feature directorial debut with "Arena," an epic romantic drama she also wrote.— Variety (@Variety) September 14, 2026
Yura Borisov and Cara Delevingne are set to star.https://t.co/0IEsOniiSM
Η ταινία περιγράφεται ως ιστορία απαγορευμένου έρωτα για τη θεραπευτική δύναμη της αγάπης και της επιθυμίας. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο Μεξικό, στις πολιτείες Κιντάνα Ρόο και Βερακρούς περιοχές, τις οποίες η Σάλμα Χάγιεκ περιγράφει τόσο ως παρθένους καμβάδες για σκηνικά.
«Η αισθητηριακή εμπειρία της σύνδεσης με τη γη και τη φύση ενισχύεται χάρη στα εντυπωσιακά τοπία. Πρόκειται για περιοχές με εξαιρετική κινηματογραφική αισθητική, ωστόσο η ανακάλυψη άγνωστων, πανέμορφων τοποθεσιών για τα γυρίσματα αποτέλεσε για εμάς πηγή πραγματικής υπερηφάνειας και θριάμβου. Ανυπομονώ να δείξω στον κόσμο αυτά τα κρυμμένα διαμάντια που δεν έχουν παρουσιαστεί ξανά», τόνισε Σάλμα Χάγιεκ σε δηλώσεις της στο Variety.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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