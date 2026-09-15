Τα κλάματα της εγκυμονούσας Κέιλι Κουόκο με την ομιλία του αρραβωνιαστικού της στα φετινά Emmy και το φιλί στο στόμα, δείτε βίντεο

Τομ Πέλφρι το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, στην 78η απονομή, κέρδισε το βραβείο Β' ανδρικού ρόλου

για τη σειρά «Task» και η ηθοποιός, η οποία είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της, δεν μπορούσε να σταματήσει να δακρύζει παρακολουθώντας τον να μιλά

επί σκηνής.



Ο ηθοποιός συγκινημένος, ενώ όλα τα φώτα είχαν πέσει πάνω του τη στιγμή που παραλάμβανε το βραβείο του, θέλησε να ευχαριστήσει πέρα από τους συνεργάτες του και τους θαυμαστές του, την Κέιλι Κουόκο, κάνοντας αναφορά στην κόρη τους αλλά και στο παιδί που περιμένουν: «Ουάου. Αυτό είναι απίστευτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Θεό για τη ζωή μου και για τη νηφαλιότητά μου. Ευχαριστώ την οικογένεια και τους φίλους μου για όλη την αγάπη και την υποστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια, από τα Emmy μέχρι, ξέρετε, τα μικρά θέατρα και όλα όσα μεσολάβησαν. Και στην αγαπημένη μου ηθοποιό σε αυτή την αίθουσα, την αγάπη μου, την καλύτερή μου φίλη, τη σύντροφό μου, την πολύ έγκυο Κέιλι... Σε αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και η οικογένειά μας είναι το πολυτιμότερο πράγμα στη ζωή μου. Ματίλντα, ο μπαμπάς σε αγαπάει. Μωρό μου, ο μπαμπάς σε αγαπάει. Ευχαριστώ. Ο Θεός να σας ευλογεί», είπε χαρακτηριστικά.



