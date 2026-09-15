Σταμάτης Σπανουδάκης: Ετοιμάζει συναυλία στην Αθήνα
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Σταμάτης Σπανουδάκης ΄συναυλία

Σταμάτης Σπανουδάκης: Ετοιμάζει συναυλία στην Αθήνα

Που και πότε θα πραγματοποιηθεί

Σταμάτης Σπανουδάκης: Ετοιμάζει συναυλία στην Αθήνα
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Ο διαχρονικά φειδωλός και επιλεκτικός στις ζωντανές εμφανίσεις Σταμάτης Σπανουδάκης ετοιμάζει μια προσωπική μουσική βραδιά που θα φιλοξενηθεί στις 25 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater.

Ο διακεκριμένος συνθέτης, γνωστός για το έργο του που ενώνει τη ροκ, την κλασική και τη βυζαντινή μουσική παράδοση, θα παρουσιάσει μια επιλογή συνθέσεων που έχει γράψει όλα αυτά τα χρόνια για τον κινηματογράφο, το θέατρο, την τηλεόραση, για τη φωνή γνωστών ερμηνευτών αλλά και αυτόνομα έργα του εμπνευσμένα από την ιστορία και τη θρησκεία.

Επιπλέον, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και νέες συνθέσεις εμπνευσμένες από την Έξοδο του Μεσολογγίου, σε μια μουσική αφιέρωση στο ιστορικό αυτό γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης. Η πρώτη παγκόσμια εκτέλεση αυτού του έργου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 21:00, στον εμβληματικό χώρο της κεντρικής εισόδου του Κήπου των Ηρώων στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου.

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