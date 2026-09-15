Ελλάδα - Σλοβενία 3-1: Τεράστια νίκη της Εθνικής βόλεϊ ανδρών επί του Νο5 στον κόσμο, δείτε βίντεο

Η Ελλάδα πήρε την πρώτη της νίκη στον Α’ όμιλο και στρέφεται πλέον στο κρίσιμο ματς με τη Σουηδία





Έχοντας χάσει στις λεπτομέρειες από Τσεχία και Ιταλία στους δύο πρώτους αγώνες του, το







Στο πρώτο σετ με άσσο του Πρωτοψάλτη ξεφύγαμε νωρίς με 2-5. Με πίεση στο σερβίς οι Σλοβένοι δυσκολεύτηκαν στην υποδοχή και οι διεθνείς μας εκμεταλλεύτηκαν τις κόντρα επιθέσεις και με τον Μούχλια το σκορ έγινε 10-14. Ο ίδιος με τον δεύτερο άσσο στο σετ μεγάλωσε την διαφορά (10-17). Οι παίκτες του Χριστοφιδέλη είχαν τον έλεγχο του σετ και με άουτ επίθεση της Σλοβενίας έγινε το 18-25.







Στο τρίτο σετ πάλι οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ. Με μπλοκ του Κοζαμέρνικ και άσσο του Μόζιτς η Σλοβενία προσπέρασε με +3 (15-12). Ο Χριστοφιδέλης πέρασε τον Μάρκου αντί του Μούχλια και μείωσε σε 18-17, με τον Πρωτοψάλτη να ισοφαρίζει σε 18-18. Ο Μόζιτς με νέο άσσο έκανε το 23-21, αλλά η συνέχεια άνηκε στον Βουλκίδη. Ο διεθνής κεντρικός με δύο συνεχόμενα μπλοκ και με κόντρα επίθεση έδωσε το σετ στην Ελλάδα με 23-25.



Στο τέταρτο σετ με σέρβερ τον Γαλιώτο προηγηθήκαμε με 0-3 για να έρθει η ισοφάριση άμεσα από τη Σλοβενία που πέρασε και μπροστά με 7-5 με σερί 5-0. Με τον Μάρκου πρωταγωνιστή η Ελλάδα ξέφυγε με 13-15, πήρε τον έλεγχο του σετ και με τον Ράπτη να διαμορφώνει το 20-25 έληξε ο αγώνας με την Εθνική να παίρνει τη νίκη με 1-3 σετ.



Διακύμανση:

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2ο σετ: 7-8, 16-15, 21-16, 25-19

3ο σετ: 8-6, 16-14, 21-20, 23-25

4ο σετ: 8-7, 14-16, 17-21, 20-25



Συγκλονιστική εμφάνιση και τεράστια νίκη της Εθνικής ανδρών που έσπασε το ρόδι στον Α’ όμιλο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος επικρατώντας με 3-1 της Σλοβενίας που βρίσκεται στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης!Έχοντας χάσει στις λεπτομέρειες από Τσεχία και Ιταλία στους δύο πρώτους αγώνες του, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιβεβαίωσε ότι όλα αυτά δεν ήταν τυχαία και παίζοντας ακόμη καλύτερα απέναντι σ’ έναν σπουδαίο αντίπαλο έφτασε σ’ αυτήν την τεράστια νίκη, την οποία όμως πρέπει να ξεχάσει πολύ γρήγορα καθώς το απόγευμα της Τρίτης (15/9, 17:00, ΕΡΤ2 Σπορ) ακολουθεί ο αγώνας με την Σουηδία.Στο πρώτο σετ με άσσο του Πρωτοψάλτη ξεφύγαμε νωρίς με 2-5. Με πίεση στο σερβίς οι Σλοβένοι δυσκολεύτηκαν στην υποδοχή και οι διεθνείς μας εκμεταλλεύτηκαν τις κόντρα επιθέσεις και με τον Μούχλια το σκορ έγινε 10-14. Ο ίδιος με τον δεύτερο άσσο στο σετ μεγάλωσε την διαφορά (10-17). Οι παίκτες του Χριστοφιδέλη είχαν τον έλεγχο του σετ και με άουτ επίθεση της Σλοβενίας έγινε το 18-25.Στο δεύτερο σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί στο σκορ μέχρι το 15-15. Σε εκείνο το σημείο η Ελλάδα δεν εκμεταλλεύεται την κόντρα επίθεση που είχε, η Σλοβενία πήρε την αλλαγή και το σκορ έγινε 19-15. Η εθνική μας ομάδα δεν μπόρεσε να φέρει το σετ στα ίσια και με 25-19 ήρθε η ισοφάριση σε 1-1 σετ.Στο τρίτο σετ πάλι οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ. Με μπλοκ του Κοζαμέρνικ και άσσο του Μόζιτς η Σλοβενία προσπέρασε με +3 (15-12). Ο Χριστοφιδέλης πέρασε τον Μάρκου αντί του Μούχλια και μείωσε σε 18-17, με τον Πρωτοψάλτη να ισοφαρίζει σε 18-18. Ο Μόζιτς με νέο άσσο έκανε το 23-21, αλλά η συνέχεια άνηκε στον Βουλκίδη. Ο διεθνής κεντρικός με δύο συνεχόμενα μπλοκ και με κόντρα επίθεση έδωσε το σετ στην Ελλάδα με 23-25.Στο τέταρτο σετ με σέρβερ τον Γαλιώτο προηγηθήκαμε με 0-3 για να έρθει η ισοφάριση άμεσα από τη Σλοβενία που πέρασε και μπροστά με 7-5 με σερί 5-0. Με τον Μάρκου πρωταγωνιστή η Ελλάδα ξέφυγε με 13-15, πήρε τον έλεγχο του σετ και με τον Ράπτη να διαμορφώνει το 20-25 έληξε ο αγώνας με την Εθνική να παίρνει τη νίκη με 1-3 σετ.1ο σετ: 6-8, 11-16, 14-21, 18-252ο σετ: 7-8, 16-15, 21-16, 25-193ο σετ: 8-6, 16-14, 21-20, 23-254ο σετ: 8-7, 14-16, 17-21, 20-25

*Οι πόντοι της Σλοβενίας προήλθαν από 5 άσους, 49 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων ενώ της Ελλάδας από 2 άσους, 46 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 40 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 1-3 (18-25, 25-19, 23-25, 20-25) σε 117′



ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Φάμπιο Σόλι): Πλάνινσιτς, Στάλεκαρ 2 (2/4 επ.), Ούρανουτ 10 (8/17 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 41% υπ.-32% άριστες), Μόζιτς 16 (14/27 επ., 2 άσσοι, 36% υπ.-27% άριστες), Μουγιάνοβιτς 20 (18/39 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κρίζιτς / Όκρογκλιτς (λ, 50% υπ.-30% άριστες), Κόατσιτς (λ, 43% υπ.-43% άριστες), Πάγενικ 4 (2/3 επ., 2 μπλοκ), Κοζαμέρνικ 8 (2/3 επ., 6 μπλοκ), Μπράτσκο 3 (3/4 επ.), Νάιντιτς 1 (0/1 επ., 1 άσσος).\



ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 7 (6/11 επ., 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 7 (6/16 επ., 1 άσσος, 50% υπ. – 50% άριστες), Μούχλιας Δ. 12 (10/25 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 7 (5/5 επ., 2 μπλοκ), Γαλιώτος, Ράπτης 11 (10/35 επ., 1 μπλοκ, 31% υπ. – 17% άριστες) / Χανδρινός Α. (λ., 33% υπ. – 22% άριστες), Τζιάβρας (λ), Μάρκου 10 (9/14 επ., 1 μπλοκ), Χανδρινός Σ., Βαϊόπουλος, Μούχλιας Σ.



Το πρόγραμμα του Α’ ομίλου του Ευρωβόλεϊ ανδρών



Όλοι οι αγώνες της Εθνικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ και την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.



Η πρεμιέρα του ομίλου θα γίνει στη Νάπολι ανάμεσα στην διοργανώτρια Ιταλία και την Σουηδία και οι υπόλοιποι αγώνες του ομίλου στην Μόντενα.



Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026



Ιταλία – Σουηδία 3-0 (25-22, 25-21, 25-17)



Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026



Τσεχία – Ελλάδα 3-1 (25-21, 25-17, 23-25, 25-23)

Σλοβακία – Σλοβενία 0-3 (29-31, 15-25, 18-25)



Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026



Σουηδία – Τσεχία 2-3 (22-25, 23-25, 25-23, 25-17, 13-15)

Ελλάδα – Ιταλία 0-3 (23-25, 23-25, 16-25)



Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026



Σλοβενία – Σουηδία 3-0 (25-16, 25-21, 25-12)

Ιταλία – Σλοβακία 3-1 (25-17, 25-27, 25-10, 25-19)



Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026



Σλοβακία – Τσεχία 0-3 (21-25, 14-25, 20-25)

Σλοβενία – Ελλάδα (18-25, 25-19, 23-25, 20-25



Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026



17.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ελλάδα – Σουηδία

22.05: Τσεχία – Ιταλία



Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026



17.00: Σουηδία – Σλοβακία

22.00: Τσεχία – Σλοβενία



Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026



17.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Σλοβακία – Ελλάδα

22.05: Ιταλία – Σλοβενία



Η βαθμολογία

1.Ιταλία, 3 νίκες – 0 ήττες, 9 βαθμοί, 9-1 σετ, 250-195 πόντοι

2. Τσεχία, 3 νίκες – 0 ήττες, 8 βαθμοί, 9-3 σετ, 278-249 πόντοι

3.Σλοβενία, 2 νίκες – 1 ήττες, 6 βαθμοί, 7-3 σετ, 244-205 πόντοι

4.Ελλάδα, 1 νίκη – 2 ήττες, 3 βαθμοί, 4-7 σετ, 242-259 πόντοι

5.Σουηδία, 0 νίκες – 3 ήττες, 1 βαθμός, 2-9 σετ, 217-255 πόντοι

6.Σλοβακία, 0 νίκες – 2 ήττες, 0-3 σετ, 0 βαθμοί, 62-81 πόντοι