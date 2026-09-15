Αντιδράσεις για την εμφάνιση της Σέιλιν Γούντλεϊ στα φετινά Emmy: «Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη; Τι απαίσιο outfit», έγραψαν
Αντιδράσεις για την εμφάνιση της Σέιλιν Γούντλεϊ στα φετινά Emmy: «Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη; Τι απαίσιο outfit», έγραψαν
Η ηθοποιός εμφανίστηκε στην 78η τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου με γαλάζιο κορμάκι με βαθύ ντεκολτέ, oversized παντελόνι με στρας και μπορντό δερμάτινα γάντια
Αντιδράσεις προκάλεσε η εμφάνιση της Σέιλιν Γούντλεϊ στα φετινά Emmy, με το πλήθος να αναρωτιέται για το σύνολο που επέλεξε.
Η ηθοποιός παρουσιάστηκε στην 78η τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater, στο κέντρο του Λος Άντζελες, φορώντας ένα γαλάζιο κορμάκι με βαθύ ντεκολτέ, ένα oversized παντελόνι με στρας και μπορντό δερμάτινα γάντια. Την εκκεντρική εμφάνιση συμπλήρωνε ένα εντυπωσιακό χρυσό κολιέ με πολύχρωμες πέτρες.
Δείτε την εμφάνιση της Σέιλιν Γούντλεϊ
Στο X οι θαυμαστές της Γούντλεϊ ανέφεραν πως ήταν ένας «απαίσιος» συνδυασμός, ενώ πολλοί στράφηκαν ενάντια και στη στυλίστρια που επιμελήθηκε την εμφάνιση της ηθοποιού Κάρλα Γουέλτς.
«Ποιος της είπε ότι αυτό δείχνει ωραίο; Και κοιτάχτηκε στον καθρέφτη;», έγραφε ένα σχόλιο, ενώ ένα άλλο ανέφερε: «Ούτε που ταιριάζει το outfit. Λυπάμαι που η στιλίστριά της την οδήγησε σε λάθος κατεύθυνση. Τι απαίσιο».
Δεν είναι γνωστό εάν τα σχόλια έφτασαν στην ηθοποιό κατά τη διάρκεια των βραβείων, ωστόσο λίγες ώρες μετά τη λήξη της τελετής, κάλυψε το κορμάκι που φορούσε με ένα T-shirt με στάμπα για να εμφανιστεί σε πάρτι που ακολούθησε.
Φωτογραφίες: Reuters
Η ηθοποιός παρουσιάστηκε στην 78η τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater, στο κέντρο του Λος Άντζελες, φορώντας ένα γαλάζιο κορμάκι με βαθύ ντεκολτέ, ένα oversized παντελόνι με στρας και μπορντό δερμάτινα γάντια. Την εκκεντρική εμφάνιση συμπλήρωνε ένα εντυπωσιακό χρυσό κολιέ με πολύχρωμες πέτρες.
Δείτε την εμφάνιση της Σέιλιν Γούντλεϊ
Στο X οι θαυμαστές της Γούντλεϊ ανέφεραν πως ήταν ένας «απαίσιος» συνδυασμός, ενώ πολλοί στράφηκαν ενάντια και στη στυλίστρια που επιμελήθηκε την εμφάνιση της ηθοποιού Κάρλα Γουέλτς.
«Ποιος της είπε ότι αυτό δείχνει ωραίο; Και κοιτάχτηκε στον καθρέφτη;», έγραφε ένα σχόλιο, ενώ ένα άλλο ανέφερε: «Ούτε που ταιριάζει το outfit. Λυπάμαι που η στιλίστριά της την οδήγησε σε λάθος κατεύθυνση. Τι απαίσιο».
Δεν είναι γνωστό εάν τα σχόλια έφτασαν στην ηθοποιό κατά τη διάρκεια των βραβείων, ωστόσο λίγες ώρες μετά τη λήξη της τελετής, κάλυψε το κορμάκι που φορούσε με ένα T-shirt με στάμπα για να εμφανιστεί σε πάρτι που ακολούθησε.
Shailene Woodley got cozy for the Walt Disney Company Emmys afterparty ✨ 📸: AP, Getty pic.twitter.com/QNdcZDlypR— Page Six (@PageSix) September 15, 2026
Φωτογραφίες: Reuters
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