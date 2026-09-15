Αντιδράσεις για την εμφάνιση της Σέιλιν Γούντλεϊ στα φετινά Emmy: «Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη; Τι απαίσιο outfit», έγραψαν

78η τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater, στο κέντρο του Λος Άντζελες, φορώντας ένα γαλάζιο κορμάκι με βαθύ ντεκολτέ, ένα oversized παντελόνι με στρας και μπορντό δερμάτινα γάντια.





Δείτε την εμφάνιση της Σέιλιν Γούντλεϊ







Την εκκεντρική εμφάνιση συμπλήρωνε ένα εντυπωσιακό χρυσό κολιέ με πολύχρωμες πέτρες.

Δεν είναι γνωστό εάν τα σχόλια έφτασαν στην ηθοποιό κατά τη διάρκεια των βραβείων, ωστόσο λίγες ώρες μετά τη λήξη της τελετής, κάλυψε το κορμάκι που φορούσε με ένα T-shirt με στάμπα για να εμφανιστεί σε πάρτι που ακολούθησε.





Shailene Woodley got cozy for the Walt Disney Company Emmys afterparty ✨ 📸: AP, Getty pic.twitter.com/QNdcZDlypR — Page Six (@PageSix) September 15, 2026



Φωτογραφίες: Reuters

