Οι εισαγγελείς δεν θα ζητήσουν θανατική ποινή για τον Νικ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του Ρομπ και Μισέλ
Οι εισαγγελείς δεν θα ζητήσουν θανατική ποινή για τον Νικ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του Ρομπ και Μισέλ
Ο 32χρονος συνελήφθη στις 14 Δεκεμβρίου αφού ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους - Εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους
Μία νέα εξέλιξη για την υπόθεση του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ έγινε γνωστή εννέα μήνες μετά τη φυλάκιση του γιου τους Νικ Ράινερ στις 14 Δεκεμβρίου για τη δολοφονία τους. Οι εισαγγελείς φέρεται πως δεν σκοπεύουν να ζητήσουν θανατική ποινή.
Σύμφωνα με το TMZ, ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν, αποφάσισε να αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτό υποστηρίζοντας πως ένας από τους λόγους είναι η αντίθεση των γονιών του στην εκτέλεση καταδικασμένων εγκληματιών.
Παράλληλα, αναφέρεται πως ένας ακόμη παράγοντας στην απόφαση ήταν η εντολή του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ το 2019, με την οποία ανεστάλη η εφαρμογή της θανατικής ποινής για 737 προγραμματισμένες εκτελέσεις. Ο Νιούσομ είχε δηλώσει τότε ότι η θανατική ποινή «εφαρμοζόταν άνισα και άδικα σε ανθρώπους διαφορετικού χρώματος, ανθρώπους με ψυχικές αναπηρίες και ανθρώπους που δεν μπορούσαν να αντέξουν το κόστος μιας ακριβής νομικής εκπροσώπησης».
Οι εισαγγελείς, ωστόσο, εξακολουθούν να διώκουν τον Νικ Ράινερ για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού με ειδικές περιστάσεις, γεγονός που σημαίνει ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.
Σύμφωνα με το TMZ, ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν, αποφάσισε να αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτό υποστηρίζοντας πως ένας από τους λόγους είναι η αντίθεση των γονιών του στην εκτέλεση καταδικασμένων εγκληματιών.
Παράλληλα, αναφέρεται πως ένας ακόμη παράγοντας στην απόφαση ήταν η εντολή του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ το 2019, με την οποία ανεστάλη η εφαρμογή της θανατικής ποινής για 737 προγραμματισμένες εκτελέσεις. Ο Νιούσομ είχε δηλώσει τότε ότι η θανατική ποινή «εφαρμοζόταν άνισα και άδικα σε ανθρώπους διαφορετικού χρώματος, ανθρώπους με ψυχικές αναπηρίες και ανθρώπους που δεν μπορούσαν να αντέξουν το κόστος μιας ακριβής νομικής εκπροσώπησης».
🚨 EXCLUSIVE: Nick Reiner prosecutors won’t seek the death penalty in the killing of Rob & Michele.— TMZ (@TMZ) September 15, 2026
Details: https://t.co/MA4U0Tmdkw pic.twitter.com/1p4vuaLcT1
Οι εισαγγελείς, ωστόσο, εξακολουθούν να διώκουν τον Νικ Ράινερ για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού με ειδικές περιστάσεις, γεγονός που σημαίνει ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα