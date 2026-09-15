Ο Τομ Κρουζ πόζαρε με ανοιχτό πουκάμισο σε εξώφυλλο περιοδικού στα 64 του
GALA
Τομ Κρουζ Φωτογράφιση

Ο Τομ Κρουζ πόζαρε με ανοιχτό πουκάμισο σε εξώφυλλο περιοδικού στα 64 του

Ο ηθοποιός, με αφορμή την ταινία «Digger» στην οποία πρωταγωνιστεί, φωτογραφήθηκε για το GQ 20 χρόνια μετά την τελευταία φορά

Ο Τομ Κρουζ πόζαρε με ανοιχτό πουκάμισο σε εξώφυλλο περιοδικού στα 64 του
Γεωργία Κοτζιά
Με ανοιχτό πουκάμισο πόζαρε σε εξώφυλλο περιοδικού ο 64χρονος Τομ Κρουζ.

Ο ηθοποιός φωτογραφήθηκε για το τεύχος Οκτωβρίου του GQ, είκοσι χρόνια μετά την τελευταία φορά που εμφανίστηκε στο περιοδικό, με αφορμή την ταινία «Digger» του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου στην οποία πρωταγωνιστεί.

Ο Τομ Κρουζ παρουσιάζεται σε μία ασπρόμαυρη εικόνα, φορώντας τζιν παντελόνι, ζώνη και ένα πουκάμισο, με τα μανίκια γυρισμένα και τα κουμπιά του να μην είναι κουμπωμένα. Με το ένα του χέρι ο ηθοποιός κρατάει τη ζώνη του, ενώ με το άλλο κρατά το κεφάλι του και παράλληλα κοιτάει απευθείας στην κάμερα. Η φωτογράφιση ενθουσίασε τους θαυμαστές και τις θαυμάστριές του, συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγη ώρα εκατοντάδες like και σχόλια.

Δείτε το εξώφυλλο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη GQ France (@gqfrance)


Στην ταινία «Digger», όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη, ο Τομ Κρουζ  υποδύεται τον Ντίγκερ Ρόκγουελ, έναν Αμερικανό μεγιστάνα του πετρελαίου, ο οποίος ξεκινά μια αποστολή προκειμένου να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας «προτού η καταστροφή που ο ίδιος έχει προκαλέσει αφανίσει τα πάντα».

Στο τελικό τρέιλερ που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο, η εικόνα του δεν θυμίζει τον άντρα στο εξώφυλλο του GQ, καθώς παρουσιάζεται σε μεγαλύτερη ηλικία, με γκρίζα και λευκά μαλλιά, με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Δείτε το τρέιλερ

DIGGER | Official Final Trailer

Κλείσιμο
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Γεωργία Κοτζιά

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης