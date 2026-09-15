Ο Τομ Κρουζ πόζαρε με ανοιχτό πουκάμισο σε εξώφυλλο περιοδικού στα 64 του
Ο Τομ Κρουζ πόζαρε με ανοιχτό πουκάμισο σε εξώφυλλο περιοδικού στα 64 του
Ο ηθοποιός, με αφορμή την ταινία «Digger» στην οποία πρωταγωνιστεί, φωτογραφήθηκε για το GQ 20 χρόνια μετά την τελευταία φορά
Με ανοιχτό πουκάμισο πόζαρε σε εξώφυλλο περιοδικού ο 64χρονος Τομ Κρουζ.
Ο ηθοποιός φωτογραφήθηκε για το τεύχος Οκτωβρίου του GQ, είκοσι χρόνια μετά την τελευταία φορά που εμφανίστηκε στο περιοδικό, με αφορμή την ταινία «Digger» του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου στην οποία πρωταγωνιστεί.
Ο Τομ Κρουζ παρουσιάζεται σε μία ασπρόμαυρη εικόνα, φορώντας τζιν παντελόνι, ζώνη και ένα πουκάμισο, με τα μανίκια γυρισμένα και τα κουμπιά του να μην είναι κουμπωμένα. Με το ένα του χέρι ο ηθοποιός κρατάει τη ζώνη του, ενώ με το άλλο κρατά το κεφάλι του και παράλληλα κοιτάει απευθείας στην κάμερα. Η φωτογράφιση ενθουσίασε τους θαυμαστές και τις θαυμάστριές του, συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγη ώρα εκατοντάδες like και σχόλια.
Δείτε το εξώφυλλο
Στην ταινία «Digger», όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη, ο Τομ Κρουζ υποδύεται τον Ντίγκερ Ρόκγουελ, έναν Αμερικανό μεγιστάνα του πετρελαίου, ο οποίος ξεκινά μια αποστολή προκειμένου να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας «προτού η καταστροφή που ο ίδιος έχει προκαλέσει αφανίσει τα πάντα».
Στο τελικό τρέιλερ που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο, η εικόνα του δεν θυμίζει τον άντρα στο εξώφυλλο του GQ, καθώς παρουσιάζεται σε μεγαλύτερη ηλικία, με γκρίζα και λευκά μαλλιά, με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Δείτε το τρέιλερ
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ηθοποιός φωτογραφήθηκε για το τεύχος Οκτωβρίου του GQ, είκοσι χρόνια μετά την τελευταία φορά που εμφανίστηκε στο περιοδικό, με αφορμή την ταινία «Digger» του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου στην οποία πρωταγωνιστεί.
Ο Τομ Κρουζ παρουσιάζεται σε μία ασπρόμαυρη εικόνα, φορώντας τζιν παντελόνι, ζώνη και ένα πουκάμισο, με τα μανίκια γυρισμένα και τα κουμπιά του να μην είναι κουμπωμένα. Με το ένα του χέρι ο ηθοποιός κρατάει τη ζώνη του, ενώ με το άλλο κρατά το κεφάλι του και παράλληλα κοιτάει απευθείας στην κάμερα. Η φωτογράφιση ενθουσίασε τους θαυμαστές και τις θαυμάστριές του, συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγη ώρα εκατοντάδες like και σχόλια.
Δείτε το εξώφυλλο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στην ταινία «Digger», όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη, ο Τομ Κρουζ υποδύεται τον Ντίγκερ Ρόκγουελ, έναν Αμερικανό μεγιστάνα του πετρελαίου, ο οποίος ξεκινά μια αποστολή προκειμένου να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας «προτού η καταστροφή που ο ίδιος έχει προκαλέσει αφανίσει τα πάντα».
Στο τελικό τρέιλερ που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο, η εικόνα του δεν θυμίζει τον άντρα στο εξώφυλλο του GQ, καθώς παρουσιάζεται σε μεγαλύτερη ηλικία, με γκρίζα και λευκά μαλλιά, με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Δείτε το τρέιλερ
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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