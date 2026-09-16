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Ο πρόεδρος της Κολομβίας απέπεμψε τον επικεφαλής της στατιστικής υπηρεσίας μετά από μόλις τρεις εβδομάδες
ΚΟΣΜΟΣ
Κολομβία Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια

Ο πρόεδρος της Κολομβίας απέπεμψε τον επικεφαλής της στατιστικής υπηρεσίας μετά από μόλις τρεις εβδομάδες

Ο Ρικάρδο Βαλένσια είχε δηλώσει ότι δεν εντόπισε ανωμαλίες στα στοιχεία για την αγορά εργασίας του Ιουλίου

Ο πρόεδρος της Κολομβίας απέπεμψε τον επικεφαλής της στατιστικής υπηρεσίας μετά από μόλις τρεις εβδομάδες
Ο Kολομβιανός πρόεδρος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια καθαίρεσε τον διευθυντή της εθνικής υπηρεσίας στατιστικής, αφού αυτός ο τελευταίος είπε πως δεν διαπίστωσε καμιά ασυνέπεια σε δείκτη που δημοσιοποιήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. 

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια ανέλαβε την προεδρία τον Αύγουστο, υποσχόμενος ρήξη με την πολιτική του σοσιαλδημοκράτη πρώην προέδρου Γουστάβο Πέτρο, του πρώτου στην ιστορία της Κολομβίας που ανήκε στην αριστερά. 

Με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε, ο πρόεδρος γνωστοποίησε την καθαίρεση του Ρικάρδο Βαλένσια, κρίνοντας τον διορισμό του στη θέση του επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας στατιστικής (DANE) «ανυπόφορο». 

Ο οικονομολόγος βρισκόταν στη θέση τρεις εβδομάδες. «Δεν έλαβα καμιά επικοινωνία ούτε από την προεδρία, ούτε από τον πρόεδρο τον ίδιο, που να εκφράζει οποιαδήποτε δυσαρέσκεια», είπε ο Βαλένσια σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Blu. 

Απάντηση που έδωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου του κόστισε τη θέση. 

Είπε σε δημοσιογράφους ότι δεν διαπίστωσε καμιά ασυνέπεια σε δείκτες για την αγορά εργασίας τον Ιούλιο, προϊόν της προηγούμενης κυβέρνησης του Πέτρο. 

«Ωσότου μου τέθηκε η ερώτηση, δεν είχα διαπιστώσει καμιά ανωμαλία», επέμεινε ο οικονομολόγος. 

Η κυβέρνηση της δεξιάς επέκρινε τον Βαλένσια διότι είπε ότι δεν διαπίστωσε «καμιά ανωμαλία» στους δείκτες «χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει κανένας έλεγχος σε βάθος». 

Κλείσιμο
Η νέα κυβέρνηση τηρεί άκρα μυστικότητα όσον αφορά τις επικοινωνίες της. Όλα τα υπουργεία και οι κυβερνητικές υπηρεσίες πρέπει να έχουν προεδρική άδεια πριν δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία σε δημοσιογράφους. 

Μετά την αποπομπή, το συνδικάτο εργαζομένων της DANE εξέφρασε χθες Τρίτη ανησυχία για την ανεξαρτησία της υπηρεσίας.

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