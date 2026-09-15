«Βλέπει τον άνθρωπο ως θήραμα»: Γιατί το άγριο ζώο που κυκλοφορεί στη Χαλκιδική επιτίθεται σε ανυποψίαστους
«Βλέπει τον άνθρωπο ως θήραμα»: Γιατί το άγριο ζώο που κυκλοφορεί στη Χαλκιδική επιτίθεται σε ανυποψίαστους
Το 2χρονο παιδάκι από τη Σερβία νοσηλεύεται στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο- Συναγερμός στις υπηρεσίες για τον εντοπισμό του ζώου που είναι ή τσακάλι ή λύκος
Αναστάτωση επικρατεί στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής μετά τις δυο επιθέσεις άγριου ζώου - λύκου ή τσακαλιού- σε ένα μικρό παιδάκι κι έναν άντρα σε παραλίες της περιοχής.
Η πρώτη επίθεση του άγριου ζώου που διερευνάται εάν ήταν λύκος ή τσακάλι, έγινε κατά 46χρονου Σέρβου τουρίστα ο οποίος βρισκόταν σε παραλία της περιοχής του Νέου Μαρμαρά και σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες το ζώο όρμησε και τον άρπαξε στον αυχένα προκαλώντας του τραύματα, για τα οποία χρειάστηκε ιατρική φροντίδα και ράμματα.
Η δεύτερη επίθεση έγινε επίσης σε παραλία κατά ενός 2χρονου αγοριού Σερβικής υπηκοότητας επίσης, που παραθέριζε με τους γονείς του στην περιοχή. Το παιδάκι που νοσηλεύεται στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύματα στο κεφάλι και την πλάτη ενώ η πορεία της υγείας του εξελίσσεται αρκετά καλά μετά και τη χορήγηση αντιλυσσικού ορού και παραμένει για νοσηλεία λόγω του πρωτοκόλλου που ακολουθείται πιστά σε αυτές τις περιπτώσεις.
Να σημειωθεί ότι από το παιδάκι πάρθηκε δείγμα DNA και το οποίο στάλθηκε στο Εργαστήριο Γενετικής του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το άγριο ζώο που του επιτέθηκε είναι λύκος ή τσακάλι και εάν είναι ο ίδιος λύκος που πέρσι τέτοια εποχή είχε επιτεθεί επίσης σε ένα παιδάκι σε παραλία του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής.
Τα δυο περιστατικά έγιναν τις προηγούμενες ημέρες και δημοσιεύτηκαν από την Κυνηγετική Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης (ΚΟΜΑΘ). Μιλώντας στο protothema.gr ο δασολόγος και διευθυντής της ΚΟΜΑΘ, Κυριάκος Σκορδάς τόνισε ότι τα δύο περιστατικά δείχνουν ότι πρόκειται για ένα άγριο ζώο που έχει πλήρη εξοικείωση με τους ανθρώπους.
«Μιλάμε για ένα ζώο που είναι προβληματικό, με πλήρη εξοικείωση με τον άνθρωπο και καμία φοβία. Και κυρίως, αντιμετωπίζει τον άνθρωπο όχι ως απειλή αλλά ως θήραμα» τόνισε ο κ. Σκορδάς.
Μετά και τις δυο επιθέσεις που έγιναν σε διαφορετικά σημεία στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής, σήμανε συναγερμός στο Δασαρχείο ενώ όπως ανέφερε στο protothema.gr ο υπεύθυνος Τύπου της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ», Ιάσονας Μπάντιος «αναμένουμε την σύσκεψη στην οποία θα συμμετέχουμε, που θα συγκαλέσει το Δασαρχείο προκειμένου να οριστούν οι δράσεις όσον αφορά το ζώο».
Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Σιθωνίας, Αθανάσιος Μαλλίνης ανέφερε στο protothema.gr ότι «εμείς ως Δήμος ενημερώσαμε αμέσως για το άγριο ζώο και θα γίνει τώρα σύσκεψη για να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν ξέρουμε αν είναι λύκος ή τσακάλι, το μόνο που επιβεβαιώνουν οι αρμόδιοι είναι ότι δεν είναι σκύλος».
Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε εντοπιστεί λύκος ο οποίος είχε επιτεθεί σε 5χρονο κοριτσάκι σε παραλία του Νέου Μαρμαρά ενώ ήταν απόλυτα εξοικειωμένος και όπως είχε δημοσιεύσει το protothema.gr κυκλοφορούσε βραδινές ώρες ανάμεσα σε ξαπλώστρες σε beach bar της περιοχής. Τότε είχε γίνει μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού με την τοποθέτηση παγίδων προκειμένου να πιαστεί το άγριο ζώο με το αρμόδιο υπουργείο ναι εγκρίνει το σχέδιο εντοπισμού, παγίδευσης και θανάτωσης του, ωστοσο ο λύκος δεν πιάστηκε ποτέ.
Η πρώτη επίθεση του άγριου ζώου που διερευνάται εάν ήταν λύκος ή τσακάλι, έγινε κατά 46χρονου Σέρβου τουρίστα ο οποίος βρισκόταν σε παραλία της περιοχής του Νέου Μαρμαρά και σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες το ζώο όρμησε και τον άρπαξε στον αυχένα προκαλώντας του τραύματα, για τα οποία χρειάστηκε ιατρική φροντίδα και ράμματα.
Η δεύτερη επίθεση έγινε επίσης σε παραλία κατά ενός 2χρονου αγοριού Σερβικής υπηκοότητας επίσης, που παραθέριζε με τους γονείς του στην περιοχή. Το παιδάκι που νοσηλεύεται στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύματα στο κεφάλι και την πλάτη ενώ η πορεία της υγείας του εξελίσσεται αρκετά καλά μετά και τη χορήγηση αντιλυσσικού ορού και παραμένει για νοσηλεία λόγω του πρωτοκόλλου που ακολουθείται πιστά σε αυτές τις περιπτώσεις.
Να σημειωθεί ότι από το παιδάκι πάρθηκε δείγμα DNA και το οποίο στάλθηκε στο Εργαστήριο Γενετικής του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το άγριο ζώο που του επιτέθηκε είναι λύκος ή τσακάλι και εάν είναι ο ίδιος λύκος που πέρσι τέτοια εποχή είχε επιτεθεί επίσης σε ένα παιδάκι σε παραλία του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής.
Τα δυο περιστατικά έγιναν τις προηγούμενες ημέρες και δημοσιεύτηκαν από την Κυνηγετική Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης (ΚΟΜΑΘ). Μιλώντας στο protothema.gr ο δασολόγος και διευθυντής της ΚΟΜΑΘ, Κυριάκος Σκορδάς τόνισε ότι τα δύο περιστατικά δείχνουν ότι πρόκειται για ένα άγριο ζώο που έχει πλήρη εξοικείωση με τους ανθρώπους.
«Μιλάμε για ένα ζώο που είναι προβληματικό, με πλήρη εξοικείωση με τον άνθρωπο και καμία φοβία. Και κυρίως, αντιμετωπίζει τον άνθρωπο όχι ως απειλή αλλά ως θήραμα» τόνισε ο κ. Σκορδάς.
Μετά και τις δυο επιθέσεις που έγιναν σε διαφορετικά σημεία στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής, σήμανε συναγερμός στο Δασαρχείο ενώ όπως ανέφερε στο protothema.gr ο υπεύθυνος Τύπου της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ», Ιάσονας Μπάντιος «αναμένουμε την σύσκεψη στην οποία θα συμμετέχουμε, που θα συγκαλέσει το Δασαρχείο προκειμένου να οριστούν οι δράσεις όσον αφορά το ζώο».
Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Σιθωνίας, Αθανάσιος Μαλλίνης ανέφερε στο protothema.gr ότι «εμείς ως Δήμος ενημερώσαμε αμέσως για το άγριο ζώο και θα γίνει τώρα σύσκεψη για να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν ξέρουμε αν είναι λύκος ή τσακάλι, το μόνο που επιβεβαιώνουν οι αρμόδιοι είναι ότι δεν είναι σκύλος».
Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε εντοπιστεί λύκος ο οποίος είχε επιτεθεί σε 5χρονο κοριτσάκι σε παραλία του Νέου Μαρμαρά ενώ ήταν απόλυτα εξοικειωμένος και όπως είχε δημοσιεύσει το protothema.gr κυκλοφορούσε βραδινές ώρες ανάμεσα σε ξαπλώστρες σε beach bar της περιοχής. Τότε είχε γίνει μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού με την τοποθέτηση παγίδων προκειμένου να πιαστεί το άγριο ζώο με το αρμόδιο υπουργείο ναι εγκρίνει το σχέδιο εντοπισμού, παγίδευσης και θανάτωσης του, ωστοσο ο λύκος δεν πιάστηκε ποτέ.
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