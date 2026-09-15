Ροντινέι: Ήμουν ευτυχισμένος στην Ελλάδα αλλά η απόφαση για επιστροφή στη Σάντος ήταν η καλύτερη που μπορούσα να πάρω
SPORTS
Ροντινέι Ολυμπιακός Σάντος

Ροντινέι: Ήμουν ευτυχισμένος στην Ελλάδα αλλά η απόφαση για επιστροφή στη Σάντος ήταν η καλύτερη που μπορούσα να πάρω

Ο Ροντινέι μίλησε για την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό και ανέφερε πώς έγιναν οι διαδικασίες για να επιστρέψει στην πατρίδα του για χάρη της Σάντος

Ροντινέι: Ήμουν ευτυχισμένος στην Ελλάδα αλλά η απόφαση για επιστροφή στη Σάντος ήταν η καλύτερη που μπορούσα να πάρω
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Ένας από τους παίκτες που αποχώρησαν από τον Ολυμπιακό ήταν ο Ροντινέι, ο οποίος έπειτα από 3,5 χρόνια στην Ελλάδα, πήρε την απόφαση να επιστρέψει στη Βραζιλία και συγκεκριμένα στη Σάντος.

Ο Βραζιλιάνος ακραίος μπακ μίλησε για την μετακίνηση του από τον Πειραιά, τους λόγους της απόφασης του αλλά και το πώς εξελίχθηκε το deal.

«Ήταν κάτι που έγινε πολύ γρήγορα. Μια Παρασκευή, ο Αλεσάντρε Μάτος με πήρε τηλέφωνο μαζί με τους εκπροσώπους μου. Δεν ήταν εύκολη απόφαση να επιστρέψω για να παίξω στη Βραζιλία, ειδικά για τις κόρες μου. Ήμουν ευτυχισμένος στην Ελλάδα. Όμως ήθελα να αισθανθώ ξανά τη ζεστασιά του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου και των φιλάθλων» είπε αρχικά ο Βραζιλιάνος μπακ.

«Η απόφαση ήταν η καλύτερη που μπορούσα να πάρω. Είμαι Βραζιλιάνος. Έφυγα από εδώ σε υψηλό επίπεδο και είμαι πολύ χαρούμενος με τον τρόπο που με υποδέχθηκαν οι παίκτες. Αυτό μου έδωσε αυτοπεποίθηση για να έρθω και να παίξω. Πάντα μου άρεσε να παίζω επιθετικά, με χαρά, και η Σάντος μού το προσφέρει αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος που στα παιχνίδια μπόρεσα να βοηθήσω την ομάδα. Ελπίζω να βοηθήσω ακόμη περισσότερο» κατέληξε ο Ροντινέι.

Πηγή: gazzetta.gr
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