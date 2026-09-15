Ο Ορφέας Περίδης έγραψε ποίημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη με τίτλο «Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω»
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Ορφέας Περίδης Γιώργος Μαζωνάκης

Ο Ορφέας Περίδης έγραψε ποίημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη με τίτλο «Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω»

Ο καλλιτέχνης αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τον τραγουδιστή που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών

Ο Ορφέας Περίδης έγραψε ποίημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη με τίτλο «Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω»
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα ποίημα έγραψε ο Ορφέας Περίδης για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, το οποίο φέρει τον τίτλο «Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω».

Ο καλλιτέχνης, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook τους στίχους που αφιερώνει στον τραγουδιστή, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή ξαφνικά, έπειτα από ανακοπή, σε ηλικία 54 ετών.

Το ποίημα του Ορφέα Περίδη αναφέρει:

«Στη Νίκαια βγήκε το ουράνιο τόξο

Ύδωρ και αίμα εδώ οι άνθρωποι

Μαύρη πέτρα ρίχνω πίσω

Στα παλιά δε θέλω να ξαναγυρίσω

Χρωμάτων έκρηξη στον αέρα

Εδώ σταυρώνονται οι άνθρωποι νύχτα-μέρα

Κλείσιμο
Μαύρη πέτρα ρίχνω πίσω

Στα παλιά δε θέλω να ξαναγυρίσω».

Δείτε την ανάρτηση

Ο Ορφέας Περίδης έγραψε ποίημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη με τίτλο «Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω»
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ

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