Ο Ορφέας Περίδης έγραψε ποίημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη με τίτλο «Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω»
Ο Ορφέας Περίδης έγραψε ποίημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη με τίτλο «Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω»
Ο καλλιτέχνης αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τον τραγουδιστή που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών
Ένα ποίημα έγραψε ο Ορφέας Περίδης για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, το οποίο φέρει τον τίτλο «Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω».
Ο καλλιτέχνης, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook τους στίχους που αφιερώνει στον τραγουδιστή, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή ξαφνικά, έπειτα από ανακοπή, σε ηλικία 54 ετών.
Το ποίημα του Ορφέα Περίδη αναφέρει:
«Στη Νίκαια βγήκε το ουράνιο τόξο
Ύδωρ και αίμα εδώ οι άνθρωποι
Μαύρη πέτρα ρίχνω πίσω
Στα παλιά δε θέλω να ξαναγυρίσω
Χρωμάτων έκρηξη στον αέρα
Εδώ σταυρώνονται οι άνθρωποι νύχτα-μέρα
Μαύρη πέτρα ρίχνω πίσω
Στα παλιά δε θέλω να ξαναγυρίσω».
Δείτε την ανάρτηση
Ο καλλιτέχνης, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook τους στίχους που αφιερώνει στον τραγουδιστή, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή ξαφνικά, έπειτα από ανακοπή, σε ηλικία 54 ετών.
Το ποίημα του Ορφέα Περίδη αναφέρει:
«Στη Νίκαια βγήκε το ουράνιο τόξο
Ύδωρ και αίμα εδώ οι άνθρωποι
Μαύρη πέτρα ρίχνω πίσω
Στα παλιά δε θέλω να ξαναγυρίσω
Χρωμάτων έκρηξη στον αέρα
Εδώ σταυρώνονται οι άνθρωποι νύχτα-μέρα
Μαύρη πέτρα ρίχνω πίσω
Στα παλιά δε θέλω να ξαναγυρίσω».
Δείτε την ανάρτηση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα