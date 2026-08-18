H Ευγενία Σαμαρά πόζαρε στους «καταρράκτες» Hierve el Agua του Μεξικό: Τι φυσική ομορφιά είναι αυτή
H Ευγενία Σαμαρά πόζαρε στους «καταρράκτες» Hierve el Agua του Μεξικό: Τι φυσική ομορφιά είναι αυτή
Η ηθοποιός συνεχίζει τις διακοπές της και μοιράζεται στο Instagram φωτογραφίες από τα εντυπωσιακά μέρη που επισκέπτεται
Στο Μεξικό βρίσκεται η Ευγενία Σαμαρά για διακοπές και καθημερινά αναρτά στα social media φωτογραφικό υλικό από τα μέρη που επισκέπτεται. Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου μοιράστηκε στο Instagram εικόνες από το Hierve el Agua και το εντυπωσιακό τοπίο με τους βράχους που μοιάζουν με καταρράκτες νερού.
Η ηθοποιός πόζαρε πάνω στις μεγάλες πέτρες φορώντας πράσινο μπικίνι με καφέ ρίγα, ενώ μαζί της, όπως φαίνεται στα στιγμιότυπα, είναι και ο Νίκος Μουτσινάς με τον Κωνσταντίνο Δέδε.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ευγενία Σαμαρά εξήγησε πως έχει δημιουργηθεί το τοπίο στο οποίο βρέθηκε: «Mexico Journal. Entry 10 - Hierve el Agua. Τι φυσική ομορφιά είναι αυτή! Fun Facts για τους καταρράκτες. Δεν είναι πραγματικός καταρράκτης! Οι λευκοί καταρράκτες είναι ασβεστολιθικοί σχηματισμοί που δημιουργήθηκαν επί χιλιάδες χρόνια από νερά πλούσια σε ανθρακικό ασβέστιο. Το όνομα Hierve el Agua σημαίνει "βράζει το νερό". Το νερό όμως δεν βράζει πραγματικά. Οι φυσαλίδες και η κίνηση στις πηγές έδωσαν την ονομασία. Οι φυσικές πηγές είναι σχετικά ζεστές, περίπου 22–25°C, και σχηματίζουν τις διάσημες φυσικές πισίνες. Υπάρχουν δύο κύριοι απολιθωμένοι καταρράκτες, με τον μεγαλύτερο να έχει ύψος περίπου 95 μέτρα (είναι αποτέλεσμα απόθεσης ορυκτών). Το νερό που ρέει αργά πάνω στον βράχο αφήνει πίσω του ασβέστιο και άλλα μέταλλα. Με τον χρόνο, αυτό δημιουργεί στρώμα πάνω στο στρώμα (χτιστός καταρράκτης δηλαδή). Ps: η τελευταία φωτό είναι η ψυχή μου».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η ηθοποιός πόζαρε πάνω στις μεγάλες πέτρες φορώντας πράσινο μπικίνι με καφέ ρίγα, ενώ μαζί της, όπως φαίνεται στα στιγμιότυπα, είναι και ο Νίκος Μουτσινάς με τον Κωνσταντίνο Δέδε.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ευγενία Σαμαρά εξήγησε πως έχει δημιουργηθεί το τοπίο στο οποίο βρέθηκε: «Mexico Journal. Entry 10 - Hierve el Agua. Τι φυσική ομορφιά είναι αυτή! Fun Facts για τους καταρράκτες. Δεν είναι πραγματικός καταρράκτης! Οι λευκοί καταρράκτες είναι ασβεστολιθικοί σχηματισμοί που δημιουργήθηκαν επί χιλιάδες χρόνια από νερά πλούσια σε ανθρακικό ασβέστιο. Το όνομα Hierve el Agua σημαίνει "βράζει το νερό". Το νερό όμως δεν βράζει πραγματικά. Οι φυσαλίδες και η κίνηση στις πηγές έδωσαν την ονομασία. Οι φυσικές πηγές είναι σχετικά ζεστές, περίπου 22–25°C, και σχηματίζουν τις διάσημες φυσικές πισίνες. Υπάρχουν δύο κύριοι απολιθωμένοι καταρράκτες, με τον μεγαλύτερο να έχει ύψος περίπου 95 μέτρα (είναι αποτέλεσμα απόθεσης ορυκτών). Το νερό που ρέει αργά πάνω στον βράχο αφήνει πίσω του ασβέστιο και άλλα μέταλλα. Με τον χρόνο, αυτό δημιουργεί στρώμα πάνω στο στρώμα (χτιστός καταρράκτης δηλαδή). Ps: η τελευταία φωτό είναι η ψυχή μου».
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