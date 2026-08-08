Η Ευγενία Σαμαρά ταξίδεψε στο Μεξικό, δείτε φωτογραφίες
Η Ευγενία Σαμαρά ταξίδεψε στο Μεξικό, δείτε φωτογραφίες
Στην παρέα της ηθοποιού βρίσκεται ο Νίκος Μουτσινάς
Στο Μεξικό βρίσκεται η Ευγενία Σαμαρά, περιγράφοντας την εμπειρία της μέχρι στιγμής από τη χώρα της Βόρειας Αμερικής.
Η ηθοποιός που επέλεξε έναν διαφορετικό από τους συνήθεις καλοκαιρινούς προορισμούς, βρίσκεται στο Μεξικό μαζί με τον Νίκο Μουτσινά και τον Κωνσταντίνο Δέδε. Η παρέα επέλεξε την Πόλη του Μεξικού ως πρώτο σταθμό του ταξιδιού της, με την Ευγενία Σαμαρά να μοιράζεται στα social media στιγμιότυπα από την παραμονή τους στη μεξικανική πρωτεύουσα.
Μέσα από ένα φωτογραφικό άλμπουμ και βίντεο που δημοσίευσε την Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Instagram, η ηθοποιός μοιράστηκε όσα της έκαναν εντύπωση, συνοδεύοντας τις εικόνες με πληροφορίες για την ιστορία, τον πολιτισμό και τις ιδιαιτερότητες της πόλης.
Όπως έγραψε αρχικά η Ευγενία Σαμαρά στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Ημερολόγιο Μεξικού. Πρώτο μέρος, πόλη του Μεξικού. Η Πόλη του Μεξικού είναι χτισμένη πάνω στην αρχαία αζτεκική πρωτεύουσα Τενοτστιτλάν. Η πόλη έχει τεράστιο πρόβλημα, γιατί βουλιάζει κάθε χρόνο 10εκ., λόγω της υπεράντλησης υπόγειων υδάτων και του μαλακού εδάφους της πρώην λίμνης. Έχουν φέρει κόσμο να βρει λύση, αλλά δυστυχώς συνεχίζεται. Η κεντρική πλατεία, το Ζόκαλο, που είναι από τις μεγαλύτερες δημόσιες πλατείες στον κόσμο υπολογίζεται να βουλιάξει στην επόμενη 20ετια. Βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.240 μέτρων, γεγονός που την κάνει μία από τις υψηλότερες πρωτεύουσες του κόσμου. Στο καρουζέλ αυτό θα δεις και πολύ Εθνικό Μουσείο Ανθρωπολογίας. Άνοιξε το 1964 και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του είδους του στον κόσμο. ( Όλα γραμμένα στα ισπανικά βέβαια γιατί δεν περίμεναν κόσμο από αλλού)».
Έπειτα, πρόσθεσε: «Εδώ θα δεις την Πέτρα του Ήλιου, γνωστή λανθασμένα ως "Αζτεκικό Ημερολόγιο". Στην πραγματικότητα ήταν τελετουργικό μνημείο. Στην είσοδο του μουσείου βρίσκεται ο μονόλιθος του θεού της βροχής Tláloc ή της γυναίκας του, δεν ξέρουμε σίγουρα, βάρους περίπου 167 τόνων. Απέξω θα δεις την "Ομπρέλα" (El Paraguas), μια γιγάντια οροφή που στηρίζεται σε μία μόνο κολόνα, από την οποία πέφτει συνεχώς νερό σαν καταρράκτης».
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός που επέλεξε έναν διαφορετικό από τους συνήθεις καλοκαιρινούς προορισμούς, βρίσκεται στο Μεξικό μαζί με τον Νίκο Μουτσινά και τον Κωνσταντίνο Δέδε. Η παρέα επέλεξε την Πόλη του Μεξικού ως πρώτο σταθμό του ταξιδιού της, με την Ευγενία Σαμαρά να μοιράζεται στα social media στιγμιότυπα από την παραμονή τους στη μεξικανική πρωτεύουσα.
Μέσα από ένα φωτογραφικό άλμπουμ και βίντεο που δημοσίευσε την Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Instagram, η ηθοποιός μοιράστηκε όσα της έκαναν εντύπωση, συνοδεύοντας τις εικόνες με πληροφορίες για την ιστορία, τον πολιτισμό και τις ιδιαιτερότητες της πόλης.
Όπως έγραψε αρχικά η Ευγενία Σαμαρά στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Ημερολόγιο Μεξικού. Πρώτο μέρος, πόλη του Μεξικού. Η Πόλη του Μεξικού είναι χτισμένη πάνω στην αρχαία αζτεκική πρωτεύουσα Τενοτστιτλάν. Η πόλη έχει τεράστιο πρόβλημα, γιατί βουλιάζει κάθε χρόνο 10εκ., λόγω της υπεράντλησης υπόγειων υδάτων και του μαλακού εδάφους της πρώην λίμνης. Έχουν φέρει κόσμο να βρει λύση, αλλά δυστυχώς συνεχίζεται. Η κεντρική πλατεία, το Ζόκαλο, που είναι από τις μεγαλύτερες δημόσιες πλατείες στον κόσμο υπολογίζεται να βουλιάξει στην επόμενη 20ετια. Βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.240 μέτρων, γεγονός που την κάνει μία από τις υψηλότερες πρωτεύουσες του κόσμου. Στο καρουζέλ αυτό θα δεις και πολύ Εθνικό Μουσείο Ανθρωπολογίας. Άνοιξε το 1964 και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του είδους του στον κόσμο. ( Όλα γραμμένα στα ισπανικά βέβαια γιατί δεν περίμεναν κόσμο από αλλού)».
Έπειτα, πρόσθεσε: «Εδώ θα δεις την Πέτρα του Ήλιου, γνωστή λανθασμένα ως "Αζτεκικό Ημερολόγιο". Στην πραγματικότητα ήταν τελετουργικό μνημείο. Στην είσοδο του μουσείου βρίσκεται ο μονόλιθος του θεού της βροχής Tláloc ή της γυναίκας του, δεν ξέρουμε σίγουρα, βάρους περίπου 167 τόνων. Απέξω θα δεις την "Ομπρέλα" (El Paraguas), μια γιγάντια οροφή που στηρίζεται σε μία μόνο κολόνα, από την οποία πέφτει συνεχώς νερό σαν καταρράκτης».
Δείτε την ανάρτησή της
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