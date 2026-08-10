Η Ευγενία Σαμαρά συνεχίζει το ταξίδι της στο Μεξικό: Φωτογραφήθηκε με φόντο τις πυραμίδες του Τεοτιουακάν
Η Ευγενία Σαμαρά συνεχίζει το ταξίδι της στο Μεξικό: Φωτογραφήθηκε με φόντο τις πυραμίδες του Τεοτιουακάν
Η ηθοποιός έδειξε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από την απόδρασή της
Το ταξίδι της στο Μεξικό συνεχίζει η Ευγενία Σαμαρά, δείχνοντας παράλληλα στους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από τον ιδιαίτερο προορισμό στον οποίο επέλεξε να βρεθεί το φετινό καλοκαίρι.
Μέσα από την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από την επίσκεψή της στο Τεοτιουακάν. Αφού πόζαρε με φόντο τις περίφημες πυραμίδες, η Ευγενία Σαμαρά θέλησε μάλιστα να μοιραστεί μερικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο μέρος.
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Μέσα από την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από την επίσκεψή της στο Τεοτιουακάν. Αφού πόζαρε με φόντο τις περίφημες πυραμίδες, η Ευγενία Σαμαρά θέλησε μάλιστα να μοιραστεί μερικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο μέρος.
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
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