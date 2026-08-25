Δημήτρης Κόκοτας: Νιώθω σαν να ξεκινάω από την αρχή, έλεγε στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη, δύο μέρες πριν πάθει έμφραγμα
Δημήτρης Κόκοτας: Νιώθω σαν να ξεκινάω από την αρχή, έλεγε στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη, δύο μέρες πριν πάθει έμφραγμα
Ο τραγουδιστής που πέθανε στα 57 του χρόνια είχε μιλήσει για την καλλιτεχνική του επιστροφή
Λόγο για ένα νέο ξεκίνημα έκανε ο Δημήτρης Κόκοτας στην τελευταία του συνέντευξη, δύο μόλις μέρες πριν υποστεί έμφραγμα τον Μάρτιο του 2024. Ο τραγουδιστής είχε βρεθεί σε εκπομπή μαζί με την Τραϊάνα Ανανία, την «παρτενέρ» του στο «J2US», προκειμένου να μιλήσουν για τη συμμετοχή τους στο μουσικό σόου.
Αναφερόμενος στην καλλιτεχνική του επιστροφή, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε δηλώσει πως ένιωθε σαν να βρισκόταν και πάλι στην αφετηρία, σαν να ξεκινούσε πάλι από την αρχή. «Νιώθω σαν να ξεκινάω από την αρχή. Ξανά. Εντάξει, ευτυχώς έχω τα τόσο ωραία τραγούδια που τα ευχαριστιέμαι, του Φοίβου, του Καρβέλα, του Θεοφάνους και του Μηλιωτάκη που με βοηθάνε πάρα πολύ ακόμα και συνεχίζουν. Νιώθω όμως σαν να ξεκινάω τώρα, από την αρχή», είχε εκμυστηρευτεί, μεταξύ άλλων στην εκπομπή «Πρωινό ΣουΣου», στις 26 Μαρτίου του 2024.
Παράλληλα, ο τραγουδιστής είχε διευκρινίσει ότι ήταν δική του απόφαση να απίχει από την τηλεόραση. Αυτό γιατί για εκείνον, η έκθεση στη μικρή οθόνη λειτουργούσε μόνο ως μέσο προώθησης της δουλειάς του. Συγκεκριμένα, είχε αναφέρει: «Ήταν δική μου επιλογή να μην παίζω στην τηλεόραση. Να μη βγαίνω δηλαδή, ακόμα και καθόλου έστω, αν δεν έχω κάτι να πω πάνω στη δουλειά. Βέβαια, μετά το ξανασκέφτηκα και είπα… κακώς, έπρεπε να ‘χω βγει, έπρεπε να ‘χω δώσει το παρών και άλλες φορές».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 2:15:00
Αναφερόμενος στην καλλιτεχνική του επιστροφή, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε δηλώσει πως ένιωθε σαν να βρισκόταν και πάλι στην αφετηρία, σαν να ξεκινούσε πάλι από την αρχή. «Νιώθω σαν να ξεκινάω από την αρχή. Ξανά. Εντάξει, ευτυχώς έχω τα τόσο ωραία τραγούδια που τα ευχαριστιέμαι, του Φοίβου, του Καρβέλα, του Θεοφάνους και του Μηλιωτάκη που με βοηθάνε πάρα πολύ ακόμα και συνεχίζουν. Νιώθω όμως σαν να ξεκινάω τώρα, από την αρχή», είχε εκμυστηρευτεί, μεταξύ άλλων στην εκπομπή «Πρωινό ΣουΣου», στις 26 Μαρτίου του 2024.
Παράλληλα, ο τραγουδιστής είχε διευκρινίσει ότι ήταν δική του απόφαση να απίχει από την τηλεόραση. Αυτό γιατί για εκείνον, η έκθεση στη μικρή οθόνη λειτουργούσε μόνο ως μέσο προώθησης της δουλειάς του. Συγκεκριμένα, είχε αναφέρει: «Ήταν δική μου επιλογή να μην παίζω στην τηλεόραση. Να μη βγαίνω δηλαδή, ακόμα και καθόλου έστω, αν δεν έχω κάτι να πω πάνω στη δουλειά. Βέβαια, μετά το ξανασκέφτηκα και είπα… κακώς, έπρεπε να ‘χω βγει, έπρεπε να ‘χω δώσει το παρών και άλλες φορές».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 2:15:00
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