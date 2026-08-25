Η Τραϊάνα Ανανία αποχαιρετά τον Δημήτρη Κόκοτα: Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα
Η Τραϊάνα Ανανία αποχαιρετά τον Δημήτρη Κόκοτα: Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα
Η ηθοποιός είχε συμμετάσχει στο «J2US» στο πλευρό του τραγουδιστή
Το δικό της «αντίο» στον Δημήτρη Κόκοτα έσπευσε να πει η Τραϊάνα Ανανία μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του. Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, έχοντας υποστεί έμφραγμα τον Μάρτιο του 2024.
H ηθοποιός είχε συμμετάσχει στο «J2US» στο πλευρό του τραγουδιστή και επέλεξε να τον αποχαιρετήσει με ένα βίντεο από εμφάνισή τους στο μουσικό σόου. Το κλιπ, το οποίο δημοσίευσε στο Instagram, συνόδευσε με μερικά συγκινητικά λόγια, εκφράζοντας την αγάπη της για τον Δημήτρη Κόκοτα και τα συλλυπητήριά της στη σύζυγό του. «Αγαπημένε μου Δημήτρη. Καλό ταξίδι. Σ' αγαπώ πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εσύ γνωρίζεις Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα. Κατερίνα μου σου στέλνω την αγκαλιά μου», έγραψε χαρακτηριστικά.
Ακολουθεί το βίντεο που δημοσίευσε
H ηθοποιός είχε συμμετάσχει στο «J2US» στο πλευρό του τραγουδιστή και επέλεξε να τον αποχαιρετήσει με ένα βίντεο από εμφάνισή τους στο μουσικό σόου. Το κλιπ, το οποίο δημοσίευσε στο Instagram, συνόδευσε με μερικά συγκινητικά λόγια, εκφράζοντας την αγάπη της για τον Δημήτρη Κόκοτα και τα συλλυπητήριά της στη σύζυγό του. «Αγαπημένε μου Δημήτρη. Καλό ταξίδι. Σ' αγαπώ πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εσύ γνωρίζεις Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα. Κατερίνα μου σου στέλνω την αγκαλιά μου», έγραψε χαρακτηριστικά.
Ακολουθεί το βίντεο που δημοσίευσε
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