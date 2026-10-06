Οι ιστορικές αποφάσεις της Euroleague στη λίμνη Κόμο: Αστεία και αποικιοκρατική η πρόταση του NBA - Προσφορές άνω του 1 δισ. για την είσοδο νέων ομάδων
Οι ιστορικές αποφάσεις της Euroleague στη λίμνη Κόμο: Αστεία και αποικιοκρατική η πρόταση του NBA - Προσφορές άνω του 1 δισ. για την είσοδο νέων ομάδων
Η 6η Οκτωβρίου σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, μ' ένα μεγάλο «όχι» στην αμερικανική πρόταση εξαγοράς κι ένα μεγάλο «ναι» στην υλοποίηση του σχεδίου αυτόνομης επέκτασης της Euroleague
Ιδιαίτερα σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της EuroLeague ελήφθησαν στην ιστορική συνεδρίαση των μετόχων, με την πρόταση του NBA να απορρίπτεται και τη διοργάνωση να χαράσσει τον δικό της δρόμο για την επόμενη ημέρα.
Οι Αμερικανοί προσέφεραν λιγότερα από δύο δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά ήθελαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο της δοίκησης της διοργάνωσης και παράλληλα οι ομάδες θα έπρεπε να πληρώσουν για να γίνουν franchise.
Έτσι λοιπόν μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, προκρίθηκε η λογική της ταυτόχρονης διεξαγωγής δύο διοργανώσεων (EuroLeague, NBA Europe), ώστε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα από τώρα, οι δύο πλευρές να μπορέσουν να «μετρηθούν» και να βρουν τους συσχετισμούς που θα ταιριάζουν σε μια ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία.
Μετά από ένα διήμερο έντονων διαβουλεύσεων (κι αφού είχαν προηγηθεί ακόμη πιο έντονες διεργασίες εδώ και πολλούς μήνες) οι κυριότερες αποφάσεις και εξελίξεις είναι οι εξής:
Ομόφωνο «όχι» στην πρόταση του NBA
Η πρόταση του NBA απορρίφθηκε ομόφωνα από τις 13 ομάδες-μετόχους της EuroLeague. Η συγκεκριμένη πρόταση, όπως κατατέθηκε, δεν έγινε αποδεκτή και το θέμα θεωρείται, από πλευράς EuroLeague, κλειστό υπό την παρούσα μορφή.
Απορρίφθηκε και η πρόταση για παράταση 30 ημερών
Ο Παναθηναϊκός, η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ Μαδρίτης ζήτησαν να δοθεί στο NBA περιθώριο 30 ημερών, προκειμένου να επανέλθει με βελτιωμένη πρόταση. Η πρόταση αυτή, ωστόσο, απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία.
Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείεται στο μέλλον να επανέλθει το NBA με νέα πρόταση. Από πλευράς EuroLeague, πάντως, δεν τέθηκε κανένας συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας για νέα διαπραγμάτευση. Η θέση που διαμορφώθηκε είναι σαφής: η συγκεκριμένη πρόταση δεν πρόκειται να συζητηθεί περαιτέρω.
Σκληρές τοποθετήσεις από τους ιδιοκτήτες των ομάδων
Το κλίμα στη συνεδρίαση αποτυπώθηκε και στις τοποθετήσεις των προέδρων. Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, χαρακτήρισε την πρόταση του NBA «αστεία», ενώ ο πρόεδρος της Μπασκόνια, Χοσεάν Κερεχέτα, έκανε λόγο για πρόταση «αποικιοκρατική». Οι περισσότερες παρεμβάσεις κινήθηκαν σε ιδιαίτερα αυστηρούς τόνους, με χαρακτηρισμούς που κυμάνθηκαν από «αστεία» έως «απαράδεκτη».
Από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο εκ των προέδρων της ΚΑΕ, Γιώργος Αγγελόπουλος, όταν πήρε τον λόγο, επέλεξε να μην κρατήσει πιο θεσμική στάση, σημειώνοντας: «Δεν θέλω να χαρακτηρίσω την πρόταση. Είναι όμως προφανές ότι απορρίπτεται».
Πρώτα οι 13 μέτοχοι – μετά τα κριτήρια για την επέκταση
Σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση της EuroLeague και το ζήτημα των franchises, αποφασίστηκε ότι προτεραιότητα έχουν οι 13 ομάδες-μέτοχοι. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα καθοριστούν και θα επικυρωθούν τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η επέκταση της διοργάνωσης.
Τα κριτήρια θα αφορούν τις ομάδες που θα ενταχθούν στην EuroLeague με πολυετή συμβόλαια, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι όλες θα αποκτήσουν άμεσα καθεστώς franchise.
Πόσοι έχουν καταθέσει δεσμευτικές προσφορές
Συνολικά 13 ομάδες έχουν ήδη καταθέσει δεσμευτικές προσφορές για συμμετοχή στη διευρυμένη EuroLeague. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, γεγονός που καταδεικνύει το ενδιαφέρον για τη νέα μορφή της διοργάνωσης. Το συνολικό ποσό των προτάσεων αγγίζει το 1 δισ. ευρω.
Η συνεδρίαση, επομένως, δεν αποτέλεσε απλώς μια ψηφοφορία επί της πρότασης του NBA. Αποτέλεσε ένα κρίσιμο σημείο καμπής, καθώς οι μέτοχοι της EuroLeague έστειλαν το μήνυμα ότι, στην παρούσα φάση, η διοργάνωση θα κινηθεί με βάση τον δικό της σχεδιασμό για την επέκταση και τη μελλοντική της δομή.
Να σημειώσουμε ότι από την κρισιμότατη συνεδρίαση για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, απουσίασε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος (δεν ήταν ούτε στην αναμνηστική φωτογραφία), παρ' ότι έχει ταξιδέψει στο Κόμο και βρίσκεται στην βίλα που διεξάγεται η συνάντηση κορυφής.
Οι «πράσινοι» εκπροσωπήθηκαν από τον πρόεδρο, Βασίλη Παρθενόπουλο, τον διευθύνοντα σύμβουλο, Γιώργο Αθανασίου και την νομική σύμβουλό τους, Μαργαρίτα Θάνου. Από την πλευρά των πρωταθλητών Ευρώπης, το παρών - πέραν των ιδιοκτητών της ομάδας Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου - έδωσαν ο αντιπρόεδρος, Γιώργος Σκινδήλιας και ο γενικός διευθυντής, Νίκος Λεπενιώτης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
«Οι σύλλογοι-μέτοχοι της Euroleague Commercial Assets (ECA) συναντήθηκαν την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στο Τσερνόμπιο της Ιταλίας, προκειμένου να συζητήσουν και να ευθυγραμμιστούν ως προς βασικές στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με το μέλλον της συλλογικής τους ιδιοκτησίας.
Ο Πρόεδρος της Euroleague Basketball, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και εξήρε το έργο που έχουν επιτελέσει οι σύλλογοι τις τελευταίες δεκαετίες, το οποίο έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή ανάπτυξη, ενδιαφέρον και δυναμική για το ευρωπαϊκό μπάσκετ συλλόγων.
Η συνάντηση συνεχίστηκε με παρουσίαση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Euroleague Basketball, Τσους Μπουένο, ο οποίος ενημέρωσε για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τον εγκεκριμένο στρατηγικό οδικό χάρτη και το δεκαετές επιχειρηματικό πλάνο, καθώς και για τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες.
Σε αυτές περιλαμβάνονταν η προτεινόμενη μετατροπή των υφιστάμενων δεκαετών αδειών που κατέχουν οι δεκατρείς σύλλογοι-μέτοχοι σε καθεστώς franchise, καθώς και οι ευκαιρίες επέκτασης που προκύπτουν από πολλαπλές δεσμευτικές προσφορές που έχουν ληφθεί από κορυφαίους επαγγελματικούς συλλόγους.
Μετατροπή σε Franchise
Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων που παρευρέθηκαν συμφώνησαν να προχωρήσουν στη διαδικασία μετατροπής των υφιστάμενων δεκαετών αδειών σε καθεστώς franchise για τους δεκατρείς συλλόγους-μετόχους της ECA: Anadolu Efes Istanbul, Baskonia Vitoria-Gasteiz, CSKA Moscow, Armani Olimpia Milan, FC Barcelona, FC Bayern Munich, Fenerbahce Istanbul, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv, Olympiacos Piraeus, Panathinaikos Athens, Real Madrid και Zalgiris Kaunas.
Επέκταση των Franchise
Οι σύλλογοι συμφώνησαν να συνεχίσουν τη διαδικασία για την αύξηση του αριθμού των franchise. Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων ανέθεσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης και να παρουσιάσει μια τελική εισήγηση προς έγκριση μέσα στις επόμενες εβδομάδες».
Οι Αμερικανοί προσέφεραν λιγότερα από δύο δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά ήθελαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο της δοίκησης της διοργάνωσης και παράλληλα οι ομάδες θα έπρεπε να πληρώσουν για να γίνουν franchise.
Έτσι λοιπόν μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, προκρίθηκε η λογική της ταυτόχρονης διεξαγωγής δύο διοργανώσεων (EuroLeague, NBA Europe), ώστε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα από τώρα, οι δύο πλευρές να μπορέσουν να «μετρηθούν» και να βρουν τους συσχετισμούς που θα ταιριάζουν σε μια ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία.
Μετά από ένα διήμερο έντονων διαβουλεύσεων (κι αφού είχαν προηγηθεί ακόμη πιο έντονες διεργασίες εδώ και πολλούς μήνες) οι κυριότερες αποφάσεις και εξελίξεις είναι οι εξής:
Ομόφωνο «όχι» στην πρόταση του NBA
Η πρόταση του NBA απορρίφθηκε ομόφωνα από τις 13 ομάδες-μετόχους της EuroLeague. Η συγκεκριμένη πρόταση, όπως κατατέθηκε, δεν έγινε αποδεκτή και το θέμα θεωρείται, από πλευράς EuroLeague, κλειστό υπό την παρούσα μορφή.
Απορρίφθηκε και η πρόταση για παράταση 30 ημερών
Ο Παναθηναϊκός, η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ Μαδρίτης ζήτησαν να δοθεί στο NBA περιθώριο 30 ημερών, προκειμένου να επανέλθει με βελτιωμένη πρόταση. Η πρόταση αυτή, ωστόσο, απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία.
Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείεται στο μέλλον να επανέλθει το NBA με νέα πρόταση. Από πλευράς EuroLeague, πάντως, δεν τέθηκε κανένας συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας για νέα διαπραγμάτευση. Η θέση που διαμορφώθηκε είναι σαφής: η συγκεκριμένη πρόταση δεν πρόκειται να συζητηθεί περαιτέρω.
Σκληρές τοποθετήσεις από τους ιδιοκτήτες των ομάδων
Το κλίμα στη συνεδρίαση αποτυπώθηκε και στις τοποθετήσεις των προέδρων. Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, χαρακτήρισε την πρόταση του NBA «αστεία», ενώ ο πρόεδρος της Μπασκόνια, Χοσεάν Κερεχέτα, έκανε λόγο για πρόταση «αποικιοκρατική». Οι περισσότερες παρεμβάσεις κινήθηκαν σε ιδιαίτερα αυστηρούς τόνους, με χαρακτηρισμούς που κυμάνθηκαν από «αστεία» έως «απαράδεκτη».
Από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο εκ των προέδρων της ΚΑΕ, Γιώργος Αγγελόπουλος, όταν πήρε τον λόγο, επέλεξε να μην κρατήσει πιο θεσμική στάση, σημειώνοντας: «Δεν θέλω να χαρακτηρίσω την πρόταση. Είναι όμως προφανές ότι απορρίπτεται».
Πρώτα οι 13 μέτοχοι – μετά τα κριτήρια για την επέκταση
Σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση της EuroLeague και το ζήτημα των franchises, αποφασίστηκε ότι προτεραιότητα έχουν οι 13 ομάδες-μέτοχοι. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα καθοριστούν και θα επικυρωθούν τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η επέκταση της διοργάνωσης.
Τα κριτήρια θα αφορούν τις ομάδες που θα ενταχθούν στην EuroLeague με πολυετή συμβόλαια, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι όλες θα αποκτήσουν άμεσα καθεστώς franchise.
Πόσοι έχουν καταθέσει δεσμευτικές προσφορές
Συνολικά 13 ομάδες έχουν ήδη καταθέσει δεσμευτικές προσφορές για συμμετοχή στη διευρυμένη EuroLeague. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, γεγονός που καταδεικνύει το ενδιαφέρον για τη νέα μορφή της διοργάνωσης. Το συνολικό ποσό των προτάσεων αγγίζει το 1 δισ. ευρω.
Η συνεδρίαση, επομένως, δεν αποτέλεσε απλώς μια ψηφοφορία επί της πρότασης του NBA. Αποτέλεσε ένα κρίσιμο σημείο καμπής, καθώς οι μέτοχοι της EuroLeague έστειλαν το μήνυμα ότι, στην παρούσα φάση, η διοργάνωση θα κινηθεί με βάση τον δικό της σχεδιασμό για την επέκταση και τη μελλοντική της δομή.
Να σημειώσουμε ότι από την κρισιμότατη συνεδρίαση για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, απουσίασε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος (δεν ήταν ούτε στην αναμνηστική φωτογραφία), παρ' ότι έχει ταξιδέψει στο Κόμο και βρίσκεται στην βίλα που διεξάγεται η συνάντηση κορυφής.
Οι «πράσινοι» εκπροσωπήθηκαν από τον πρόεδρο, Βασίλη Παρθενόπουλο, τον διευθύνοντα σύμβουλο, Γιώργο Αθανασίου και την νομική σύμβουλό τους, Μαργαρίτα Θάνου. Από την πλευρά των πρωταθλητών Ευρώπης, το παρών - πέραν των ιδιοκτητών της ομάδας Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου - έδωσαν ο αντιπρόεδρος, Γιώργος Σκινδήλιας και ο γενικός διευθυντής, Νίκος Λεπενιώτης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
«Οι σύλλογοι-μέτοχοι της Euroleague Commercial Assets (ECA) συναντήθηκαν την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στο Τσερνόμπιο της Ιταλίας, προκειμένου να συζητήσουν και να ευθυγραμμιστούν ως προς βασικές στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με το μέλλον της συλλογικής τους ιδιοκτησίας.
Ο Πρόεδρος της Euroleague Basketball, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και εξήρε το έργο που έχουν επιτελέσει οι σύλλογοι τις τελευταίες δεκαετίες, το οποίο έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή ανάπτυξη, ενδιαφέρον και δυναμική για το ευρωπαϊκό μπάσκετ συλλόγων.
Η συνάντηση συνεχίστηκε με παρουσίαση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Euroleague Basketball, Τσους Μπουένο, ο οποίος ενημέρωσε για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τον εγκεκριμένο στρατηγικό οδικό χάρτη και το δεκαετές επιχειρηματικό πλάνο, καθώς και για τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες.
Σε αυτές περιλαμβάνονταν η προτεινόμενη μετατροπή των υφιστάμενων δεκαετών αδειών που κατέχουν οι δεκατρείς σύλλογοι-μέτοχοι σε καθεστώς franchise, καθώς και οι ευκαιρίες επέκτασης που προκύπτουν από πολλαπλές δεσμευτικές προσφορές που έχουν ληφθεί από κορυφαίους επαγγελματικούς συλλόγους.
Μετατροπή σε Franchise
Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων που παρευρέθηκαν συμφώνησαν να προχωρήσουν στη διαδικασία μετατροπής των υφιστάμενων δεκαετών αδειών σε καθεστώς franchise για τους δεκατρείς συλλόγους-μετόχους της ECA: Anadolu Efes Istanbul, Baskonia Vitoria-Gasteiz, CSKA Moscow, Armani Olimpia Milan, FC Barcelona, FC Bayern Munich, Fenerbahce Istanbul, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv, Olympiacos Piraeus, Panathinaikos Athens, Real Madrid και Zalgiris Kaunas.
Επέκταση των Franchise
Οι σύλλογοι συμφώνησαν να συνεχίσουν τη διαδικασία για την αύξηση του αριθμού των franchise. Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων ανέθεσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης και να παρουσιάσει μια τελική εισήγηση προς έγκριση μέσα στις επόμενες εβδομάδες».
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