Οι ιστορικές αποφάσεις της Euroleague στη λίμνη Κόμο: Αστεία και αποικιοκρατική η πρόταση του NBA - Προσφορές άνω του 1 δισ. για την είσοδο νέων ομάδων

Οι Αμερικανοί προσέφεραν λιγότερα από δύο δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά ήθελαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο της δοίκησης της διοργάνωσης και παράλληλα οι ομάδες θα έπρεπε να πληρώσουν για να γίνουν franchise.





Έτσι λοιπόν μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, προκρίθηκε η λογική της ταυτόχρονης διεξαγωγής δύο διοργανώσεων (EuroLeague, NBA Europe), ώστε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα από τώρα, οι δύο πλευρές να μπορέσουν να «μετρηθούν» και να βρουν τους συσχετισμούς που θα ταιριάζουν σε μια ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία.

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Να σημειώσουμε ότι από την κρισιμότατη συνεδρίαση για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, απουσίασε ο ιδιοκτήτης της

(δεν ήταν ούτε στην αναμνηστική φωτογραφία), παρ' ότι έχει ταξιδέψει στο Κόμο και βρίσκεται στην βίλα που διεξάγεται η συνάντηση κορυφής.

Οι «πράσινοι» εκπροσωπήθηκαν από τον πρόεδρο, Βασίλη Παρθενόπουλο, τον διευθύνοντα σύμβουλο, Γιώργο Αθανασίου και την νομική σύμβουλό τους, Μαργαρίτα Θάνου. Από την πλευρά των πρωταθλητών Ευρώπης, το παρών - πέραν των ιδιοκτητών της ομάδας

- έδωσαν ο αντιπρόεδρος, Γιώργος Σκινδήλιας και ο γενικός διευθυντής, Νίκος Λεπενιώτης.