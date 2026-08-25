Δημήτρης Κόκοτας: Όταν ανέβηκε για τελευταία φορά στη σκηνή του «J2US», δείτε βίντεο
Δημήτρης Κόκοτας: Όταν ανέβηκε για τελευταία φορά στη σκηνή του «J2US», δείτε βίντεο
Ο Δημήτρης Κόκοτας είχε υποστεί έμφραγμα στις πρόβες του σόου τον Μάρτιο του 2024
Στο «J2US» έμελε να κάνει μία από τις τελευταίες του τηλεοπτικές εμφανίσεις ο Δημήτρης Κόκοτας. Ο τραγουδιστής, που έφυγε από τη ζωή στα 57 του χρόνια, συμμετείχε στο σόου το 2024, έχοντας στο πλευρό του την Τραϊάνα Ανανία.
Την τελευταία φορά που ο Δημήτρης Κόκοτας ανέβηκε στη σκηνή του «J2U»,τραγούδησε μαζί με την «παρτενέρ» του το κομμάτι «Πήγα σε μάγισσες».
Τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς κατά τη διάρκεια των προβών, ο Δημήτρης Κόκοτας αισθάνθηκε αδιαθεσία. Ο τραγουδιστής υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Έκτοτε, ξεκίνησε ένας δύσκολος αγώνας με την οικόγένειά του να βρίσκεται διαρκώς δίπλα του.
Δείτε βίντεο
Την τελευταία φορά που ο Δημήτρης Κόκοτας ανέβηκε στη σκηνή του «J2U»,τραγούδησε μαζί με την «παρτενέρ» του το κομμάτι «Πήγα σε μάγισσες».
Τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς κατά τη διάρκεια των προβών, ο Δημήτρης Κόκοτας αισθάνθηκε αδιαθεσία. Ο τραγουδιστής υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Έκτοτε, ξεκίνησε ένας δύσκολος αγώνας με την οικόγένειά του να βρίσκεται διαρκώς δίπλα του.
Δείτε βίντεο
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