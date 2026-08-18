Συγκινεί η χήρα του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ έξι μήνες μετά τον θάνατό του: Είμαι ακόμη ερωτευμένη και συνειδητοποιώ ότι θα είμαι πάντα
Συγκινεί η χήρα του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ έξι μήνες μετά τον θάνατό του: Είμαι ακόμη ερωτευμένη και συνειδητοποιώ ότι θα είμαι πάντα
Είμαι ευγνώμων που μπορώ να τον βλέπω να συνεχίζει να ζει μέσα από τα παιδιά μας, έγραψε σε ανάρτησή της η Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ
Μία τρυφερή ανάρτηση έκανε η χήρα του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, με αφορμή τη συμπλήρωση έξι μηνών από τον θάνατό του. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών από καρκίνο του παχέος εντέρου, τον περασμένο Φεβρουάριο.
Μέσα από τα Instagram Stories της, η Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ δημοσίευσε οικογενειακές φωτογραφίες, κάνοντας παράλληλα μία συγκινητική εξομολόγηση.
Σε μία από τις φωτογραφίες εμφανίζονταν η ίδια, ο Τζέιμς και τα παιδιά τους σε μια οικογενειακή έξοδο. Σε άλλη, το ζευγάρι πόζαρε μαζί, ενώ στην τελευταία απεικονιζόταν ένας από τους γιους τους. Η Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ εξομολογήθηκε ότι εξακολουθεί να είναι ερωτευμένη μαζί του και εξήγησε πως βλέπει την παρακαταθήκη του να συνεχίζει να ζει μέσα από τα παιδιά τους.
«Έχουν περάσει έξι μήνες. Είμαι ακόμη ερωτευμένη. Και συνειδητοποιώ ότι θα είμαι πάντα», έγραψε πάνω στη φωτογραφία με τον εκλιπόντα σύζυγό της. «Είμαι ευγνώμων που μπορώ να τον βλέπω να συνεχίζει να ζει μέσα από αυτά τα γλυκούλια», σχολίασε σε μία άλλη.
Τον περασμένο Ιούνιο, η Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ έκανε μία ανάρτηση για τη Γιορτή του Πατέρα, τιμώντας τον εκλιπόντα σύζυγό της. «Μου λείπεις τόσο πολύ και σήμερα σκέφτομαι πόσο υπέροχος ήσουν με κάθε δυνατό τρόπο. Και με κάποιον τρόπο, από την άλλη πλευρά; Συνεχίζεις να είσαι γονιός. Είσαι ένα θαύμα», είχε γράψει στην ανάρτησή της.
Τότε είχε δημοσιεύσει περισσότερες από δώδεκα φωτογραφίες στο αφιέρωμά της στο Instagram, ανάμεσά τους στιγμιότυπα του ηθοποιού με όλα τα παιδιά του ζευγαριού, αλλά και φωτογραφίες στις οποίες πόζαρε ξεχωριστά με καθένα από αυτά.
Η ανάρτηση που είχε κάνει
Φωτογραφία: Shutterstock
Μέσα από τα Instagram Stories της, η Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ δημοσίευσε οικογενειακές φωτογραφίες, κάνοντας παράλληλα μία συγκινητική εξομολόγηση.
Σε μία από τις φωτογραφίες εμφανίζονταν η ίδια, ο Τζέιμς και τα παιδιά τους σε μια οικογενειακή έξοδο. Σε άλλη, το ζευγάρι πόζαρε μαζί, ενώ στην τελευταία απεικονιζόταν ένας από τους γιους τους. Η Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ εξομολογήθηκε ότι εξακολουθεί να είναι ερωτευμένη μαζί του και εξήγησε πως βλέπει την παρακαταθήκη του να συνεχίζει να ζει μέσα από τα παιδιά τους.
«Έχουν περάσει έξι μήνες. Είμαι ακόμη ερωτευμένη. Και συνειδητοποιώ ότι θα είμαι πάντα», έγραψε πάνω στη φωτογραφία με τον εκλιπόντα σύζυγό της. «Είμαι ευγνώμων που μπορώ να τον βλέπω να συνεχίζει να ζει μέσα από αυτά τα γλυκούλια», σχολίασε σε μία άλλη.
Kimberly Van Der Beek Says She’s ‘Grateful’ She Can See Late Husband James Van Der Beek Through Their 6 Children https://t.co/bY0q0GeCdJ— People (@people) August 17, 2026
Τότε είχε δημοσιεύσει περισσότερες από δώδεκα φωτογραφίες στο αφιέρωμά της στο Instagram, ανάμεσά τους στιγμιότυπα του ηθοποιού με όλα τα παιδιά του ζευγαριού, αλλά και φωτογραφίες στις οποίες πόζαρε ξεχωριστά με καθένα από αυτά.
Η ανάρτηση που είχε κάνει
Φωτογραφία: Shutterstock
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