Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
ΙΧ έπεσε σε εργοτάξιο του Flyover στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο
ΙΧ έπεσε σε εργοτάξιο του Flyover στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο
Ο 70χρονος οδηγός είναι καλά στην υγεία του και δεν χρειάστηκε να τον παραλάβει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης.
Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο ανετράπη μέσα στο εργοτάξιο του flyover στο ύψος των Μετεώρων.
Σύμφωνα με πληροφορίες οδηγός του οχήματος είναι ένας άνδρας 70 ετών ο οποίος είναι καλά στην υγεία του και δεν χρειάστηκε να τον παραλάβει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο του ατυχήματος.
Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο ανετράπη μέσα στο εργοτάξιο του flyover στο ύψος των Μετεώρων.
Σύμφωνα με πληροφορίες οδηγός του οχήματος είναι ένας άνδρας 70 ετών ο οποίος είναι καλά στην υγεία του και δεν χρειάστηκε να τον παραλάβει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο του ατυχήματος.
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