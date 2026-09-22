ΙΧ έπεσε σε εργοτάξιο του Flyover στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Flyover Θεσσαλονίκη Περιφερειακή οδός

ΙΧ έπεσε σε εργοτάξιο του Flyover στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο

Ο 70χρονος οδηγός είναι καλά στην υγεία του και δεν χρειάστηκε να τον παραλάβει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

ΙΧ έπεσε σε εργοτάξιο του Flyover στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο
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Ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο ανετράπη μέσα στο εργοτάξιο του flyover στο ύψος των Μετεώρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες οδηγός του οχήματος είναι ένας άνδρας 70 ετών ο οποίος είναι καλά στην υγεία του και δεν χρειάστηκε να τον παραλάβει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο του ατυχήματος.
2 ΣΧΟΛΙΑ

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