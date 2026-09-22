Μαρία Μαζωνάκη: «Θα ήθελα ο Γιώργος να μην πόνεσε, να μην κατάλαβε τίποτα, δεν ηρεμώ το βράδυ»
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Μαζωνάκης Μαρία Μαζωνάκη

Μαρία Μαζωνάκη: «Θα ήθελα ο Γιώργος να μην πόνεσε, να μην κατάλαβε τίποτα, δεν ηρεμώ το βράδυ»

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε για την απώλεια του αδελφού της και ζήτησε δικαιοσύνη για τη μνήμη του

Μαρία Μαζωνάκη: «Θα ήθελα ο Γιώργος να μην πόνεσε, να μην κατάλαβε τίποτα, δεν ηρεμώ το βράδυ»
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Για την απώλεια του αδελφού της, αλλά και για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, μίλησε στον ΑΝΤ1 η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία.

«Είμαι μουδιασμένη, δεν ξέρω τι να νιώσω πραγματικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στον υπνοθεραπευτή που φέρεται να είχε συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, η Μαρία Μαζωνάκη είπε: «Μέχρι να βγουν οι επίσημες καταθέσεις, να δώσει κατάθεση αυτός, δεν ξέρω τίποτα».



Στην ερώτηση τι θα του έλεγε αν μπορούσε να μιλήσει μαζί του την ημέρα που έφυγε από τη ζωή, απάντησε: «Δεν θα τον άφηνα να πάει εκεί. Δεν θα έφτανε εκεί ο Γιώργος καν».

Για τα συναισθήματά της μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση, δήλωσε: «Οργισμένη! Θέλω να δικαιωθεί ο Γιώργος αυτό, τίποτα άλλο».

Μιλώντας για την κατάσταση των γονιών τους, ανέφερε: «Χάλια, χάλια είναι πώς να είναι; Το παιδί τους έχασαν. Δεν έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί, δεν έχουν καταλάβει τι τους έχει βρει 100%».

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«Δικαιοσύνη ζητάμε, τίποτα άλλο, δικαιοσύνη αυτό», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν πρόλαβε να του πει όσα ήθελε, η Μαρία Μαζωνάκη απάντησε: «Όχι. Αυτό που θα ήθελα είναι να μην κατάλαβε τίποτα. Να μην πόνεσε. Να μην πόνεσε, να μην κατάλαβε τίποτα ο Γιώργος, τίποτα άλλο. Να έφυγε και να πήγε στα χέρια του Θεού χωρίς να πάρει χαμπάρι τι συνέβη. Δεν ηρεμώ το βράδυ, δεν ηρεμώ».
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