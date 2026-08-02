Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και η χήρα του θα συμπλήρωναν 16 χρόνια παντρεμένοι, η συγκινητική ανάρτησή της
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Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ Σύζυγος

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και η χήρα του θα συμπλήρωναν 16 χρόνια παντρεμένοι, η συγκινητική ανάρτησή της

Η ομορφιά αυτού του γάμου συνεχίζει να ξεδιπλώνεται καθημερινά μέσα από τα υπέροχα παιδιά που αποκτήσαμε, έγραψε η Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και η χήρα του θα συμπλήρωναν 16 χρόνια παντρεμένοι, η συγκινητική ανάρτησή της
Δεκαέξι χρόνια γάμου θα συμπλήρωναν ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και η χήρα του. Ο ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 48 ετών από καρκίνο του παχέος εντέρου τον Φεβρουάριο.

Η Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, θυμούμενη τη μέρα που παντρεύτηκαν. Αφού δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό κοινά τους στιγμιότυπα, δήλωσε βαθιά ευγνώμων για την κοινή τους πορεία και τα παιδιά που απέκτησαν μαζί. Πρόσθεσε μάλιστα πως εξακολουθεί να νιώθει την παρουσία του.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Πριν από 16 χρόνια ήμουν η πιο τυχερή γυναίκα στον κόσμο που παντρεύτηκα τον Τζέιμς Η ομορφιά αυτού του γάμου συνεχίζει να ξεδιπλώνεται καθημερινά μέσα από όλα αυτά τα υπέροχα παιδιά που αποκτήσαμε. Εκείνος εξακολουθεί να είναι παρών και να μας καθοδηγεί. Θα του είμαι αιώνια ευγνώμων».

Δείτε την ανάρτησή της


Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και η χήρα του θα συμπλήρωναν 16 χρόνια παντρεμένοι, η συγκινητική ανάρτησή της
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και η χήρα του θα συμπλήρωναν 16 χρόνια παντρεμένοι, η συγκινητική ανάρτησή της
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και η χήρα του θα συμπλήρωναν 16 χρόνια παντρεμένοι, η συγκινητική ανάρτησή της

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