Ρόμπι Γουίλιαμς για την κατάθλιψη και τον αλκοολισμό: Κατέβαζα ένα ολόκληρο μπουκάλι βότκα, έπινα μέχρι να χαθώ
Ο τραγουδιστής αποκάλυψε σε ντοκιμαντέρ του Netflix, πως αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και αλκοολισμού στα τέλη της δεκαετίας του 1990
Τις σκοτεινές περιόδους που πέρασε κατά την εποχή που ήταν μέλος του συγκροτήματος «Take That» περιέγραψε ο Ρόμπι Γουίλιαμς μιλώντας για την κατάθλιψη και τον αλκοολισμό, που αντιμετώπιζε στα μέσα της δεκαετίας του 1990, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «κατέβαζε ένα ολόκληρο μπουκάλι βότκα» και πως «έπινε μέχρι να χαθεί».
Στο ντοκιμαντέρ «Take That» που έκανε πρεμιέρα την Τρίτη 27 Ιανουαρίου στο Netflix, ο τραγουδιστής περιέγραψε πώς ένιωθε εκείνη την περιόδο της ζωής του: «Ήμουν τόσο καταθλιπτικός. Πήγαινα πίσω στο ξενοδοχείο και κατέβαζα ένα ολόκληρο μπουκάλι βότκα. Απλώς έπινα μέχρι να χαθώ». Ο Γουίλιαμς πρόσθεσε ότι ήταν «σωματικά και πνευματικά χαμένος», θυμίζοντας: «Ήμουν 19, 20, και ήμουν, ξέρετε ήμουν στη μέση του να είμαι ένας αλκοολικός. Ήταν η χειρότερη στιγμή για τον αλκοολισμό μου».
Δείτε το τρέιλερ του «Take That»
Ο τραγουδιστής είπε επίσης, ότι δεν μπορούσε να ξυπνήσει ή να ξεκινήσει την ημέρα του «χωρίς πιθανώς να κατεβάσω ένα μπουκάλι βότκα», ενώ περιέγραψε ότι πήγαινε στις πρόβες «αρκετά μεθυσμένος» , ενώ δεν ήταν σε κατάσταση να τις παρακολουθήσει σωστά. «Το σώμα μου ήταν γεμάτο σκουπίδια, το κεφάλι μου πονούσε και δεν μπορούσα να επεξεργαστώ πληροφορίες», είπε.
Η μάχη του Γουίλιαμς με τον αλκοολισμό και την ψυχική υγεία οδήγησε τελικά σε εντάσεις και στην αρχική του αποχώρηση από το «Take That» το 1996. Το 2010 επέστρεψε στη μπάντα μετά τη συμφιλίωση με τους συνεργάτες του, αλλά αποχώρησε ξανά το 2011 για να επικεντρωθεί στην σόλο καριέρα του.
