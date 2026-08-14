Στον τελικό του επί κοντώ με μία προσπάθεια ο Εμμανουήλ Καραλής
SPORTS
Εμμανουήλ Καραλής Αρμάντ Ντουπλάντις Επί κοντώ

Στον τελικό του επί κοντώ με μία προσπάθεια ο Εμμανουήλ Καραλής

Οι Εμμανουήλ Καραλής και Αρμάντ Ντουπλάντις με ένα άλμα στα 5,60μ. έδωσαν ραντεβού για τον τελικό της Κυριακής (16/8) στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ

Στον τελικό του επί κοντώ με μία προσπάθεια ο Εμμανουήλ Καραλής
Ο Εμμανουήλ Καραλής χρειάστηκε ένα μόλις άλμα στον προκριματικό του επί κοντώ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ προκειμένου να κλείσει το ραντεβού με τον Αρμάντ Ντουπλάντις για τον τελικό της Κυριακής (16/8, 21:30).

Ο Καραλής πέρασε με την πρώτη τα 5,60μ., όπως και ο Ντουπλάντις κι αυτό ήταν υπεραρκετό για να «σφραγίσουν» τη συνάντησή τους για την τελευταία μέρα του πρωταθλήματος.


Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αγωνιστεί για 3η φορά σε τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, μετά τον αποκλεισμό στον προκριματικό στο Μόναχο το 2022, ακολούθησε το ασημένιο μετάλλιο στη Ρώμη το 2024.


Με τη σειρά του ο Ντουπλάντις πάει να ισοφαρίσει τον Μίλτο Τεντόγλου, για το τέσσερα στα τέσσερα στη διοργάνωση.

Κλείσιμο

Δεκατέσσερις αθλητές θα είναι στον τελικό, με τρεις αθλητές να προκρίνονται στα 5,45μ. Ανάμεσά τους δεν θα είναι ο Γάλλος, Τιμπό Κολέ, που απέτυχε τρεις φορές στα 5,60μ., καθώς και ο Γιάννης Ρίζος, ο 26χρονος όπως και στη Ρώμη το 2024, έτσι και τώρα είχε τρία άκυρα άλματα στα 5,25μ.!

Πηγή: gazzetta.gr

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