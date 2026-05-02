Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο πουλάνε το σπίτι τους έναντι 6,5 εκατ. δολαρίων
Σελένα Γκόμεζ Σπίτι Μπένι Μπλάνκο

Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο πουλάνε το σπίτι τους έναντι 6,5 εκατ. δολαρίων

Η πολυτελής έπαυλη στο Λος Άντζελες βρίσκεται σε ιδιωτικό συγκρότημα και διαθέτει έξι υπνοδωμάτια

Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο πουλάνε το σπίτι τους έναντι 6,5 εκατ. δολαρίων
Ιωάννα Μαρίνου
Έναντι 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων πουλάει η Σελένα Γκόμεζ το σπίτι, που απέκτησε με τον Μπένι Μπλάνκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, η πολυτελής έπαυλη στο Λος Άντζελες βρίσκεται σε ιδιωτικό συγκρότημα και διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, δέκα μπάνια και έχει έκταση περίπου 1.070 τετραγωνικών μέτρων. Το ακίνητο ανήκε στο παρελθόν στον θρυλικό μουσικό Τομ Πίτι.

Η κατοικία βρήκε προς πώληση την Παρασκευή 1η Μαΐου, προσφέροντας πληθώρα πολυτελών παροχών, πέρα από τους βασικούς χώρους όπως ευρύχωρο σαλόνι, κουζίνα και τραπεζαρία. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει κελάρι κρασιών, αίθουσα προβολών, δωμάτιο με μασάζ, ειδικά διαμορφωμένο χώρο καλλωπισμού, γυμναστήριο ακόμη και στούντιο ηχογράφησης. Στους εξωτερικούς χώρους, η έκταση σχεδόν ενός στρέμματος ξεχωρίζει με ρυάκι που καταλήγει σε πισίνα και σπα.

Η απόφαση για την πώληση συνδέεται με το γεγονός ότι η Γκόμεζ  και ο Μπλάνκο απέκτησαν πέρυσι νέα έπαυλη στο Μπέβερλι Χιλς, επενδύοντας περίπου 35 εκατομμύρια δολάρια.

Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

Καφέ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» - Το πρώτο Κοινωνικό Καφενείο με εργαζόμενους άτομα με αναπηρία στο Θριάσιο Πεδίο, με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY

