Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο πουλάνε το σπίτι τους έναντι 6,5 εκατ. δολαρίων



Έναντι 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων πουλάει η Σελένα Γκόμεζ το σπίτι, που απέκτησε με τον Μπένι Μπλάνκο

στο Λος Άντζελες

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, η πολυτελής έπαυληβρίσκεται σε ιδιωτικό συγκρότημα και διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, δέκα μπάνια και έχει έκταση περίπου 1.070 τετραγωνικών μέτρων. Το ακίνητο ανήκε στο παρελθόν στον θρυλικό μουσικό Τομ Πίτι.Η κατοικία βρήκε προς πώληση την Παρασκευή 1η Μαΐου, προσφέροντας πληθώρα πολυτελών παροχών, πέρα από τους βασικούς χώρους όπως ευρύχωρο σαλόνι, κουζίνα και τραπεζαρία. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει κελάρι κρασιών, αίθουσα προβολών, δωμάτιο με μασάζ, ειδικά διαμορφωμένο χώρο καλλωπισμού, γυμναστήριο ακόμη και στούντιο ηχογράφησης. Στους εξωτερικούς χώρους, η έκταση σχεδόν ενός στρέμματος ξεχωρίζει με ρυάκι που καταλήγει σε πισίνα και σπα.Η απόφαση για την πώληση συνδέεται με το γεγονός ότι ηκαι οαπέκτησαν πέρυσι νέα έπαυλη στο Μπέβερλι Χιλς, επενδύοντας περίπου 35 εκατομμύρια δολάρια.: Reuters