Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο πουλάνε το σπίτι τους έναντι 6,5 εκατ. δολαρίων
Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο πουλάνε το σπίτι τους έναντι 6,5 εκατ. δολαρίων
Η πολυτελής έπαυλη στο Λος Άντζελες βρίσκεται σε ιδιωτικό συγκρότημα και διαθέτει έξι υπνοδωμάτια
Έναντι 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων πουλάει η Σελένα Γκόμεζ το σπίτι, που απέκτησε με τον Μπένι Μπλάνκο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, η πολυτελής έπαυλη στο Λος Άντζελες βρίσκεται σε ιδιωτικό συγκρότημα και διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, δέκα μπάνια και έχει έκταση περίπου 1.070 τετραγωνικών μέτρων. Το ακίνητο ανήκε στο παρελθόν στον θρυλικό μουσικό Τομ Πίτι.
Η κατοικία βρήκε προς πώληση την Παρασκευή 1η Μαΐου, προσφέροντας πληθώρα πολυτελών παροχών, πέρα από τους βασικούς χώρους όπως ευρύχωρο σαλόνι, κουζίνα και τραπεζαρία. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει κελάρι κρασιών, αίθουσα προβολών, δωμάτιο με μασάζ, ειδικά διαμορφωμένο χώρο καλλωπισμού, γυμναστήριο ακόμη και στούντιο ηχογράφησης. Στους εξωτερικούς χώρους, η έκταση σχεδόν ενός στρέμματος ξεχωρίζει με ρυάκι που καταλήγει σε πισίνα και σπα.
Η απόφαση για την πώληση συνδέεται με το γεγονός ότι η Γκόμεζ και ο Μπλάνκο απέκτησαν πέρυσι νέα έπαυλη στο Μπέβερλι Χιλς, επενδύοντας περίπου 35 εκατομμύρια δολάρια.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, η πολυτελής έπαυλη στο Λος Άντζελες βρίσκεται σε ιδιωτικό συγκρότημα και διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, δέκα μπάνια και έχει έκταση περίπου 1.070 τετραγωνικών μέτρων. Το ακίνητο ανήκε στο παρελθόν στον θρυλικό μουσικό Τομ Πίτι.
Selena Gomez Selling Los Angeles Home a Year After Buying With Benny Blanco https://t.co/93cmIr4Mp5 pic.twitter.com/6i0VItbJ5R— TMZ (@TMZ) May 1, 2026
Η απόφαση για την πώληση συνδέεται με το γεγονός ότι η Γκόμεζ και ο Μπλάνκο απέκτησαν πέρυσι νέα έπαυλη στο Μπέβερλι Χιλς, επενδύοντας περίπου 35 εκατομμύρια δολάρια.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
