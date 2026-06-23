Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης για Μελίνα Νικολαΐδη: Δεν με ενόχλησε η δημοσιότητα από τη σχέση μας, η ζωή μου είναι πίσω από τις κάμερες
Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης για Μελίνα Νικολαΐδη: Δεν με ενόχλησε η δημοσιότητα από τη σχέση μας, η ζωή μου είναι πίσω από τις κάμερες
Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη χώρισε πριν από περίπου δύο χρόνια με τον γυμναστή
Στη δημοσιότητα που πήρε μέσα από τη σχέση του με τη Μελίνα Νικολαΐδη αναφέρθηκε ο Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης, ξεκαθαρίζοντας ότι ποτέ δεν αισθάνθηκε άβολα, ενώ πρόσθεσε πως η ζωή του βρίσκεται μακριά από τα φώτα.
Ο γυμναστής που χώρισε με την κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη πριν από περίπου δύο χρόνια, έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, που προβλήθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου. Όπως σχολίασε, δεν επηρεάστηκε αρνητικά από τη δημοσιότητα, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους και τα μέσα για τον τρόπο που του συμπεριφέρθηκαν.
Πιο αναλυτικά, ο Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης είπε για την περίοδο που ήταν ζευγάρι με τη Μελίνα Νικολαΐδη: «Δεν με ενόχλησε η δημοσιότητα για τη σχέση μου με τη Μελίνα Νικολαΐδη. Δεν ζορίστηκα γιατί η ζωή μου είναι πίσω από τις κάμερες άρα γενικά δεν με ενόχλησε ούτε με έφερε σε δύσκολη θέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ γενικά και εσάς που δεν με φέρατε ποτέ σε δύσκολη θέση».
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Ο γυμναστής που χώρισε με την κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη πριν από περίπου δύο χρόνια, έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, που προβλήθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου. Όπως σχολίασε, δεν επηρεάστηκε αρνητικά από τη δημοσιότητα, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους και τα μέσα για τον τρόπο που του συμπεριφέρθηκαν.
Πιο αναλυτικά, ο Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης είπε για την περίοδο που ήταν ζευγάρι με τη Μελίνα Νικολαΐδη: «Δεν με ενόχλησε η δημοσιότητα για τη σχέση μου με τη Μελίνα Νικολαΐδη. Δεν ζορίστηκα γιατί η ζωή μου είναι πίσω από τις κάμερες άρα γενικά δεν με ενόχλησε ούτε με έφερε σε δύσκολη θέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ γενικά και εσάς που δεν με φέρατε ποτέ σε δύσκολη θέση».
Δείτε το βίντεο
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