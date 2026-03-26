Ο Νίκος Οικονομόπουλος απάντησε για τις φήμες περί σχέσης με τη Μελίνα Νικολαΐδη: Ας λένε, δεν έχω να κρύψω κάτι

Για τις φήμες περί σχέσης με τη Μελίνα Νικολαΐδη απάντησε ο Νίκος Οικονομόπουλος , σημειώνοντας πως δεν έχει να κρύψει κάτι και δεν τον ενδιαφέρουν όσα λέει ο κόσμος για εκείνον και την προσωπική του ζωή.Ο τραγουδιστής στο παρελθόν είχε ξεκαθαρίσει πως οι δύο τους δεν έχουν ερωτική σχέση , ωστόσο δημοσιογράφος της εκπομπής «Happy Day» τον ρώτησε πώς αισθάνθηκε με τα σχετικά δημοσιεύματα που υπήρξαν και ο ίδιος απάντησε πως δεν ασχολείται καθόλου, τονίζοντας πως εάν είναι κάτι αληθινό θα φανεί.Ο Νίκος Οικονομόπουλος είπε χαρακτηριστικά:

Εγώ απασχολώ; Δεν νομίζω. Δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα παιδιά. Ποτέ δεν έχω ασχοληθεί. Δεν ξέρω τι λένε, ας λένε. Αν κάτι υπάρξει και είναι αληθινό, θα το δείτε. Δεν έχω νακρύψω κάτι».Στην ίδια συνέντευξη, ο τραγουδιστής μίλησε για τη συνεργασία του με την Ήβη Αδάμου η οποία ολοκληρώθηκε πριν από μερικές ημέρες: «Περάσαμε πολύ ωραία με την Ήβη Αδάμου στη συνεργασία μας. Πάντα μιλάω και εγώ με τα καλύτερα λόγια για τους συναδέλφους μου, τους αγαπάω, τους εκτιμάω, περάσαμε πολύ ωραία. Η ζωή συνεχίζεται. Η δουλειά συνεχίζεται», δήλωσε.Όσον αφορά στις δηλώσεις που κάνει κατά καιρούς για την πίστη του και την κριτική που δέχεται, επισήμανε πως δεν τον ενοχλεί να τον σχολιάζουν: «Αν με κρίνουν για την πίστη μου, κανένα πρόβλημα. Δέχομαι την κριτική, αρκεί να μην με προσβάλλει. Δεν με ενοχλεί κάτι, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτά που έχω πει τα εννοώ, τα πιστεύω και τέλειωσε», είπε.Κλείνοντας, ο Νίκος Οικονομόπουλος σχολίασε και το τραγούδι το Ferto με το οποίο ο Ακύλας θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision: «Το έχω ακούσει το τραγούδι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλή επιτυχία στο παιδί, αν και εγώ δεν ασχολούμαι με τη Eurovision», ανέφερε.