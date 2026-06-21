Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δημοσίευσε φωτογραφίες από τα παρασκήνια του GNTM
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Ηλιάνα Παπαγεωργίου GNTM Γυρίσματα

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δημοσίευσε φωτογραφίες από τα παρασκήνια του GNTM

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής του νέου κύκλου πόζαραν με περούκες σε ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δημοσίευσε φωτογραφίες από τα παρασκήνια του GNTM
Με τα γυρίσματα του GNTM να έχουν ξεκινήσει και τα νέα επεισόδια να αναμένεται να προβληθούν τον Σεπτέμβριο, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δημοσίευσε backstage υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκείνη, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Άγγελος Μπράτης και η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία αποτελεί τη νέα προσθήκη στην κριτική του τηλεοπτικού διαγωνισμού μοντέλων, φόρεσαν περούκες και πόζαραν χαμογελαστοί στα καμαρίνια σε ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα.

Μέσα από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε το μοντέλο με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους στο Instagram, αποτύπωσε το κλίμα που επικρατεί στα παρασκήνια μεταξύ των συντελεστών.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε


Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δημοσίευσε φωτογραφίες από τα παρασκήνια του GNTM
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δημοσίευσε φωτογραφίες από τα παρασκήνια του GNTM
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δημοσίευσε φωτογραφίες από τα παρασκήνια του GNTM

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