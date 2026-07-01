Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Σας δυσκολεύει λίγο ότι είμαι η παρουσιάστρια του GNTM, δεν θέλετε να το πάρετε απόφαση
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Σας δυσκολεύει λίγο ότι είμαι η παρουσιάστρια του GNTM, δεν θέλετε να το πάρετε απόφαση
Είμαι από πέρυσι η παρουσιάστρια, εμείς δεν μπερδευτήκαμε, τώρα φαντάζομαι ξεμπερδευτήκατε κι εσείς, είπε σχετικά με τον ρόλο της στο ριάλιτι μόδας
Στον ρόλο της ως παρουσιάστρια του GNTM αναφέρθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, εξηγώντας πως από πέρυσι υπάρχει μία δυσκολία από κάποιους να δεχτούν ότι έχει κεντρική θέση στο πρόγραμμα.
Το μοντέλο έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day που προβλήθηκε την Τετάρτη 1η Ιουλίου, απαντώντας μεταξύ άλλων σε ερωτήσεις για το ριάλιτι μόδας, του οποίου τα γυρίσματα είναι σε εξέλιξη.
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά ότι είναι παρουσιάστρια του GNTM, βάζοντας τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούν γύρω από τη θέση της στο ριάλιτι. Το μοντέλο τόνισε ακόμη ότι παραμένει η παρουσιάστρια του προγράμματος, όπως ισχύει ήδη από την περασμένη σεζόν, ενώ αναφέρθηκε και στην πορεία των γυρισμάτων.
Αρχικά, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε για την εξέλιξη των γυρισμάτων, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την πορεία της παραγωγής, ενώ σχολίασε με χιούμορ ότι κάποιοι δεν έχουν ακόμη συνηθίσει τον ρόλο της ως παρουσιάστριας: «Τα γυρίσματα του GNTM έχουν φτάσει στη μέση σχεδόν. Πάνε πάρα πολύ ωραία. Μην μας ματιάσετε, να περάσουμε ένα ωραίο καλοκαίρι, να συνεχίσουμε έτσι. Σας δυσκολεύει λίγο ότι είμαι η παρουσιάστρια, από πέρυσι δεν θέλετε να το πάρετε απόφαση. Εμείς δεν μπερδευτήκαμε, τώρα φαντάζομαι ξεμπερδευτήκατε κι εσείς».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε ποτέ προβληματισμός ή συζήτηση σχετικά με τη θέση της στην εκπομπή, υπογραμμίζοντας πως το σημαντικότερο για εκείνη είναι η ομαδική δουλειά. Όπως είπε: «Είμαι από πέρυσι η παρουσιάστρια, οπότε όλη αυτή η συνθήκη δεν με απασχόλησε, δεν είναι κάτι που συζητήσαμε ή με απασχόλησε στο τέλος της ημέρας. Οκ, είμαι στο πρόγραμμα η παρουσιάστρια, αλλά είμαστε όλοι μια ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό».
Πριν από λίγες ημέρες δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του νέου κύκλου του GNTM, το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο στο Star. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει διπλό ρόλο, τόσο εκείνον της παρουσιάστριας όσο και εκείνον του μέλους της κριτικής επιτροπής. Στο πλευρό της επιστρέφουν ο Άγγελος Μπράτης και ο Λάκης Γαβαλάς, ενώ νέα προσθήκη αποτελεί η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία εντάσσεται στην κριτική επιτροπή. Παράλληλα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί συνεχίζει για μία ακόμη χρονιά ως Creative Director.
Το μοντέλο έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day που προβλήθηκε την Τετάρτη 1η Ιουλίου, απαντώντας μεταξύ άλλων σε ερωτήσεις για το ριάλιτι μόδας, του οποίου τα γυρίσματα είναι σε εξέλιξη.
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά ότι είναι παρουσιάστρια του GNTM, βάζοντας τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούν γύρω από τη θέση της στο ριάλιτι. Το μοντέλο τόνισε ακόμη ότι παραμένει η παρουσιάστρια του προγράμματος, όπως ισχύει ήδη από την περασμένη σεζόν, ενώ αναφέρθηκε και στην πορεία των γυρισμάτων.
Αρχικά, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε για την εξέλιξη των γυρισμάτων, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την πορεία της παραγωγής, ενώ σχολίασε με χιούμορ ότι κάποιοι δεν έχουν ακόμη συνηθίσει τον ρόλο της ως παρουσιάστριας: «Τα γυρίσματα του GNTM έχουν φτάσει στη μέση σχεδόν. Πάνε πάρα πολύ ωραία. Μην μας ματιάσετε, να περάσουμε ένα ωραίο καλοκαίρι, να συνεχίσουμε έτσι. Σας δυσκολεύει λίγο ότι είμαι η παρουσιάστρια, από πέρυσι δεν θέλετε να το πάρετε απόφαση. Εμείς δεν μπερδευτήκαμε, τώρα φαντάζομαι ξεμπερδευτήκατε κι εσείς».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε ποτέ προβληματισμός ή συζήτηση σχετικά με τη θέση της στην εκπομπή, υπογραμμίζοντας πως το σημαντικότερο για εκείνη είναι η ομαδική δουλειά. Όπως είπε: «Είμαι από πέρυσι η παρουσιάστρια, οπότε όλη αυτή η συνθήκη δεν με απασχόλησε, δεν είναι κάτι που συζητήσαμε ή με απασχόλησε στο τέλος της ημέρας. Οκ, είμαι στο πρόγραμμα η παρουσιάστρια, αλλά είμαστε όλοι μια ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό».
Πριν από λίγες ημέρες δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του νέου κύκλου του GNTM, το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο στο Star. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει διπλό ρόλο, τόσο εκείνον της παρουσιάστριας όσο και εκείνον του μέλους της κριτικής επιτροπής. Στο πλευρό της επιστρέφουν ο Άγγελος Μπράτης και ο Λάκης Γαβαλάς, ενώ νέα προσθήκη αποτελεί η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία εντάσσεται στην κριτική επιτροπή. Παράλληλα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί συνεχίζει για μία ακόμη χρονιά ως Creative Director.
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