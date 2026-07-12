Ρίνγκο Σταρ μετά τη συνεργασία του με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ για νέο τραγούδι: Το λάτρεψα, είναι υπέροχος άνθρωπος
Ρίνγκο Σταρ μετά τη συνεργασία του με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ για νέο τραγούδι: Το λάτρεψα, είναι υπέροχος άνθρωπος
Τα πρώην μέλη των Beatles ένωσαν τις δυνάμεις τους για το κομμάτι «Home to Us» που περιλαμβάνεται στο τελευταίο άλμπουμ του ΜακΚάρτνεϊ
Ο Ρίνγκο Σταρ μίλησε για τη συνεργασία του με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ για το τραγούδι «Home to Us», κάνοντας λόγο για έναν υπέρχο άνθρωπο. Το κομμάτι περιλαβμάνεται στο τελευταίο άλμπουμ του ΜακΚάρτνεϊ, «The Boys of Dungeon Lane».
Στην εκδήλωση «Peace and Love» για τα 86α γενέθλιά του, στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας, ο θρυλικός κιθαρίστας των Beatles αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον άλλοτε συνοδοιπόρο του στο εμβληματικό συγκρότημα.
«Είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε έτσι, σαν ντουέτο. Τραγουδάμε και οι δύο. Έχω τραγουδήσει μερικά ρεφρέν σε δικά του κομμάτια. Εκείνος έχει παίξει σε δικά μου. Έχει έρθει και έχει παίξει μπάσο», δήλωσε στο PEOPLE. Στη συνέχεια πρόσθεσε αστειευόμενος: «Δεν είναι και ότι δεν γνωριζόμαστε».
Ο Ρίνγκο Σταρ μίλησε με θερμά λόγια για τον ΜακΚάρτνεϊ μετά τη νέα τους συνεργασία. «Το λάτρεψα, επειδή ήμασταν μαζί σε αυτό το συγκρότημα και είναι απλώς το καλύτερο συγκρότημα όλων των εποχών. Ο Πολ παίζει καταπληκτικό μπάσο και είναι σπουδαίος τραγουδοποιός. Θα μπορούσα να μιλάω για πάντα. Είναι απλώς ένας υπέροχος άνθρωπος», πρόσθεσε.
Το «Home to Us», που κυκλοφόρησε στις 8 Μαΐου, είναι το δεύτερο single από το 20ό προσωπικό στούντιο άλμπουμ του ΜακΚάρτνεϊ, το οποίο κυκλοφόρησε στις 29 Μαΐου.
Στο παρελθόν, ο Σταρ είχε παίξει ντραμς στο άλμπουμ «Flaming Pie» του ΜακΚάρτνεϊ το 1997, ενώ ο ΜακΚάρτνεϊ είχε παίξει μπάσο στο «Give More Love» του Σταρ το 2017 και όλα τα μουσικά όργανα στο «Rewind Forward» το 2023, μεταξύ άλλων συνεργασιών τους.
Στην εκδήλωση «Peace and Love» για τα 86α γενέθλιά του, στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας, ο θρυλικός κιθαρίστας των Beatles αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον άλλοτε συνοδοιπόρο του στο εμβληματικό συγκρότημα.
«Είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε έτσι, σαν ντουέτο. Τραγουδάμε και οι δύο. Έχω τραγουδήσει μερικά ρεφρέν σε δικά του κομμάτια. Εκείνος έχει παίξει σε δικά μου. Έχει έρθει και έχει παίξει μπάσο», δήλωσε στο PEOPLE. Στη συνέχεια πρόσθεσε αστειευόμενος: «Δεν είναι και ότι δεν γνωριζόμαστε».
Ringo Starr Jokes About Making New Song with Paul McCartney: ‘It’s Not Like We Don’t Know Each Other’ (Exclusive) https://t.co/wr2loFZ2hI— People (@people) July 12, 2026
Το «Home to Us», που κυκλοφόρησε στις 8 Μαΐου, είναι το δεύτερο single από το 20ό προσωπικό στούντιο άλμπουμ του ΜακΚάρτνεϊ, το οποίο κυκλοφόρησε στις 29 Μαΐου.
Στο παρελθόν, ο Σταρ είχε παίξει ντραμς στο άλμπουμ «Flaming Pie» του ΜακΚάρτνεϊ το 1997, ενώ ο ΜακΚάρτνεϊ είχε παίξει μπάσο στο «Give More Love» του Σταρ το 2017 και όλα τα μουσικά όργανα στο «Rewind Forward» το 2023, μεταξύ άλλων συνεργασιών τους.
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