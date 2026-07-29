Τετραήμερο ράλι στο Χρηματιστήριο - Νέα ρεκόρ για τράπεζες και διυλιστήρια
Τετραήμερο ράλι στο Χρηματιστήριο - Νέα ρεκόρ για τράπεζες και διυλιστήρια
Νέο υψηλό 11 ετών για την Εθνική - «Πλώρη» για τα 10 ευρώ έβαλε η Πειραιώς - Η Motor Oil επέστρεψε πάνω από τα επίπεδα ρεκόρ των 50 ευρώ - Σε υψηλό 20ετίας η HELLENiQ ENERGY
Σε ανοδικό τέμπο διατηρήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.540 μονάδες και να μειώνει περαιτέρω τη διαφορά από τις φετινές κορυφές. Υπενθυμίζεται ότι υψηλό έτους αποτελούν οι 2.560,34 μονάδες (κλείσιμο 6ης Ιουνίου), ενώ τα αμέσως υψηλότερα επίπεδα εντοπίζονται 17 χρόνια πίσω (Νοέμβριος 2009).
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (29/7) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 18,88 μονάδες ή +0,75% και έκλεισε στις 2.540,06 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.544,86 μονάδων. Χαμηλό ημέρας ήταν οι 2.518,83 μονάδες. Το τελευταίο τετραήμερο ο δείκτης έχει ενισχυθεί κατά +3,42%. Κέρδη +3,26% σημειώνει το ΧΑ εντός του Ιουλίου, με άλλες δύο συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Στο +19,77% διαμορφώνεται η φετινή απόδοση.
Νέο «ταβάνι» έπιασαν οι κλάδοι των τραπεζών και των διυλιστηρίων. Τα πολυετή ρεκόρ τους επέκτειναν η Εθνική (υψηλό 11ετίας – Νοέμβριος 2015) και η Πειραιώς (υψηλό 5ετίας – Μάρτιος 2021), με την πρώτη να πιάνει την αποτίμηση των 15 δισ. ευρώ και τη δεύτερη να βάζει «πλώρη» για τα 10 ευρώ, με ώθηση από τα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Ράλι έκανε η Motor Oil, η οποία έπιασε εκ νέου τα επίπεδα ρεκόρ των 50 ευρώ. Από κοντά και η HELLENiQ ENERGY, καθώς βρέθηκε στα 12,7 ευρώ και σε νέο υψηλό 20 ετών (Ιανουάριος 2006).
Τις οικονομικές τους επιδόσεις για το β’ τρίμηνο και το α’ εξάμηνο του 2026 ανακοίνωσαν η Τράπεζα Πειραιώς και ο ΟΤΕ, πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, ενώ μετά τη λήξη της συνεδρίασης σειρά έχει η Noval Property. Την αυλαία των αποτελεσμάτων άνοιξε χθες η ElvalHalcor, δημοσιεύοντας μεγέθη ελαφρώς ανώτερα σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις. Αύριο, Πέμπτη 30 Ιουλίου, ανακοινώνουν αποτελέσματα η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Titan, η Optima bank, η Euronext Athens και η Μοτοδυναμική. Την Παρασκευή (31/7) θα ακολουθήσει η Alpha Bank. Από τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων της επόμενης εβδομάδας, ξεχωρίζουν την Τρίτη (4/8) η Τράπεζα Κύπρου και η Cenergy, την Τετάρτη (5/8) η ΔΕΗ, η Coca-Cola HBC και η HELLENiQ ENERGY και την Πέμπτη (6/8) η Metlen και η CrediaBank.
Στο μέτωπο των επιχειρηματικών συμφωνιών, η Metlen βρίσκεται στο επίκεντρο καθώς πέτυχε deal-ορόσημο με κορυφαία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας για το 25% της ετήσιας παραγωγής γαλλίου. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο όμιλος σε ανακοίνωσή του, «πρόκειται για την πρώτη σημαντική εμπορική συμφωνία προμήθειας γαλλίου μεταξύ ενός ευρωπαϊκού παραγωγού και μιας κορυφαίας αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας και συνιστά στρατηγικό ορόσημο στις προσπάθειες της Ευρώπης να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής της αλυσίδας σε κρίσιμες πρώτες ύλες».
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (29/7) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 18,88 μονάδες ή +0,75% και έκλεισε στις 2.540,06 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.544,86 μονάδων. Χαμηλό ημέρας ήταν οι 2.518,83 μονάδες. Το τελευταίο τετραήμερο ο δείκτης έχει ενισχυθεί κατά +3,42%. Κέρδη +3,26% σημειώνει το ΧΑ εντός του Ιουλίου, με άλλες δύο συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Στο +19,77% διαμορφώνεται η φετινή απόδοση.
Νέο «ταβάνι» έπιασαν οι κλάδοι των τραπεζών και των διυλιστηρίων. Τα πολυετή ρεκόρ τους επέκτειναν η Εθνική (υψηλό 11ετίας – Νοέμβριος 2015) και η Πειραιώς (υψηλό 5ετίας – Μάρτιος 2021), με την πρώτη να πιάνει την αποτίμηση των 15 δισ. ευρώ και τη δεύτερη να βάζει «πλώρη» για τα 10 ευρώ, με ώθηση από τα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Ράλι έκανε η Motor Oil, η οποία έπιασε εκ νέου τα επίπεδα ρεκόρ των 50 ευρώ. Από κοντά και η HELLENiQ ENERGY, καθώς βρέθηκε στα 12,7 ευρώ και σε νέο υψηλό 20 ετών (Ιανουάριος 2006).
Αρνητική εικόνα στις διεθνείς αγορές – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματαΕπιλεκτικές τοποθετήσεις και αυξημένη επιφυλακτικότητα είναι τα στοιχεία που καθόρισαν τις σημερινές συναλλαγές, καθώς οι επενδυτές «ισορρόπησαν» μεταξύ των εταιρικών αποτελεσμάτων και του διεθνούς κλίματος που έχει επιδεινωθεί. Παρά τις θετικές τάσεις, η διάθεση για ανάληψη ρίσκου παραμένει περιορισμένη λόγω των εξωτερικών πιέσεων. Η νέα ανάφλεξη στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν πυροδοτεί σημαντική άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, τροφοδοτώντας εκ νέου τις πληθωριστικές ανησυχίες. Ταυτόχρονα, η πτώση στις μετοχές των εταιρειών κατασκευής μικροτσίπ επιταχύνεται διεθνώς, επιβαρύνοντας περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα. Η αγορά τηρεί επίσης στάση αναμονής ενόψει της αποψινής απόφασης της Federal Reserve για τη νομισματική πολιτική και τα επιτόκια.
Τις οικονομικές τους επιδόσεις για το β’ τρίμηνο και το α’ εξάμηνο του 2026 ανακοίνωσαν η Τράπεζα Πειραιώς και ο ΟΤΕ, πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, ενώ μετά τη λήξη της συνεδρίασης σειρά έχει η Noval Property. Την αυλαία των αποτελεσμάτων άνοιξε χθες η ElvalHalcor, δημοσιεύοντας μεγέθη ελαφρώς ανώτερα σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις. Αύριο, Πέμπτη 30 Ιουλίου, ανακοινώνουν αποτελέσματα η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Titan, η Optima bank, η Euronext Athens και η Μοτοδυναμική. Την Παρασκευή (31/7) θα ακολουθήσει η Alpha Bank. Από τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων της επόμενης εβδομάδας, ξεχωρίζουν την Τρίτη (4/8) η Τράπεζα Κύπρου και η Cenergy, την Τετάρτη (5/8) η ΔΕΗ, η Coca-Cola HBC και η HELLENiQ ENERGY και την Πέμπτη (6/8) η Metlen και η CrediaBank.
Στο μέτωπο των επιχειρηματικών συμφωνιών, η Metlen βρίσκεται στο επίκεντρο καθώς πέτυχε deal-ορόσημο με κορυφαία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας για το 25% της ετήσιας παραγωγής γαλλίου. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο όμιλος σε ανακοίνωσή του, «πρόκειται για την πρώτη σημαντική εμπορική συμφωνία προμήθειας γαλλίου μεταξύ ενός ευρωπαϊκού παραγωγού και μιας κορυφαίας αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας και συνιστά στρατηγικό ορόσημο στις προσπάθειες της Ευρώπης να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής της αλυσίδας σε κρίσιμες πρώτες ύλες».
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