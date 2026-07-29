Τετραήμερο ράλι στο Χρηματιστήριο - Νέα ρεκόρ για τράπεζες και διυλιστήρια

Νέο υψηλό 11 ετών για την Εθνική - «Πλώρη» για τα 10 ευρώ έβαλε η Πειραιώς - Η Motor Oil επέστρεψε πάνω από τα επίπεδα ρεκόρ των 50 ευρώ - Σε υψηλό 20ετίας η HELLENiQ ENERGY