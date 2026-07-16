Η Μπιάνκα Σενσόρι με nude τοπ με βαθύ ντεκολτέ και εφαρμοστό κολάν σε έξοδο με τον Κάνιε Γουέστ
Η Μπιάνκα Σενσόρι με nude τοπ με βαθύ ντεκολτέ και εφαρμοστό κολάν σε έξοδο με τον Κάνιε Γουέστ
Η 31χρονη αρχιτέκτονας έκανε μία ακόμη τολμηρή εμφάνιση δίπλα στον ράπερ σε χαλαρή έξοδό τους
Μια ακόμη τολμηρή εμφάνιση έκανε η Μπιάνκα Σενσόρι, φορώντας ένα αποκαλυπτικό nude σύνολο στο πλευρό του Κάνιε Γουέστ σε έξοδό τους στο Λος Άντζελες.
Η 31χρονη αρχιτέκτονας, η οποία πρόσφατα γιόρτασε τα γενέθλια του ράπερ στο Παλάτι των Βερσαλλιών, εθεάθη σε μια χαλαρή βόλτα μαζί με τον 49χρονο σύζυγό της την Τετάρτη 15 Ιουλίου.
Η Σενσόρι φορούσε ένα στράπλες, nude τοπ με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο συνδύασε με ένα ψηλόμεσο, εφαρμοστό κολάν και μπότες μέχρι το γόνατο σε σκούρο καφέ χρώμα. Στο χέρι της κρατούσε το κινητό της και χαμογελούσε. Η ίδια ολοκλήρωσε την εικόνα της αφήνοντας τα μαλλιά της να πέφτουν φυσικά στους ώμους της σε απαλούς κυματισμούς, χωρισμένα στο πλάι.
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Η 31χρονη απέφυγε να φορέσει κοσμήματα, πέρα από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου που κρατούσε στο άλλο της χέρι, αφήνοντας το σύνολό της να είναι το βασικό στοιχείο της εμφάνισής της.
Ο Κάνιε Γουέστ εμφανίστηκε φορώντας ένα απλό μαύρο μπλουζάκι, μαύρο δερμάτινο μπουφάν και αντίστοιχο παντελόνι, ολοκληρώνοντας το look του με ανοιχτόχρωμες καφέ μπότες.
Φωτογραφίες άρθρου: BlueLoveImages / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Η 31χρονη αρχιτέκτονας, η οποία πρόσφατα γιόρτασε τα γενέθλια του ράπερ στο Παλάτι των Βερσαλλιών, εθεάθη σε μια χαλαρή βόλτα μαζί με τον 49χρονο σύζυγό της την Τετάρτη 15 Ιουλίου.
Η Σενσόρι φορούσε ένα στράπλες, nude τοπ με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο συνδύασε με ένα ψηλόμεσο, εφαρμοστό κολάν και μπότες μέχρι το γόνατο σε σκούρο καφέ χρώμα. Στο χέρι της κρατούσε το κινητό της και χαμογελούσε. Η ίδια ολοκλήρωσε την εικόνα της αφήνοντας τα μαλλιά της να πέφτουν φυσικά στους ώμους της σε απαλούς κυματισμούς, χωρισμένα στο πλάι.
Δείτε φωτογραφία
Η 31χρονη απέφυγε να φορέσει κοσμήματα, πέρα από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου που κρατούσε στο άλλο της χέρι, αφήνοντας το σύνολό της να είναι το βασικό στοιχείο της εμφάνισής της.
Ο Κάνιε Γουέστ εμφανίστηκε φορώντας ένα απλό μαύρο μπλουζάκι, μαύρο δερμάτινο μπουφάν και αντίστοιχο παντελόνι, ολοκληρώνοντας το look του με ανοιχτόχρωμες καφέ μπότες.
Φωτογραφίες άρθρου: BlueLoveImages / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
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