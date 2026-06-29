Πάρτι γενεθλίων $400.000 από τον Κάνιε Γουέστ και τη Μπιάνκα Σενσόρι στις Βερσαλλίες, δείτε φωτογραφίες
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Κάνιε Γουέστ Μπιάνκα Σενσόρι Βερσαλλίες Πάρτι γενεθλίων

Πάρτι γενεθλίων $400.000 από τον Κάνιε Γουέστ και τη Μπιάνκα Σενσόρι στις Βερσαλλίες, δείτε φωτογραφίες

Η Daily Mail σχολίασε καυστικά ότι το θέμα του πάρτι και τα ρούχα που επέλεξαν Γουέστ και Σενσόρι «έρχονταν σε αντίθεση με την κομψότητα του χώρου»

Πάρτι γενεθλίων $400.000 από τον Κάνιε Γουέστ και τη Μπιάνκα Σενσόρι στις Βερσαλλίες, δείτε φωτογραφίες
24 ΣΧΟΛΙΑ
Την υπερβολή που χαρακτηρίζει την κοινή ζωή τους επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι.

Αφορμή αυτή τη φορά τα γενέθλια του ράπερ που έκλεισε τα 49 του χρόνια.

Όπως αναφέρουν Daily Mail και Page Six το ζευγάρι επέλεξε να φιλοξενήσει το πάρτι αρχικά στο παλάτι των Βερσαλλιών και στη συνέχεια στο ξενοδοχείο Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle.

Κατά τα δημοσιεύματα, μάλιστα, Γουέστ και Σενσόρι έδωσαν 400.000 δολάρια για το πάρτι  γενεθλίων προκειμένου να ικανοποιήσουν τους καλεσμένους τους.

Ο Κάνιε Γουέστ δημοσίευσε και μια σειρά φωτογραφιών του με την Μπιάνκα Σενσόρι μέσα από τις Βερσαλλίες, με τη Daily Mail να σχολιάζει καυστικά ότι το θέμα του πάρτι και τα ρούχα που επέλεξαν «έρχονταν σε αντίθεση με την κομψότητα του χώρου».

Πάρτι γενεθλίων $400.000 από τον Κάνιε Γουέστ και τη Μπιάνκα Σενσόρι στις Βερσαλλίες, δείτε φωτογραφίες
Πάρτι γενεθλίων $400.000 από τον Κάνιε Γουέστ και τη Μπιάνκα Σενσόρι στις Βερσαλλίες, δείτε φωτογραφίες
Πάρτι γενεθλίων $400.000 από τον Κάνιε Γουέστ και τη Μπιάνκα Σενσόρι στις Βερσαλλίες, δείτε φωτογραφίες
Πάρτι γενεθλίων $400.000 από τον Κάνιε Γουέστ και τη Μπιάνκα Σενσόρι στις Βερσαλλίες, δείτε φωτογραφίες
Πάρτι γενεθλίων $400.000 από τον Κάνιε Γουέστ και τη Μπιάνκα Σενσόρι στις Βερσαλλίες, δείτε φωτογραφίες


Ο Γουέστ ήταν ντυμένος στα μαύρα φορώντας μάσκα προσώπου, σακάκι, δερμάτινο παντελόνι και μπότες ενώ η Σενσόρι φόρεσε ένα κρεμ σατέν κορμάκι με κορσέ και μια ασορτί φούστα έχοντας το πρόσωπό της καλυμμένο με ένα φτερωτό headpiece και φορώντας σατέν γόβες.

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Οι περίπου 20 καλεσμένοι του ζευγαριού φορούσαν παρόμοια ενδυμασία, με μερικούς μάλιστα να επιλέγουν μάσκες ζώων αντί για τις παραδοσιακές μάσκες μεταμφίεσης.

Πάρτι γενεθλίων $400.000 από τον Κάνιε Γουέστ και τη Μπιάνκα Σενσόρι στις Βερσαλλίες, δείτε φωτογραφίες
Πάρτι γενεθλίων $400.000 από τον Κάνιε Γουέστ και τη Μπιάνκα Σενσόρι στις Βερσαλλίες, δείτε φωτογραφίες
Πάρτι γενεθλίων $400.000 από τον Κάνιε Γουέστ και τη Μπιάνκα Σενσόρι στις Βερσαλλίες, δείτε φωτογραφίες
Πάρτι γενεθλίων $400.000 από τον Κάνιε Γουέστ και τη Μπιάνκα Σενσόρι στις Βερσαλλίες, δείτε φωτογραφίες
Πάρτι γενεθλίων $400.000 από τον Κάνιε Γουέστ και τη Μπιάνκα Σενσόρι στις Βερσαλλίες, δείτε φωτογραφίες
Πάρτι γενεθλίων $400.000 από τον Κάνιε Γουέστ και τη Μπιάνκα Σενσόρι στις Βερσαλλίες, δείτε φωτογραφίες
24 ΣΧΟΛΙΑ

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