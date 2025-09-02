Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ: «Ζω μια υπέροχη χρονιά» - Ο έρωτας με τον Μπίλι Ρέι Σάιρους και η ζωή στην Αγγλία
Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ: «Ζω μια υπέροχη χρονιά» - Ο έρωτας με τον Μπίλι Ρέι Σάιρους και η ζωή στην Αγγλία
Γνώρισα και ερωτεύτηκα τον σύντροφό μου, οπότε, ναι, ζω μια υπέροχη χρονιά, πρόσθεσε
Μία από τις πιο ξεχωριστές χρονιές της ζωής της διανύει η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ. Η 60χρονη σταρ του «Austin Powers: International Man of Mystery» μίλησε για την καθημερινότητά της, τον σύντροφό της, Μπίλι Ρέι Σάιρους κι εξέφρασε τη χαρά της να γιορτάζει τόσο τα προσωπικά, όσο και τα επαγγελματικά της επιτεύγματα. Μιλώντας στο περιοδικό Hello!, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ δεν έκρυψε την προσωπική της ευτυχία, τονίζοντας πως φέτος ήταν η χρονιά που ερωτεύτηκε.
«Γνώρισα και ερωτεύτηκα τον σύντροφό μου. Οπότε, ναι, ζω μια υπέροχη χρονιά», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, απαρίθμησε όσα της δίνουν χαρά στην καθημερινότητά της. «Οι φίλοι μου, η οικογένεια, ο Μπίλι Ρέι, τα σκυλιά μου, ο παπαγάλος και η νέα μου χελώνα, ο Τζέιμς. Ήμουν στην Αγγλία όλο το καλοκαίρι για πρώτη φορά και το απόλαυσα. Ο Μπίλι με μαθαίνει κιθάρα, προς το παρόν είμαι απαράδεκτη, αλλά ελπίζω να βελτιωθώ», ανέφερε.
Η σχέση της με τον 64χρονο τραγουδιστή έγινε δημόσια το Πάσχα, με κοινή ανάρτησή τους στο Instagram. «Καλό Πάσχα», έγραψαν στη λεζάντα της φωτογραφίας όπου ο Μπίλι Ρέι Σάιρους τη φιλάει στο μάγουλο. Πηγή του Us Weekly είχε αναφέρει τότε ότι «απολαμβάνουν τη ζωή τους μαζί και θέλησαν να το μοιραστούν δημόσια. Δεν έχουν τίποτα να κρύψουν. Είναι φίλοι χρόνια, αλλά πρόσφατα η σχέση τους πήρε πιο ρομαντική τροπή. Όλα πηγαίνουν καλά».
Σε συνέντευξή του τον Απρίλιο, ο Μπίλι Ρέι Σάιρους δεν δίστασε να εκφράσει τον θαυμασμό του για την Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ: «Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Αν μέναμε απλώς φίλοι, θα το δεχόμουν. Είναι απίστευτα λαμπρή. Το πιο περίεργο ήταν πόσο πολύ γελάσαμε στην αρχή. Κι ενώ φαινόμασταν τόσο διαφορετικοί, στην πραγματικότητα είχαμε πολύ περισσότερα κοινά απ’ ό,τι διαφορές».
«Γνώρισα και ερωτεύτηκα τον σύντροφό μου. Οπότε, ναι, ζω μια υπέροχη χρονιά», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, απαρίθμησε όσα της δίνουν χαρά στην καθημερινότητά της. «Οι φίλοι μου, η οικογένεια, ο Μπίλι Ρέι, τα σκυλιά μου, ο παπαγάλος και η νέα μου χελώνα, ο Τζέιμς. Ήμουν στην Αγγλία όλο το καλοκαίρι για πρώτη φορά και το απόλαυσα. Ο Μπίλι με μαθαίνει κιθάρα, προς το παρόν είμαι απαράδεκτη, αλλά ελπίζω να βελτιωθώ», ανέφερε.
Elizabeth Hurley is having a banner year — thanks in part to boyfriend Billy Ray Cyrus. https://t.co/mj7iavcyDc— Us Weekly (@usweekly) September 2, 2025
Σε συνέντευξή του τον Απρίλιο, ο Μπίλι Ρέι Σάιρους δεν δίστασε να εκφράσει τον θαυμασμό του για την Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ: «Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Αν μέναμε απλώς φίλοι, θα το δεχόμουν. Είναι απίστευτα λαμπρή. Το πιο περίεργο ήταν πόσο πολύ γελάσαμε στην αρχή. Κι ενώ φαινόμασταν τόσο διαφορετικοί, στην πραγματικότητα είχαμε πολύ περισσότερα κοινά απ’ ό,τι διαφορές».
Ειδήσεις σήμερα:
Με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας μιλούσε ο Πάνος Καμμένος σύμφωνα με τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ανά περιφέρεια πόσα ΑΦΜ πήραν παράνομες επιδοτήσεις - Από τα 22 εκατ. ευρώ, τα 17 στην Κρήτη
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη οδηγός της Porsche - «Ζητάω ταπεινά συγγνώμη»
Με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας μιλούσε ο Πάνος Καμμένος σύμφωνα με τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ανά περιφέρεια πόσα ΑΦΜ πήραν παράνομες επιδοτήσεις - Από τα 22 εκατ. ευρώ, τα 17 στην Κρήτη
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη οδηγός της Porsche - «Ζητάω ταπεινά συγγνώμη»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα