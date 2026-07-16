Η Σίντνεϊ Σουίνι συνεχίζει να είναι η πιο σέξι διαφήμιση των εσωρούχων που λανσάρει και αποκάλυψε ποιο είναι το αγαπημένο της, δείτε βίντεο
Η Σίντνεϊ Σουίνι συνεχίζει να είναι η πιο σέξι διαφήμιση των εσωρούχων που λανσάρει και αποκάλυψε ποιο είναι το αγαπημένο της, δείτε βίντεο
Αυτή τη φορά αφορμή αποτέλεσε το κουτί που λανσάρει η εταιρεία εσωρούχων Syrn που έχει ιδρύσει η νεαρή ηθοποιός
Άλλο ένα βίντεο που «ζάλισε» τους εκατομμύρια followers της στα social media δημοσίευσε η Σίντνεϊ Σουίνι.
Αυτή τη φορά αφορμή αποτέλεσε το κουτί που λανσάρει η εταιρεία εσωρούχων Syrn που έχει ιδρύσει η νεαρή ηθοποιός.
Στο βίντεο, το οποίο η Daily Mail χαρακτηρίζει ως «η καλύτερη διαφήμιση της εταιρείας», κυριαρχεί το πλούσιο ντεκολτέ της Σουίνι που τόνιζε το δαντελένιο, μαύρο διαφανές σουτιέν.
«Παιδιά, αυτό είναι συναρπαστικό. Έχω το πρώτο κουτί Syrn. Να το ανοίξουμε;» ακούγεται να λέει η ηθοποιός πριν να διαλέξει ένα ζευγάρι δαντελένια μαύρα εσώρουχα λέγοντας «αυτά είναι τα αγαπημένα μου».
Αυτή τη φορά αφορμή αποτέλεσε το κουτί που λανσάρει η εταιρεία εσωρούχων Syrn που έχει ιδρύσει η νεαρή ηθοποιός.
Στο βίντεο, το οποίο η Daily Mail χαρακτηρίζει ως «η καλύτερη διαφήμιση της εταιρείας», κυριαρχεί το πλούσιο ντεκολτέ της Σουίνι που τόνιζε το δαντελένιο, μαύρο διαφανές σουτιέν.
«Παιδιά, αυτό είναι συναρπαστικό. Έχω το πρώτο κουτί Syrn. Να το ανοίξουμε;» ακούγεται να λέει η ηθοποιός πριν να διαλέξει ένα ζευγάρι δαντελένια μαύρα εσώρουχα λέγοντας «αυτά είναι τα αγαπημένα μου».
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