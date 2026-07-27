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Ο χορός της Σίλιας Κριθαριώτη με την Σοφία Βεργκάρα στη Μύκονο: «Είναι η αδελφή ψυχή μου», δείτε βίντεο
Ο χορός της Σίλιας Κριθαριώτη με την Σοφία Βεργκάρα στη Μύκονο: «Είναι η αδελφή ψυχή μου», δείτε βίντεο
«Εφτασε επιτέλους η ώρα να χορέψω, να χαλαρώσω και να γιορτάσω τη ζωή με καλούς φίλους εντελώς απαλλαγμένη από το στρες» έγραψε η Σίλια Κριθαριώτη στο Instagram
Ανάσα από το απαιτητικό πρόγραμμά της το τελευταίο διάστημα ειδικά για το σόου μόδας που παρουσίασε στο Παρίσι, αναζήτησε στη Μύκονο η Σίλια Κριθαριώτη.
Μαζί της ήταν, μεταξύ άλλων, η Σοφία Βεργκάρα, την οποία η σχεδιάστρια μόδας χαρακτήρισε «αδελφή ψυχή μου».
Όπως έγραψε η Σίλια Κριθαριώτη για το βίντεο που ανήρτησε στο Instagram από το πάρτι στη Μύκονο στο οποίο έδωσε το «παρών» με τη Σοφία Βεργκάρα «μετά από δύο μήνες χωρίς ύπνο για να παρουσιάσω το σόου μου, που ακολούθησε ένα γρήγορο ταξίδι στην Κορέα για την οικογενειακή ναυτλιακή επιχείρηση, έφτασε επιτέλους η ώρα να χορέψω, να χαλαρώσω και να γιορτάσω τη ζωή με καλούς φίλους εντελώς απαλλαγμένη από το στρες».
Ειδικά, δε, για τη Σοφία Βεργκάρα, η σχεδιάστρια μόδας ευχαρίστησε την σχεδιάστρια κοσμημάτων Λορέν Σβαρτς για τη γνωριμία που τους έκανε: «Σου στέλνω φιλιά από την Ελλάδα, @lorraineschwartz. 🇬🇷💋 Μου λείπεις και μου λείπει όλη σου η λάμψη. ✨💎 Σε ευχαριστώ που με γνώρισες με την αδελφή ψυχή μου, @sofiavergara. ❤️».
Μαζί της ήταν, μεταξύ άλλων, η Σοφία Βεργκάρα, την οποία η σχεδιάστρια μόδας χαρακτήρισε «αδελφή ψυχή μου».
Όπως έγραψε η Σίλια Κριθαριώτη για το βίντεο που ανήρτησε στο Instagram από το πάρτι στη Μύκονο στο οποίο έδωσε το «παρών» με τη Σοφία Βεργκάρα «μετά από δύο μήνες χωρίς ύπνο για να παρουσιάσω το σόου μου, που ακολούθησε ένα γρήγορο ταξίδι στην Κορέα για την οικογενειακή ναυτλιακή επιχείρηση, έφτασε επιτέλους η ώρα να χορέψω, να χαλαρώσω και να γιορτάσω τη ζωή με καλούς φίλους εντελώς απαλλαγμένη από το στρες».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ειδικά, δε, για τη Σοφία Βεργκάρα, η σχεδιάστρια μόδας ευχαρίστησε την σχεδιάστρια κοσμημάτων Λορέν Σβαρτς για τη γνωριμία που τους έκανε: «Σου στέλνω φιλιά από την Ελλάδα, @lorraineschwartz. 🇬🇷💋 Μου λείπεις και μου λείπει όλη σου η λάμψη. ✨💎 Σε ευχαριστώ που με γνώρισες με την αδελφή ψυχή μου, @sofiavergara. ❤️».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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