Η Δώρα Παντέλη ανέβασε βίντεο από την προετοιμασία, το μυστήριο και τη δεξίωση του γάμου της: Η αρχή όλων, έγραψε
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Δώρα Παντέλη Γάμος

Η Δώρα Παντέλη ανέβασε βίντεο από την προετοιμασία, το μυστήριο και τη δεξίωση του γάμου της: Η αρχή όλων, έγραψε

Η αθλητικογράφος παντρεύτηκε με τον Γιάννη Μεραμβελιωτάκη το Σάββατο 25 Ιουλίου

Η Δώρα Παντέλη ανέβασε βίντεο από την προετοιμασία, το μυστήριο και τη δεξίωση του γάμου της: Η αρχή όλων, έγραψε
Γεωργία Κοτζιά
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Βίντεο από την ημέρα του γάμου της με τον Γιάννη Μεραμβελιωτάκη μοιράστηκε η Δώρα Παντέλη στο Instagram, μία ημέρα μετά.

Η αθλητικογράφος και ο αγαπημένος της ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου το Σάββατο 25 Ιουλίου, στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη και στην ανάρτησή της μοιράστηκε νέα στιγμιότυπα από την προετοιμασία της, το μυστήριο αλλά και τη δεξίωση που ακολούθησε, με τον γιο του ζευγαριού να πρωταγωνιστεί στα πλάνα.

Στη λεζάντα η Δώρα Παντέλη έγραψε: «Η αρχή όλων».

Δείτε το βίντεο


Η αθλητικογράφος στην εκκλησία φορούσε ένα λευκό στράπλες φόρεμα και μακρύ πέπλο, ενώ στη δεξίωση είχε επιλέξει να εμφανιστεί με μίνι φόρεμα με κρόσσια, που είχε όλη την πλάτη έξω.  Με τον σύζυγό της, κατά την είσοδό τους, χόρεψαν το «Can't Help Falling In Love» του Elvis Presley, ενώ στην πορεία της βραδιάς ακολούθησαν τσιφτετέλια, με τη νύφη να μένει μόνη της στην πίστα να χορεύει.


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Γεωργία Κοτζιά
5 ΣΧΟΛΙΑ

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